Vox ‘vigiló’ la cobertura de los medios sobre su manifestación en Colón: la COPE se vengó, sorpresa con Telecinco y OK Diario

Vox convocó el pasado domingo movilizaciones en Madrid y en otras capitales de provincia para protestar contra la reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un equipo del partido de Santiago Abascal ha analizado el tratamiento que los diferentes medios de comunicación dieron a la convocatoria.

Fuentes de Vox conocedoras de ese análisis explican a Confidencial Digital la indignación que ha generado en el partido que, por ejemplo, la Cadena COPE prácticamente silenciara la manifestación.

Consideran que “se ha vengado”. No pasan por alto que la salida de Macarena Olona de Vox ha provocado una tensa situación entre esta formación política y varios medios informativos considerados cercanos a la derecha. Y una de las emisoras con las que ha mantenido discrepancias en las últimas semanas ha sido la COPE.

También ha llamado la atención en el equipo de Abascal que no hubiera ni rastro de las movilizaciones en la portada de la web de Onda Cero, mientras sí publicaba este titular: “Zapatero pide “regalar un poema” a cada “insulto” de la derecha”. Y tampoco en La Razón.

Admiten que menos sorpresa ha causado, por ejemplo, que la protesta no apareciera en las ediciones digitales de El País y la Cadena SER.

“Escaso espacio” en las webs

Otro de los aspectos en los que se ha fijado la cúpula de Vox es el “escaso espacio” que le dedicaron en sus portadas algunos medios de derechas como El Mundo y ABC.

En el partido destacan que las ediciones digitales de ambos diarios citaban en los titulares las palabras de Santiago Abascal en el acto, pero sin ninguna mención a las manifestaciones.

También son críticos con La Sexta. Le reprochan que no publicase ninguna foto de las protestas, y con RTVE, que denuncian que solo mostró una imagen de Abascal sin manifestantes.

Sorpresa con Telecinco y OK Diario

En cambio, en Vox sorprendió la cobertura de OK Diario. Aseguran que llegaron a contabilizar que el digital que dirige Eduardo Inda, con quien el partido también ha reconocido discrepancias en los últimos días por el tratamiento de la salida de Olona, dedicó cinco noticias en su portada del domingo a la manifestación.

Resaltan también la “sorpresa” que supuso Telecinco para el equipo de Vox que ‘vigiló’ la cobertura de los medios. La sitúan como la “excepción” entre las grandes televisiones de ámbito nacional, ya que mostró imágenes y titulares de la protesta.

Se distancia de los medios de derechas

Tal y cómo se contó en ECD hace unas semanas, periodistas de medios como la Cadena COPE, ElConfidencial.com y Ok Diario confirmaban que la relación con Vox no es la misma de un tiempo a esta parte. Hablaban de un claro distanciamiento y de un cambio de actitud hacia ellos.

En otros casos, periodistas de medios como Estado de Alarma TV señalaban que durante agosto y septiembre la relación fue distante, pero que ahora se ha normalizado.

En algunos casos, aseguraban, los representantes del partido que dirige Santiago Abascal no contestan a las llamadas de los periodistas. Hasta ahora lo hacían, pero cuando ahora intentan establecer de nuevo el contacto con los políticos, no hay respuesta. Nadie responde y no se devuelven las llamadas.

Explican también que, en otros casos, se han rechazado peticiones de entrevistas, cuando hasta ese momento el partido accedía a ellas. Hasta se ha prohibido expresamente el acceso a la sede del partido en Madrid a periodistas de alguno de los medios citados.

Además, algún profesional confirma que Vox ha pasado de estar encantado con las informaciones ofrecidas por su medio a ser especialmente suspicaz y puntilloso. En las últimas semanas son constantes las llamadas para matizar hasta el más pequeño apunte realizado por ese medio.

Actualización cada lunes

Según explican fuentes políticas, esta estrategia comunicativa se actualiza cada lunes. Vox decide al principio de cada semana qué tratamiento va a dar a los medios, atendiendo a las publicaciones que cada uno ha hecho sobre la crisis interna del partido. Si el partido considera que no ha sido bueno, se aplica un vacío total. Incluido, como se ha dicho, la negativa a acreditar periodistas para actos determinados.

Respecto a esos criterios, Vox explica que no considera “perjudicial” que se cubran los actos que organiza Macarena Olona. Desde el partido entienden que esas convocatorias tienen interés informativo. Lo que provoca un rechazo total es que los informadores se hagan eco de noticias sobre problemas internos que ha habido dentro de Vox en los últimos meses.