El helado sándwich de nata Hacendado sin azúcares añadidos de Mercadona: el clásico del verano

El calor aprieta y apetecen esos dulces refrigerios que nos ayudan a combatir las altas temperaturas. ¿Qué mejor que un helado para disfrutar en esos días soleados? Y si además, este helado es una opción más saludable, ¡mucho mejor!

Mercadona, siempre atenta a las necesidades de sus clientes, ofrece un producto que se ha convertido en un clásico del verano: el helado sándwich de nata Hacendado sin azúcares añadidos. Una versión más saludable del tradicional helado sándwich, sin renunciar al sabor y a la cremosidad que tanto nos gusta.

¿Qué lo hace especial?

Sabor irresistible: Mismo sabor delicioso de siempre, ahora sin azúcares añadidas.

Opción más saludable: Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un helado.

Bajo en calorías: Cada unidad aporta solo 121 calorías, perfecto para disfrutar sin remordimientos.

Ingredientes de calidad: Elaborado con leche desnatada reconstituida y galletas con edulcorantes.

Precio competitivo: 2,80 euros la caja de 8 unidades (800 ml).

Más que un simple helado

El helado sándwich de nata Hacendado sin azúcares añadidos no solo es un delicioso postre, sino que también puede ser la base para crear postres originales y sorprendentes.

Ideas para disfrutar al máximo:

Toppings variados: Añade frutas frescas, frutos secos triturados o siropes sin azúcar para un toque personal.

Mini postres: Corta los helados en porciones más pequeñas y sírvelos como entrante o postre ligero.

Batidos refrescantes: Licúa un par de helados sándwich con leche desnatada y disfruta de un batido cremoso.

Tarta helada: Alterna capas de helado sándwich, nata montada sin azúcar y frutas frescas para una tarta helada original.

Helado con café: Combina el helado sándwich con un espresso caliente para una experiencia gourmet.

Un clásico renovado

El helado sándwich de nata Hacendado sin azúcares añadidos es la prueba de que disfrutar de un helado delicioso y saludable es posible. Un clásico renovado que sigue conquistando a consumidores cada verano.

¿Aún no lo has probado? No esperes más y acércate a tu Mercadona más cercano para disfrutar de este clásico del verano en su versión más saludable. ¡Te sorprenderá!