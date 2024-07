TVE no comprará el concurso de Antena 3 ‘The Floor’.

En la última reunión del Consejo de Administración de RTVE, se sometió a votación la compra del concurso ‘The Floor’, emitido hasta ahora en Antena 3. En total, la compra comprende ocho episodios y el coste total alcanza los 3,9 millones de euros con la productora Satisfaction Iberia.

La idea inicial era que se comenzara a emitir a principios del año que viene y tuviera un share objetivo del 10%. Sin embargo, según señalan fuentes del Consejo a Confidencial Digital, la mayoría del actual consejo de la corporación pública no votaron a favor de esta propuesta por no iba a merecer la pena —según explican—. Aunque se plantease la posibilidad de volver a someterlo a votación con la actual composición del consejo de administración, no saldría aprobado.

Las fuentes consultadas señalan que el Consejo de Administración no aprobará en futuras votaciones este consejo. Al menos la composición actual. Todavía quedan seis consejeros por renovar con un acuerdo PP-PSOE. No obstante, desde el ente público aseguran que es muy probable que sea la última institución en ser renovada por su peso informativo y creen que antes irán otras como el Banco de España o la CNMV.

Explicación de ‘The Floor’

‘The Floor’ es un programa donde 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gran tablero led dividido en 100 casillas. Cada participante se sitúa en una de ellas y cada uno representa a una categoría de conocimiento diferente. El objetivo es muy simple: retar a los oponentes que se encuentran a tu lado para ir conquistando terreno del tablero.

El ganador de cada episodio (el que tenga más casillas al acabar el programa) se lleva 500 euros y el ganador final (el que consiga todo el tablero en el último programa) se llevará un premio de 100.000 euros.

La mayoría de los duelos se basan en identificar imágenes de una misma categoría; por ejemplo, artistas ganadores de Eurovisión. También se van a plantear otros desafíos como identificar sonidos o preguntas con tres opciones de respuesta. En cada programa suele haber unos 12 duelos.

Los 100 concursantes serían una muestra de diversidad de todos los aspectos (género, edad, procedencia, historias personales) … Además, se buscaría mezclar el programa con un cierto toque de reality, ya que los concursantes conviven durante varias semanas dentro y fuera del concurso.

En Antena 3, ‘The Floor’ lideró su franja de competencia global con un 12,5%, de audiencia, marcando una ventaja de 3,6 puntos sobre la segunda opción, La 1, que obtuvo un 8,9%. Telecinco quedó en tercer lugar con un 8,5% durante esta franja de emisión.