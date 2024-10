TVE cierra la puerta a la compra del 'Sálvame' de María Patiño: "Es humo para los fans".

Belén Esteban y María Patiño ocuparon gran parte de los titulares de la prensa televisiva la semana pasada. Su visita a ‘La Revuelta’ de David Broncano para promocionar ‘Ni que fuéramos Shhh’ fue breve, (aproximadamente unos 10 minutos) pero intensa.

Con una olla de judiones y su habitual carisma, las dos celebrities aportaron su granito de arena al share del programa: 2.355.000 espectadores y 17,7% de cuota de pantalla para ‘La Revuelta’ en un programa en el que también se entrevistó a Ana Mena.

Belén Esteban y María Patiño emprendieron una curiosa y modesta gira mediática esa semana por los estudios de la Corporación pública. Al día siguiente de ir a ver a David Broncano, la presentadora y la colaboradora del programa de Ten visitaron ‘Las tardes de RNE’, lugar donde se reencontraron con su excompañera Carlota Corredera.

Finalmente, el fin de semana, la madre de Andrea Janeiro fue entrevistada en ‘D Corazón’, programa que le dedicó un vídeo homenaje a toda su carrera.

Insinuaciones y sugerencias

La visita de Belén Esteban y María Patiño fue un éxito para ‘La Revuelta’. Prueba de ello es que ha sido el programa más visto en el canal de Youtube de ‘La Revuelta’ hasta ahora, con más de 200.000 espectadores.

En uno de los últimos programas emitidos en TEN, María Patiño y Belén Esteban hablaron sobre un posible salto a TVE comentando la cancelación del programa ‘El gran premio de la cocina’, al tiempo que anunciaban que además TVE iba a emitir un segundo programa de entrevistas para la noche de los viernes que estará presentado por Loles León, Inés Hernand y Mariona Casas.

Mientras tanto, María Patiño aseguró de forma enigmática: “Algo sí que me han contado, pero no respecto a esto…”. No obstante, la presentadora especificó que su apuesta, por la que quería dejarse la piel, “se llama 'Ni que fuéramos shhh'”. Por su parte, Belén Esteban dijo: “María no te va a contestar, pero yo te puedo decir que sí se han levantado teléfonos de Televisión Española”.

¿Qué teléfonos se están levantando?

A raíz de las declaraciones de las dos participantes del programa, numerosas cuentas en X (red social antes conocida como Twitter), han publicado comentarios dejando caer que la cadena pública iba a ofrecerles un espacio en las tardes de La 1 de cara al próximo año.

No es verdad. Fuentes directivas consultadas por Confidencial Digital salen al paso para señalar que esta información no es cierta y que sólo es “humo para los fans”. La situación es más compleja. En tiempos en los que presidía Elena Sánchez, los miembros de ‘Sálvame’ “estaban vetados” en la cadena pública. El ejemplo más claro fue la bronca provocada por la truncada participación de Belén Esteban en ‘Baila como puedas’.

Ahora no persiste tal veto y todos los directores de programas que quieran entrevistar a cualquiera de los rostros de ‘Sálvame’ recibirán el visto bueno de la directiva de TVE. Lo que no va a ocurrir es que se adquiera el formato, ya que “no hay sitio” para este programa en la parrilla de la pública.