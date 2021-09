El trailer de Amazon donde aparecen las caras de los GEO provoca un debate en la Policía

Amazon Prime Vídeo ha anunciado que desde el 15 de octubre estará disponible en su plataforma la serie documental ‘GEO. Más allá del límite’, que muestra cómo se forman los aspirantes a ingresar en el Grupo Especial de Operaciones, la unidad de élite de la Policía Nacional.

El anuncio del próximo estreno ha venido acompañado de la difusión de un primer trailer de la serie. La pieza, de un minuto y medio, ha provocado comentarios de asombro y de muy buenas sensaciones por parte de policías nacionales y de aficionados a las unidades de élite. Se muestra la dureza de las pruebas, el vínculo de compañerismo que se crea entre los agentes...

"Son siete meses y medio de educación #GEO

¿Estás dispuesto a aguantarlos?

Esa es la gran pregunta"



En #GEOMásAlláDelLímite podrás vivir desde dentro cómo son las pruebas de acceso al GEO, la unidad de élite de la @policia



Disponible el 15 de octubre en @PrimeVideoES pic.twitter.com/RzQ4iNromo — Policía Nacional (@policia) September 15, 2021

La fuerza física no será suficiente para entrar en el grupo de élite de la @Policia. #GEOMásAlláDelLímite, la primera serie documental que muestra desde dentro las pruebas de acceso al G.E.O., disponible el 15 de octubre en Prime Video. pic.twitter.com/rWi0uD6HYJ — Prime Video España (@PrimeVideoES) September 15, 2021

La expectación es palpable entre agentes del cuerpo. Muchos se indignaron con ‘Antidisturbios’, la serie de Movistar + que recreaba el día a día de las Unidades de Intervención Policial (UIP), al considerar que mostraba a sus integrantes como violentos e incluso adictos a las drogas.

Tras esa polémica, la Dirección General de la Policía siguió muy de cerca el proceso de producción de ‘GEO. Más allá del límite’, que se grabó entre la Escuela Nacional de Policía de Ávila y la base de los GEO en Guadalajara.

“Vaya moda de enseñar las caras”

Confidencial Digital ha podido comprobar que, junto los comentarios positivos que ha recibido el trailer del documental sobre el Grupo Especial de Operaciones, también han circulado algunos más negativos.

Las críticas en este caso han ido en una misma dirección: lamentan que en una serie de televisión vayan a aparecer (y ya hayan aparecido en el trailer) las caras de agentes de una unidad de élite, encargada de detener a delincuentes muy peligrosos y terroristas.

“Vaya moda de enseñar bien las caritas”, “Se entiende que serán actores, lo digo por el anonimato de esas unidades”, “No sé si que se vea la cara de los agentes sea buena idea. Un grupo como el GEO debería tener más cuidado con eso, vamos es mi opinión”, “Espero que los rostros al descubierto no sean policías reales y se trate de actores, porque de no ser así la DGP se cubriría de gloria”, “Lo único que me preocupa es el hecho de que los rostros de los aspirantes estén al descubierto”, “Al menos las caras pixeladas. Una Marlaskada en toda regla”: estos son algunos de los comentarios que se han ido publicando al trailer.

También hay quien critique que se vayan a difundir protocolos y procedimientos de actuar del Grupo Especial de Operaciones: “Una auténtica vergüenza que esté al alcance de cualquiera la forma de trabajar de una unidad de élite, que con cosas como estas dejará de serlo”, “De lo que no se debería saber nada es de lo que más se da información. Hay que ser corto”.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por ECD que conocen más de cerca cómo se desarrolló la grabación del documental desmontan en parte estas críticas.

Firmaron el consentimiento

En primer lugar, coinciden en indicar que todos los aspirantes al ingreso al GEO que participaron en el curso en el que se grabó el documental de Amazon Prime Vídeo firmaron un documento para dejar constancia de que consentían que se les grabara y que se difundieran las imágenes.

Eso sí, algunos apuntan que en producciones audiovisuales similares en unidades policiales o militares de otros países, quienes no desean salir en pantalla pueden negarse sin problemas.

En todo caso, sindicatos como la Confederación Española de Policía aseguran que no han recibido quejas de agentes sobre el documental por este asunto, sino que las reacciones han sido por el momento muy buenas.

La cuestión de si se pone en peligro a los ‘geo’ al mostrar sus caras suscita división de opiniones. Hay quienes lamentan la apertura excesiva de una unidad que suele guardar mucha reserva sobre sus agentes, pero admiten que es una tendencia de los últimos años.

Pero también otros policías señalan que el efecto de difundir algunas caras en el documental de Amazon Prime Vídeo no será muy grande. Por un lado, apuntan que en Guadalajara, donde se ubica la base del Grupo Especial de Operaciones, mucha gente conoce a los miembros de la unidad.

Por otro lado, destacan que en el documental se verá a los aspirantes al ingreso en el GEO, más que a los miembros actuales. La mayoría de los aspirantes quedan eliminados en el curso, por lo que no llegan a entrar en el grupo y no se convierten en ‘geo’.

Nombres y apellidos por streaming

Esta no es la primera polémica sobre el anonimato de los policías del GEO. Hace unos meses ya contó Confidencial Digital que algunos policías nacionales habían visto con disgusto que la Dirección General había retransmitido en directo, por Internet, la entrega de diplomas a quienes superaron el curso de acceso.

En esa ceremonia, que cualquiera podía seguir por streaming, se mencionaba a los nuevos ‘geos’ con su nombre y apellidos.

Algo similar ocurrió más recientemente. Se celebró un acto de reconocimiento a los policías del GEO y de las UIP que participaron en la evacuación de Kabul. De nuevo, en el evento se citaron nombres y apellidos y el acto se difundió por Internet.

Cuando suceden estas circunstancias, muchos policías critican que la Dirección General incumpla sus propios consejos de autoprotección. Con un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, desde hace años se recomienda a los agentes de todos los cuerpos policiales que eviten ser identificados como policías en su vida privada.

Se teme que células yihadistas puedan detectar a un policía para atentar contra su vida. Por eso se pide no ir al gimnasio con camisetas de unidades policiales, no salir de casa de uniforme, y otras medidas de precaución similares.