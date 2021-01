Vocento retira la ayuda de comida al personal de Taller de Editores

Vocento se pronuncia sobre la ayuda de comida de una de sus empresas. El grupo de comunicación ha decidido retirar unilateralmente a la plantilla de Taller de Editores esta ayuda establecida en el convenio colectivo.

El convenio con el que cuenta la empresa que edita varias revistas del grupo como ‘XL Semanal’, ‘Código Único’ y ‘Mujer Hoy’ establece una ayuda de unos 6,5 euros por cada día laborable para las comidas, a excepción desde el 23 de julio y el 7 de septiembre, puesto que entre esos días se trabaja en régimen de jornada intensiva.

Fue el pasado mes de abril cuando la empresa tomó la decisión de no recargar las tarjetas con el dinero de la ayuda. Tras las protestas del comité de empresa, del que forman parte CCOO y el Sindicato de Periodistas de Madrid, la compañía rectificó e hizo la recarga.

Desde septiembre, la plantilla ha vuelto a su jornada habitual de trabajo, pero la empresa no ha dado la ayuda de comida. El argumento de Taller de Editores es que solo la reciben los profesionales que acudan a trabajar a la sede.

Pero con la segunda ola de coronavirus, la empresa decidió que no se reincorporasen de manera presencial. Tras esta decisión no se les ha dado la ayuda a pesar de que está reflejado en el convenio colectivo y no está vinculado a esa modalidad de trabajo.

Acuerdo extrajudicial

Pues bien. La semana pasada hubo un encuentro entre la empresa y el comité para llegar a un acuerdo extrajudicial. Pero Vocento se ha negado a alcanzar este acuerdo y solucionar el conflicto.

Ahora, los representantes de los trabajadores tendrán que presentar una demanda en el juzgado. Señalan que en el convenio colectivo no se incluye como condición que se deba estar dentro de la sede para poder percibir esta cantidad y es un derecho que reciben desde hace años.

Desde el Sindicato de Periodistas de Madrid señalan que todavía no se ha presentado esta demanda puesto que el acto de mediación entre la empresa y el comité fue hace unas semanas. Se hará más adelante.