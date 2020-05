Ami – 100 % eléctrico más detalles sobre su gama

Ami constituye el segundo modelo de la ofensiva eléctrica lanzada por Citroën en 2020. Con Ami, Citroën ofrece una respuesta a los desafíos de la movilidad urbana, desafíos más que nunca en el corazón de las preocupaciones y expectativas de los habitantes de la ciudad. Ami es una solución de movilidad individual que permite moverse de forma protegida en un objeto cerrado, 100% eléctrico, accesible para todxs. Sus ofertas especialmente competitivas "a la carta" se adaptan a los usos de cada persona.

Una experiencia cliente 100% online

Fiel a su firma "Inspired By You", Citroën se ha adaptado a los nuevos patrones de consumo para estar lo más cerca posible de las expectativas de las personas. Con este espíritu, Citroën pensó en Ami y ha desarrollado un ecosistema digital que ofrece una experiencia única para el cliente a través de un viaje 100% online, nunca antes visto en el mundo de la movilidad.

El AMI se adapta a las personas y se acerca a todxs al hacer posible hacer su pedido 100% online desde su sofá, en cualquier momento, en cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La venta online del Ami estará abierta en Francia a partir del 11 de mayo de 2020 y en España a finales de este año.

Más allá de este viaje 100% digital, la marca se está asociando en Francia con Fnac y Darty para exhibir el Ami allí en una treintena de tiendas asociadas, además de los miembros participantes de la red Citroën. El Ami también sale a conocer a lxs clientxs donde se encuentran, gracias a los centros de pruebas itinerantes que viajarán por todo el país.

Los puntos fuertes del Ami 100% eléctrico

Cero emisiones de CO2: permite el acceso a áreas de bajas emisiones de los centros urbanos, con una conducción fácil y silenciosa.

Una autonomía de 75 km: perfectamente adecuada para viajes cortos urbanos y periurbanos y mucho mayor que la distancia promedio recorrida diariamente.

Una batería de iones de litio de 5,5 kWh, la tecnología más avanzada del mercado, que se recarga en solo 3 horas en una toma de corriente estándar de 220V utilizando el cable integrado, tan simple como un smartphone. La batería está colocada de manera plana debajo del suelo para ganar el máximo espacio en el habitáculo interior. El cable se almacena hábilmente en la entrada de la puerta del acompañante. Ami también se puede recargar en una estación de carga privada mediante un cable adecuado (opcional) o una estación de carga pública.

Un motor de 6 KW: permite conducir a 45 km/h.

Compacto y ágil

Ami es un cuadriciclo con un tamaño ultracompacto de 2,41 m de largo, 1,39 m de ancho y 1,52 m de alto.

Sus dimensiones combinadas con su diámetro de giro de 7,20 m simplifican los viajes en la ciudad y el estacionamiento.

Sus 4 ruedas de 14’’ con un diseño específico colocadas en los 4 extremos también contribuyen a su maniobrabilidad excepcional.

Luminoso y práctico

La luminosidad es incomparable gracias a las grandes superficies de vidrio (parabrisas, ventanas laterales y ventana trasera). En combinación con el techo panorámico estándar, las superficies de vidrio representan el 50% de la superficie total ubicada sobre la línea de la carrocería. Las ventanas laterales se abren inclinándose hacia arriba como en el legendario 2CV. Por lo tanto, la sensación de espacio y visibilidad son óptimas.

El interior tiene gran espacio y funcionalidad. El Ami puede acomodar a 2 personas a bordo. El acceso es fácil por las grandes puertas idénticas en el lado de la persona que conduce y en el de su acompañante y que se abren de manera antagónica. Los dos asientos están decalados (el del acompañante un poco más atrás que el de la persona que conduce) para proporcionar comodidad a los ocupantes, así hay más espacio entre los brazos de los dos ocupantes y para las piernas.

El asiento deslizante de la persona que conduce es ajustable en longitud, y el asiento del pasajero colocado más atrás es fijo y tiene mucho espacio en la parte delantera. La posición de conducción permite estar al mismo nivel que otrxs conductorxs en la carretera.

Los compartimentos de almacenamiento están ubicados de manera inteligente dentro del compartimento de pasajeros: un hueco a los pies del acompañante puede alojar un equipaje de cabina y se ha provisto otra área detrás de los asientos.

