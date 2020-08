TVE, Antena 3, Mediaset y las grandes productoras renuncian a viajar al MIPCom de Cannes

La edición del MIPCom 2020 se adapta a la grave pandemia que azota el mundo. Se trata del mayor mercado del sector audiovisual a nivel europeo que se reúne cada año en la ciudad francesa de Cannes. Es un evento en el que se compran y venden nuevos programas y productos televisivos para su distribución en el extranjero y que este año cambia de formato.

La crisis sanitaria derivada del coronavirus ha hecho que los organizadores rediseñen la convocatoria. Por lo pronto, han recortado un día del programa y el evento se celebrará del 12 al 14 de octubre. Al mismo tiempo tendrá lugar la tercera edición de Canneseries.

Pero hay más. Otra de las medidas adoptadas por Reed MIDEM, la compañía especializada en la realización de eventos y principal responsable del MIPCom, ha sido la eliminación de los espacios expositivos en la feria. No habrá stands físicos.

Según ha podido saber Confidencial Digital, las grandes compañías audiovisuales españolas han tomado nota y han descartado enviar a Cannes a sus directivos. No asistirán de manera presencial a esta edición del MIPCom.

Fuentes internas confirman que cadenas y productoras de nuestro país no acudirán al evento. Participarán de manera virtual en las presentaciones, a través de videoconferencia.

TVE, Atresmedia, Mediaset, Boomerang TV, Mediapro…

Hace sólo unas semanas grandes expositores como BBC Studios, ITV Studios, Sony, Fremantle Media, eOne o A+E Networks anunciaron que cancelaban sus stands en el MIPCom. Esto llevó a que la compañía organizadora tomara la decisión de suprimir esos puestos, tanto dentro como fuera del recinto en el que se realiza esta 36ª edición, es decir, en el Palais des Festivals.

Un portavoz de Atresmedia ha asegurado a ECD que este año no estarán de manera presencial en el evento. A pesar de ello, afirman que sí participaran en reuniones, encuentros o charlas de manera telemática.

En el mismo caso se encuentra Mediaset. Fuentes oficiosas de la cadena explican a este confidencial que su presencia también será virtual: no viajará ningún directivo. Un portavoz oficial de TVE ha señalado que la Corporación está “a la espera de noticias de la organización del evento” y siguen "estudiando varias posibilidades y propuestas", pero fuentes internas confirman que no viajará una delegación a Francia.

Lo mismo sucede con las grandes productoras. Oficialmente aún no han comunicado su renuncia a participar físicamente en el evento, pero de manera extraoficial y en privado reconocen que no habrá desplazamiento a Cannes.

Boomerang TV asegura que tiene dudas: estarán presentes en MIPCom aunque no saben “si de forma presencial”. Desde Banijay explican que todavía no hay decisión definitiva. Están “formalizando” sus planes sobre el evento y esperan confirmar en estas semanas. Endemol Shine Iberia afirma que todavía no lo tiene decidido.

Un portavoz oficial de Mediapro asegura que hasta el próximo mes de septiembre no pueden dar información sobre su participación en esta feria internacional.

Una plataforma y espacios para reuniones privadas

Los organizadores del MIPCom han anunciado que facilitarán la participación remota en la cita de compra-venta de formatos televisivos. Para ese fin se ha habilitado una plataforma especifica denominada “MIPCOM Online+”.

Se podrá acceder al servicio a través de una acreditación oficial y permitirá asistir de manera virtual al MIPCom y al MIPJunior, especializado en contenido infantil. La plataforma estará abierta desde el 5 de octubre y permanecerá operativa hasta el 17 de noviembre.

Para aquellos que decidan asistir presencialmente, la organizadora del evento ha decidido introducir espacios para reuniones seguras face-to-face. También habrá zonas abiertas para conversaciones y salones privados que respeten las medidas de seguridad. Se habilitarán los espacios de Ambassadeurs y Riviera para la ocasión.