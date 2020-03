Audi inicia la comercialización del nuevo Audi A3 Sportback en el mercado español

Ya está disponible en el mercado español el nuevo Audi A3, inicialmente con una gama que incluye un motor 1.5 TFSI de gasolina y dos versiones del 2.0 TDI, con potencias entre 85 kW (116 CV) y 110 kW (150 CV) y un precio de partida desde 29.070 euros. Los clientes pueden elegir entre las líneas de acabado Advanced, S line y Black line, además de una edición especial de lanzamiento Genuine edition.

El Audi A3 creó el segmento compacto premium en 1996. Desde entonces Audi ha comercializado más de 5 millones de unidades del A3 en todo el mundo. Ahora, la marca de los cuatro aros arranca la comercialización en España de la cuarta generación de su exitoso modelo con el nuevo Audi A3 Sportback, que presenta un diseño completamente renovado y avanza en digitalización, conectividad y seguridad, al incluir sistemas de infotainment y de asistencia a la conducción procedentes del segmento superior.

Entre las principales innovaciones del Audi A3 Sportback, además del diseño sofisticado y deportivo de su carrocería, se encuentran los nuevos faros matrix LED con una firma lumínica diurna específica opcionales, un puesto de conducción totalmente digitalizado en el que la tercera generación de la plataforma modular de infotainment agrupa todas las tareas de conectividad y un sofisticado tren de rodaje que combina confort de marcha y deportividad, para configurar el Audi A3 más dinámico de la historia. El compacto de cinco puertas mide 4,34 metros de longitud, 1,82 metros de anchura (sin espejos) y 1,43 metros de alto, y ofrece más espacio interior y mayor funcionalidad. La capacidad del maletero alcanza los 380 litros, y puede ampliarse hasta 1.200 litros abatiendo los respaldos de los asientos traseros.

Inicialmente, Audi lanza el nuevo A3 Sportback en el mercado español con tres motores: el 35 TFSI con el motor 1.5 de gasolina con 110 kW (150 CV) y cambio manual de 6 velocidades; el 30 TDI con el motor 2.0 turbodiésel de 85 kW (116 CV), también con cambio manual de 6 marchas; y el 35 TDI S tronic, con la versión de 110 kW (150 CV) del motor 2.0 TDI y cambio S tronic de doble embrague con siete marchas. Más adelante este año la gama se irá ampliando con la llegada de nuevos motores, incluyendo versiones con tecnología Mild Hybrid y un TFSIe híbrido enchufable, así como variantes con tracción quattro.

Equipamiento y precios del nuevo Audi A3 Sportback

El precio Audi A3 Sportback 1.5 TFSI de 110 kW (150 CV) parte desde los 29.070 euros, y desde 30.010 euros para la versión 30 TDI de 85 kW (116 CV), mientras que el 35 TDI S tronic de 110 kW (150 CV) tiene un precio en la versión base de 33.490 euros.

De serie, el equipamiento de las versiones de acceso a la gama es muy superior al de la anterior generación, incluyendo las llantas de aleación de 16 pulgadas, volante multifunción, instrumentación digital con pantalla de 26 cm (10,25”), climatizador bizona, radio digital, faros LED, limitador de velocidad, Audi pre sense front (con detección de peatones y ciclistas) y aviso de salida de carril.

Las versiones Advanced tienen un sobreprecio de 2.000 euros y añaden faros full LED, llantas de 17 pulgadas, control de velocidad de crucero, Audi phone box, Audi smartphone interface, Audi parking system trasero y los detalles decorativos de la línea exterior Advanced y el paquete interior de aluminio.

Con los acabados S line y Black line, el Audi A3 incluye de serie la suspensión deportiva, que reduce la altura de la carrocería en 15 mm y cuenta con una puesta a punto más firme del tren de rodaje, para ofrecer un dinamismo aún mayor. El acabado S line supone un sobreprecio de 1.350 euros sobre el Advanced, y añade un exterior mucho más deportivo, asientos deportivos, llantas de 18 pulgadas de Audi Sport, el sistema de conducción dinámica Audi drive select y el techo en color negro. Sobre los S line, el acabado Black line tiene un coste de 1.150 euros, y suma detalles que realzan el diseño y la exclusividad, como el paquete óptica negro, las lunas tintadas, las carcasas de los espejos retrovisores en color negro y llantas de 18 pulgadas de diseño específico también firmadas por Audi Sport.

Audi ofrece para el nuevo Audi A3 Sportback paquetes opcionales que presentan interesantes ventajas para los clientes. El paquete confort tiene un precio de 1.700 euros, y supone más de un 35% de ahorro respecto al precio de los elementos que incluye si se montan por separado. Está compuesto por la llave de confort, los espejos retrovisores abatibles eléctricamente, el retrovisor interior antideslumbramiento, la cámara trasera, el paquete de iluminación interior y la banqueta trasera dividida en proporción 40:20:40.

En cuanto al paquete Tech, incluye el sistema MMI Navegación Plus, la instrumentación digital Audi virtual cockpit plus con pantalla de 31,2 cm (12,3 pulgadas) y el volante multifunción plus. Con un precio de 2.000 euros, la ventaja para los clientes que monten este paquete alcanza el 25% respecto al precio individual de las opciones que incluye.

Además del completo equipamiento de serie en lo relacionado con la seguridad, el confort y el infotainment, el nuevo Audi A3 Sportback puede equiparse con otras opciones y sistemas de asistencia a la conducción. Son nuevos en la gama las cámara de entorno 360º, el asistente de eficiencia y el asistente de conducción adaptativo. Este último ayuda al conductor a mantenerse en el carril mediante el guiado longitudinal y transversal, al tiempo que mantiene la velocidad y la distancia con el vehículo que circula por delante, aumentando el confort.

Edición especial de lanzamiento Genuine edition

Para el lanzamiento del nuevo A3 Sportback en el mercado español, la marca ofrece la edición especial Genuine edition, limitada a 600 unidades y disponible con los tres motores, 5 colores de carrocería (blanco Ibis, negro Mitos, rojo Tango, azul Navarra o gris Daytona ) y con un equipamiento cerrado.

La edición Genuine edition se caracteriza por detalles que realzan aún más la funcionalidad y la deportividad del A3 con acabado S line, añadiendo el completo paquete confort y los elementos incluidos en la línea S line interior, como la tapicería mixta textil/cuero, el volante multifunción plus, las inserciones decorativas en aluminio pulido y los pedales en aluminio.

Esta edición tiene un precio de 1.000 euros más que la versión S line sobre la que se basa, lo que supone una ventaja para el cliente de un 65% respecto al precio del equipamiento adicional que incluye si se montasen los paquetes por separado.