Protector

El Ami se beneficia de una altura y de una posición de conducción al mismo nivel que otros vehículos en la carretera para una buena visibilidad.

El Ami ofrece una mayor protección que la de vehículos de 2-3 ruedas, así como una mayor independencia y confort (acústica y luminosidad) que el transporte público. Su habitáculo interior cerrado y calefactado protege del exterior.

Conectado y digital

El Ami tiene una ubicación central dedicada al smartphone, para que quien conduzca pueda usar sus aplicaciones favoritas compatibles con la conducción (navegación, música).

La aplicación móvil My Citroën, accesible en el smartphone a través de la caja conectada [email protected], le permite estar informado en cualquier momento de la autonomía de su Ami, el estado de carga y el tiempo restante para una carga del 100%. La aplicación también facilita la localización de estaciones de carga públicas cercanas, una funcionalidad que ofrece Free2Move Services.

La gama: personalización ante todo

Fácil de personalizar, el Ami tiene 7 versiones diferentes. Un punto fuerte de este objeto de movilidad urbana, la personalización, está disponible a través de accesorios.

Versión Ami Ami

La versión Ami Ami representa la expresión más sencilla de Ami. Se beneficia de toda la personalidad de Ami y sirve como base para poner accesorios gracias a su color exterior "Bleu Ami".

4 Kits coloridos de personalización

1 kit de personalización disponible en 4 colores: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami

Khaki. De moda y atrevido, el Ami ofrece la posibilidad de "Hágalo usted mismo" para crear el objeto que con el que se identifique cada persona a partir de accesorios que pueden ponerse fácilmente.

Este kit incluye elementos decorativos funcionales: red de separación central, red de puerta, alfombrilla, compartimiento de almacenamiento en la parte superior del tablero de instrumentos, gancho para bolsa, clip para smartphone, caja [email protected] (periférico bluetooth) que, conectada al puerto USB, le permite conectar su smartphone a la aplicación My Citroën y así encontrar en su pantalla toda la información esencial sobre Ami (autonomía, estado de carga, tiempo restante para una carga del 100%, kilometraje, alertas de mantenimiento, citas postventa, etc.). El interior está armonizado con el exterior a través de toques de color que se pueden encontrar en los adornos de las ruedas, los stickers de la custodia o incluso la parte inferior de la puerta. Este kit de accesorios permite crear un universo propio, ganando en funcionalidad.

Packs my Ami pop y my Ami vibe

Para una mayor personalización, hay disponibles 2 paquetes con una gran personalidad. Ambos incluyen todos los elementos de decoración mencionados anteriormente, así como stickers de gran formato que visten todos los exteriores y le dan al Ami un estilo propio.

Mi Ami POP con personalización Orange y un aspecto divertido, joven y deportivo, con un alerón trasero.

Mi Ami VIBE en color gris y accesorios más altos de gama, es chic y gráfico e incluye cubiertas de techo además de los stickers.

La instalación de estos 2 paquetes de personalización la realizan profesionales antes de la entrega.

Accesorios

Ami ofrece accesorios prácticos, llenos de encanto y modernos. Se integran desde el primer nivel de personalización a través de los kits My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki.

También será posible pedir estos accesorios de forma independiente (red de separación central, red de puerta, alfombrilla, contenedores de almacenamiento, gancho para bolsa, clip para teléfono inteligente, caja [email protected]) accesible en la boutique a través de My Citroën o en Francia en misterauto.fr, así como en toda la red participante y en algunas tiendas Fnac y Darty.

Productos lifestyle

La paleta de colores está disponible en la colección de productos lifestyle Ami, disponible en la tienda online Citroën Lifestyle: https://lifestyle.citroen.com. Estos productos complementan las posibilidades de personalización y permiten obtener más funcionalidad en particular gracias al altavoz portátil Ami o al llavero Ami. También hay disponible una colección de artículos de papelería y moda de Ami.

Ofertas «a la carta» muy atractivas

El Ami, 100% ëléctrico, facilita la vida cotidiana al inspirarse en nuevos patrones de consumo. Más allá del objetivo de una movilidad innovadora, Citroën opta por una auténtica ruptura al ofrecer una solución de movilidad eléctrica a niveles de precios nunca antes vistos, ofrecidos a través de diferentes ofertas adaptadas al máximo según el uso del cliente real. El objetivo de la marca es satisfacer todas las necesidades de viaje, ya sean ocasionales o cotidianas, familiares o de amigxs, individuales o compartidas.

