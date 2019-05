Unidad Editorial negocia con Mediapro para evitar quedarse sin Gol TV

Mediapro vuelve a ser protagonista. La compañía audiovisual debe afrontar estas semanas la renovación (o no) del contrato de alquiler sobre el canal por el que se emite una de sus plataformas de referencia: Gol TV.

El canal deportivo lleva tres años emitiéndose en una frecuencia que la empresa de Jaume Roures arrienda a Unidad Editorial. Mediapro pactó en 2016 la utilización de ‘Veo TV’, el canal que pertenece a la compañía que dirige Antonio Fernández-Galiano, para las emisiones deportivas en abierto las 24 horas del día.

El contrato finaliza en unas semanas y las dos compañías deben acordar ahora si la vinculación continúa o no.

El acuerdo podría no ser renovado

Según ha podido saber Confidencial Digital, a día de hoy, no hay acuerdo. El contrato podría concluir sin que haya entendimiento.

Un portavoz oficial de Unidad Editorial confirma la existencia de conversaciones entre las partes y que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Desde Mediapro se asegura que no hay cambios previstos y que Gol TV se seguirá emitiendo a través de Veo TV, como hasta ahora. No se explica, sin embargo, por qué aún no se ha rubricado la renovación.

Se da la circunstancia de que el Gobierno aún no se ha manifestado de forma clara a favor de que un segundo actor (en este caso Mediapro, con Gol TV) pueda seguir utilizando la concesión gubernamental de un canal que se otorgó a Unidad Editorial para su explotación.

La cuestión es relevante para las dos partes. Por un lado, Mediapro necesita una licencia legal por la que emitir Gol TV. El contrato de Mediapro con Secuoya firmado el pasado mes de octubre para la confección de la parrilla del canal TEN no contempla que sea utilizado para este fin.

Mientras que por otro lado, Unidad Editorial se arriesga a perder los 2,8 millones de euros que ahora abona Mediapro anualmente por utilizar su frecuencia.

Tres años de emisión

La historia de este ‘joint venture’ se remonta a 2016, cuando se produjo el último reparto de frecuencias que decidió el Ministerio de Industria y provocó un reajuste de varios canales.

Entre los cambios que se produjeron, estuvo el traslado de 13TV (ahora TRECE) a su propia frecuencia, que llevaba emitiéndose varios años a través de Veo TV. En ese momento quedó disponible el canal que posee Unidad Editorial.

Al quedarse libre esa frecuencia, durante varios meses dos empresas pujaron por lograr la concesión: Mediapro y Discover y. Y es que Roures había recuperado Gol TV, el nombre que llevó su plataforma de fútbol de 2008 a 2015. Lo había convertido en canal y necesitaba una frecuencia donde emitir el contenido.

El 30 de junio de 2015, Gol TV había cerrado sus emisiones y la productora de Roures había cancelado este canal de pago. Hasta esa fecha, Mediapro retransmitía a través de un múltiplex de Atresmedia - frecuencia ocupada ahora por Mega- los partidos de la Liga BBVA, además de encuentros de la Premier League, la Ligue 1 y la Serie A italiana, entre otros.