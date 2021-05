Artistas y diseñadores crean interiores virtuales para el Lexus LF-Z Electrified

Para celebrar la presentación mundial del LF-Z Electrified, un vehículo conceptual eléctrico a batería que simboliza un nuevo capítulo en la historia de la marca, Lexus se ha asociado con tres artistas y diseñadores pioneros con el fin de reinventar el interior de este último vehículo conceptual. La estrella en el diseño de calzado Salehe Bembury, el artista digital Ondrej Zunka y la marca de moda japonesa Hender Scheme ofrecen interiores renderizados virtualmente, que reflejan la constante dedicación de Lexus por acelerar su futuro en la electrificación.

Concebida como una plataforma para la colaboración, la serie de interiores virtuales del LF-Z Electrified reúne a ambiciosos e innovadores diseñadores de talento en distintas prácticas creativas. El programa presenta un nuevo enfoque del diseño, una sinergia entre el arte, la moda, el estilo de vida y la tecnología, que desafía el statu quo del segmento de automoción. El conjunto de creativos, escogido por Lexus, ejemplifica los diferentes aspectos de los principios básicos de Lexus: un diseño inspirado en el futuro, la herencia japonesa y la artesanía takumi, así como una mejor conexión entre el hombre y la máquina.

“El LF-Z Electrified encarna el futuro de la marca Lexus, y por eso, resulta tan emocionante ver ese futuro representado por personas con talento tan diversas en el espacio del diseño. Cada uno de los colaboradores aporta una nueva energía, que no solo reinterpreta el interior del LF Z, sino que también examina los temas del próximo capítulo de Lexus”, comenta Brian Bolain, director general de Lexus International.

El vídeo del día PP triunfa en Madrid, Cs desaparece e Iglesias anuncia su marcha

Salehe Bembury: mezcla de la estética del futuro con materiales orgánicos y colores brillantes

El galardonado diseñador de calzado Salehe Bembury, cuyo concepto de diseño de interiores abraza el futuro, da inicio a la serie. Al llevar su enfoque de diseño inspirado en la naturaleza al LF-Z Electrified, Bembury ha conceptualizado un interior virtual que combina una estética futurista con materiales orgánicos, junto con su uso tan característico de colores brillantes.

“Quiero que este vehículo se sienta como la perfecta yuxtaposición de la máquina y la naturaleza, utilizando por igual la función de la máquina y los beneficios de la naturaleza, para servir de estímulo y cuidar a los pasajeros hasta su destino”, comenta Bembury.

Este concepto utiliza colores inspirados en paisajes de arenisca y otros tonos naturales, dejando de lado materiales tradicionalmente futuristas en favor de materiales naturales como cedro, corcho y granito, que se combinan con tejidos y patrones que hacen referencia a la experiencia de Bembury en el diseño de calzado deportivo, como un ante “con pelo”, que se utiliza en los respaldos de los asientos, y el detalle de una huella dactilar que se encuentra con frecuencia en el trabajo del diseñador, aplicado aquí para personalizar el panel de control.

“Al igual que lo ha hecho con el calzado, Salehe ha superado los límites de lo que puede ser el diseño, con respecto a la selección de los materiales, la forma y el mensaje. En estos momentos es uno de los diseñadores más interesantes en el segmento del calzado deportivo, y encarna el pensamiento audaz y la energía que vemos en el futuro de Lexus”, comenta Bolain.

Ondrej Zunka: perfecta adopción de las tecnologías del futuro cimentada en una minuciosa consideración

Renunciando a las nociones tradicionales del diseño de automóviles y transportando el Lexus LF-Z Electrified hacia el futuro, el vehículo conceptual de Ondrej Zunka presenta mecanismos de la era espacial, materiales de ciencia ficción y tonalidades multidimensionales que trascienden tanto el tiempo como el espacio. “Este diseño de interior es puramente especulativo, así que me he permitido realizar asociaciones libres y emplear pura imaginación y creatividad. Quería que el interior diera la sensación de no haber sido creado por seres humanos, sino quizás diseñado por una sofisticada inteligencia artificial. Quería ir más allá de cualquier lenguaje y concepto de diseño conocidos, y olvidarme de lo que se emplea normalmente en el diseño de interiores de automóviles”, comenta Zunka.

Al observar el compromiso de Lexus con la tecnología intuitiva, y a través del prisma de su experiencia en el arte digital, Zunka representa un interior virtual que traspasa los límites de la funcionalidad y el diseño. El interior, con su avanzada tecnología, imagina una iluminación inteligente a lo largo de los paneles del vehículo, que emite una sensación completamente visceral capaz de regular sutilmente el estado de ánimo. Los cojines de los asientos de silicona translúcida, con propiedades similares a la espuma viscoelástica y un techo panorámico de fabricación artesanal en cromo pulido, completan la visión hiperfuturista de Zunka para el Lexus LZ-F Electrified.

Hender Scheme: artesanía del cuero arraigada en la herencia japonesa

Con su profundo enfoque en las características naturales del cuero, la marca de moda Hender Scheme, con sede en Tokio, resultaba la elección natural para reflejar la herencia japonesa de Lexus y la artesanía takumi. Para su interior virtual del LF-Z Electrified, Hender Scheme imagina un interior completamente de cuero yuxtapuesto con la revolucionaria tecnología del vehículo conceptual. El material orgánico sin tratar desarrollará una “pátina” con el tiempo, que profundiza el color y hace que cada vehículo sea único. Este concepto evidencia el paso del tiempo y la relación del conductor con el vehículo.

Con un proceso que refleja las 60 000 horas de experiencia que se requieren de un artesano takumi de Lexus, el diseño hunde sus raíces en el trabajo de los artesanos especializados de Asakusa, Tokio. Al comienzo del proceso, el cuero requiere tener los ojos entrenados para identificar las características naturales del material que se va a utilizar en el proyecto, como el grosor y la elasticidad. A partir de ahí, se introducen métodos de moldeado para dar forma al cuero en el techo, las puertas y el salpicadero, proporcionando un maravilloso acabado a estas piezas escultóricas.