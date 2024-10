La UEFA rechaza las ofertas de TVE, Telecinco y Antena 3 para la final de la Champions.

Primer anuncio sorpresa en la puja por los derechos de la final de la Champions de los años 2025, 2026 y 2027, que se tienen que emitir en abierto. La UEFA ha comunicado a TVE, Telecinco y Antena 3 que las ofertas que han presentado para emitir este partido decisivo son bajas según el presupuesto que maneja la competición internacional.

Como ya desveló Confidencial Digital, las ofertas de las televisiones privadas se han presentado bajo un estricto criterio de rentabilidad, según afirman las cadenas. Y es que, aunque la audiencia de los partidos de fútbol –explican- no es fiel a la cadena y no se suele fidelizar, aunque las cifras de audiencia que logran esa noche suponen una importante subida del share para las medias de esas cadenas.

TVE ha tenido que realizar varios recortes en su presupuesto general debido a la prorrogación de las cuentas generales del Estado que tenido que acometer el Gobierno en 2024. De hecho, se ha tenido que echar mano del fondo de reserva, donde había 39 millones destinados a emergencias, para tapar los 30 millones de pérdidas que se calculaban para este año.

Primer paso

Es el primer movimiento de este concurso. No obstante, el proceso sigue abierto. La UEFA no facilita mucha información de lo que está sucediendo, pero podría abrir un plazo para escuchar nuevas ofertas al alza. Pero tampoco hay que descartar que acepte finalmente una de las presentadas o que no acepte ninguna y deje el partido para su emisión en cerrado.

En los últimos años, la audiencia que ha cosechado esta cita es relevante. En 2023 el encuentro fue seguido por 4.201.000 espectadores (36,6% de share), a pesar de que no disputó el encuentro ningún equipo español. Pero el Real Madrid conquistó su 15ª Champions en 2023 ante una media de 6.176.000 espectadores (48,8% de cuota).

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de la UEFA por si quería realizar alguna valoración sobre esta información. Ha explicado que “debido a que el proceso aún está en curso” no puede facilitar ningún dato.