El Ami, 100% ëléctrico, se adapta a las nuevas expectativas de movilidad y, por lo tanto, ofrece una gama de soluciones para que sea realmente accesible para el mayor número de personas posible. Lanzadas en Francia, estas soluciones también se están estudiando para España.

Alquiler de larga duración

Es la oferta ideal para aquellos que tienen una necesidad permanente, particulares o profesionales, como primer, segundo o tercer vehículo de la casa, para ir a trabajar, para niñxs, para microdesplazamientos de personas mayores o de empresas. Accesible, Ami se ofrece, en Francia, en alquiler por 19,99€ con impuesto/mes (versión Ami Ami; LLD 48 meses, bonificación ecológica de 900€ con impuestos deducidos en Francia). Un pago mensual muy inferior al de un abono transporte o un plan telefónico. El alquiler integra la batería y permite beneficiarse de un coste de uso reducido. El alquiler a largo plazo también es posible durante 24 y 36 meses. Por lo tanto, cada persona sigue siendo libre de ajustar la financiación lo más posible a sus necesidades. Una calculadora permite personalizar el pago.

Compartir Ami

Para las personas que buscan un uso más puntual, el Ami también está disponible en carsharing durante 1 minuto, 1 hora, 1 día, operado por parters. Hoy, el contacto de referencia es Free2Move, que ofrece un precio favorable en París desde 0,26€ por minuto para los abonados: un nivel de precios comparable o incluso más bajo que el de la mayoría de los scooters, coches compartidos estándar e incluso patinetes.

Nota: Free2Move es el único en el mercado de autoservicio de vehículos urbanos que autoriza el alquiler a corto plazo a partir de los 16 años.

Compra en efectivo

En Francia es posible comprar el Ami desde 6.000€ con impuestos incluidos (versión de bonificación ecológica Ami Ami de 900€ con impuestos deducidos en Francia). Un nivel de precios excepcional y sin competencia para un objeto 100% eléctrico, 2 plazas, cerrado, estable y protector.

Entrega a domicilio

Otra característica especial del Ami es que se entrega directamente en la casa del cliente. No hay necesidad de viajar. Las llaves se entregan en casa a través de socios exclusivos (GEFCO en Francia y en España). El servicio también incluye una prueba de 30 minutos para que el cliente tenga tranquilidad y que el Ami ya no tenga secretos para él. Esta entrega a domicilio, realizada por un “product genius”, incluye una introducción a la aplicación My Citroën que acompañará al cliente a diario, así como un resumen de la información esencial para cargar el Ami. El paquete de entrega es de 200€.

Contrato de servicio My Ami Care: garantia y asistencia

Para una movilidad con total tranquilidad, el contrato My Ami Care (en Francia) cubre todos los costos de uso, excepto la energía y el seguro:

Asistencia en carretera.

Asistencia de problemas de energía (solución de problemas o remolque desde el lugar de inmovilización del Ami hasta el sitio del socio Citroën Ami autorizado más cercano; si el cliente está a menos de 100 km de su hogar, tendrá disponible una solución de movilidad).

Contrato de mantenimiento del servicio de asistencia específica (descarga de la batería de tracción): para cualquier descarga de la batería, cualquiera que sea la causa, elabonado se beneficia del remolque de su Ami a la estación de carga más cercana, su hogar o su lugar de trabajo dentro de un radio de 80 km y con el límite de 2 remolques por año.

Extensión de la garantía más allá de 2 años para el Ami y 3 años para la batería.

Intervenciones previstas en el plan de mantenimiento.

Reemplazo de piezas de desgaste (excluyendo la lista de excepciones) y piezas reconocidas como defectuosas.

Mantener el Ami es simple y económico. Por ejemplo, para un alquiler a largo plazo de 48 meses, el contrato de My Ami Care es equivalente a 9,90€ impuestos incluidos/mes por 10.000 km/año.

Citroën recomienda mantenimiento cada 2 años. El Ami está exento de control técnico. El plan de mantenimiento definido para el Ami, para garantizar un funcionamiento sostenible y seguro, se le da al cliente en el momento de la entrega y también está disponible en su área de My Citroën. La aplicación My Citroën le da acceso al mapa de redes autorizadas para dar servicio al Ami y también le permite concertar una cita online.