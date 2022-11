Vox se distancia de varios medios de derechas a los que acusa de ‘favorecer’ a Macarena Olona

La salida de Macarena Olona de Vox ha provocado una tensa situación entre esta formación política y varios medios informativos considerados cercanos a la derecha. Varios directivos y profesionales del sector han admitido a Confidencial Digital que la línea de comunicación del partido ha cambiado en las últimas semanas.

Según los datos recabados por ECD, periodistas de medios como la Cadena COPE, ElConfidencial.com, Ok Diario y Estado de Alarma TV confirman que la relación con Vox no es la misma de un tiempo a esta parte. Hablan de un claro distanciamiento y de un cambio de actitud hacia ellos.

En algunos casos, los representantes del partido que dirige Santiago Abascal no contestan a las llamadas de los periodistas. Hasta ahora lo hacían, pero cuando estos días intentan establecer de nuevo el contacto con los políticos, no hay respuesta. Nadie responde y no se devuelven las llamadas.

En otros casos se están rechazando peticiones de entrevistas, cuando hasta ese momento el partido accedía a ellas. Hasta se ha prohibido expresamente el acceso a la sede del partido en Madrid a periodistas de alguno de los medios citados.

Además, algún profesional confirma que Vox ha pasado de estar encantado con las informaciones ofrecidas por su medio a ser especialmente suspicaz y puntilloso. En las últimas semanas son constantes las llamadas para matizar hasta el más pequeño apunte realizado por ese medio.

Actualización cada lunes

Según explican fuentes políticas, esta estrategia comunicativa se actualiza cada lunes. Vox decide al principio de cada semana qué tratamiento va a dar a los medios, atendiendo a las publicaciones que cada uno ha hecho sobre la crisis interna del partido. Si el partido considera que no ha sido bueno, se aplica un vacío total. Incluido, como se ha dicho, la negativa a acreditar periodistas para actos determinados.

Respecto a esos criterios, Vox explica que no considera ‘perjudicial’ que se cubran los actos que organiza Macarena Olona. Desde el partido entienden que esas convocatorias tienen interés informativo. Lo que provoca un rechazo total es que los informadores se hagan eco de noticias sobre problemas internos que ha habido dentro de Vox en los últimos meses.

Un momento delicado

Hay que recordar que Vox atraviesa un momento especialmente delicado. Parece perder fuelle en las encuestas y no logran invertir la tendencia. Las causas son múltiples. Por ejemplo, como ya adelantó ECD, Abascal culpa internamente a Macarena Olona de que Ayuso les haya arrebatado la bandera de “principal oposición en la batalla judicial contra el Gobierno”. La ex portavoz del partido era una de las principales impulsoras de esos escritos.

Mientras tanto, la formación política reacciona como puede. Filtró hace semanas su reunión secreta con Feijóo con el objetivo de que se dejara de hablar de la salida de la excandidata en Andalucía. Este movimiento fue avisado a Génova, que pudo preparar un argumentario.

Por contraste, desde el PP han aprovechado este conflicto para señalar que Abascal ya le hizo previamente ‘un Olona a Rajoy’, en referencia a la salida de éste en 2013, movimiento que acabaría provocando el nacimiento de Vox.