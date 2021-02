Audi inicia la comercialización en España de los nuevos Audi Q5 Sportback y SQ5 Sportback TDi

La marca de los cuatro aros inicia la comercialización en el mercado español de su tercer SUV coupé, el Audi Q5 Sportback. En el lanzamiento se ofrece con tres motores, un TFSI y dos TDI, con potencias que van desde los 120 kW (163 CV) hasta los 195 kW (265 CV), y un precio de partida desde 55.080 euros para el Q5 Sportback 35 TDI S tronic. Corona la gama el SQ5 Sportback TDI, propulsado por un V6 3.0 TDI de 251 kW (341 CV). Todas las versiones están equipadas con la tecnología Mild Hybrid (MHEV) de Audi, y cuentan con el distintivo ECO de la DGT.

El nuevo Audi Q5 Sportback se añade a la gama de vehículos SUV con carrocería coupé de la marca de los cuatro aros. La inclinación de la luneta y el diseño descendente de la zona acristalada en su vista lateral contribuyen a su poderosa y dinámica apariencia.

Comparado con el Audi Q5, conserva la distancia entre ejes de 2,82 metros, lo que le permite ofrecer una gran habitabilidad. La altura y la anchura de la carrocería resultan idénticas, mientras que la longitud aumenta 7 mm, alcanzando los 4,69 metros. El maletero ofrece una capacidad de 510 litros, ampliables hasta 1.480 litros plegando los asientos traseros.

El Audi Q5 Sportback se ofrece inicialmente con tres motores, dos TDI y un TFSI, todos ellos equipados con un cambio S tronic de siete velocidades. El 2.0 de cuatro cilindros del Q5 Sportback 35 TDI rinde 120 kW (163 CV) y un par máximo de 370 Nm, y transmite la potencia a las ruedas delanteras. Acelera al SUV deportivo de 0 a 100 km/h en 9 segundos, y le permite alcanzar una velocidad máxima de 213 km/h. En el Q5 Sportback 40 TDI quattro la potencia alcanza los 150 kW (204 CV), y el par máximo es de 400 Nm.

La aceleración de 0 a 100 km/h en esta versión es de 7,6 segundos; y la velocidad máxima, de 222 km/h. Con el motor 2.0 TFSI de gasolina de 195 kW (265 CV) y 370 Nm de par, el Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h. Tanto los dos motores TDI como el TFSI cuentan con un sistema Mild Hybrid (MHEV) de 12V. Las versiones quattro están equipadas con la eficiente tracción quattro con tecnología ultra.

Opcionalmente, el Q5 Sportback puede equipar la suspensión deportiva con ajustes específicos para ofrecer un tacto más directo. Por otra parte, también de manera opcional, se puede instalar la suspensión con control de amortiguación “damper control”, la suspensión neumática adaptativa –que ajusta la altura de la carrocería en un amplio rango de 60 mm– y la dirección dinámica, que modifica la desmultiplicación y la asistencia en función de la velocidad.

El Audi Q5 Sportback está disponible en tres versiones de acabado: Advanced, S line y Black Line. Los precios parten desde 55.080 euros para el Q5 Sportback 35 TDI, mientras que el 40 TDI quattro tiene un precio desde 59.530 euros, y el precio del 45 TFSI ultra arranca en los 66.610 euros. Esto supone una diferencia de 3.000 euros respecto al Audi Q5 convencional, a igualdad de motor y acabado.

De serie, las versiones Adavanced cuentan con un amplio equipamiento, que incluye como elementos destacados los faros delanteros y grupos ópticos traseros LED, llantas de aleación de 18 pulgadas, barras en el techo en acabado aluminio, climatizador de confort de 3 zonas, MMI Navegación plus con pantalla de 25,5 cm (10,1 pulgadas), Audi virtual cockpit plus con pantalla de 31,2 cm (12,3 pulgadas), Audi smartphone interface, portón trasero de accionamiento eléctrico, control de velocidad de crucero, Audi parking system plus y el sistema de frenado de emergencia Audi pre sense city.

Se incluyen también de serie, por un período de tres años, los servicios de telefonía y conectividad de Audi connect Navegación e Infotainment, con cartografía 3D, navegación con Google Earth, información del tráfico, alerta de peligros en carretera e integración con Amazon Alexa, entre otras muchas funciones.

Las versiones S line tienen un sobreprecio de 2.500 euros sobre el acabado Advanced. Además de los detalles de diseño específicos de la línea exterior S line, añaden las llantas de aleación de 19 pulgadas, los faros Matrix LED con intermitentes dinámicos y los asientos deportivos; y, si el cliente lo desea, el tren de rodaje deportivo sin sobrecoste.

Como equipamiento adicional al S line, las versiones Black line incorporan el paquete interior S line, las llantas de aleación de 20 pulgadas de Audi Sport, tapicería mixta parcialmente en cuero, el paquete de estilo negro, cristales oscurecidos y acabado en color negro para las barras en el techo y las carcasas de los espejos retrovisores exteriores.

La amplia gama de sistemas de asistencia al conductor se agrupa en los paquetes opcionales City y Tour. Otros elementos destacados son el sistema de audio Bang & Olufsen 3D, el Audi phone box con conexión LTE y cargador inalámbrico para el smartphone, la instrumentación Head-up display o el paquete confort. Este último cuenta con la llave de confort, cámara de marcha atrás, banqueta trasera plus con regulación longitudinal y ajuste en inclinación de los respaldos, paquete portaobjetos, sistema de iluminación de ambiente y contorno del habitáculo, regulación lumbar eléctrica de los asientos delanteros y sistema de ayuda al arranque en pendiente Audi Hold Assist.

Audi SQ5 Sportback TDI: el más deportivo



La versión que corona la gama Audi Q5 Sportback es el SQ5 Sportback TDI, propulsado por el actualizado motor V6 3.0 TDI, que rinde una potencia de 251 kW (341 CV) y un par máximo de 700 Nm. Permite al SUV coupé acelerar de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos, y alcanzar una velocidad máxima –limitada electrónicamente– de 250 km/h. El compresor eléctrico (EPC) ayuda a aumentar la sobrepresión que proporciona el turbocompresor al iniciar la marcha o al acelerar con el motor girando a bajas revoluciones. La potencia se transmite al asfalto a través de una caja de cambios tiptronic de ocho velocidades y de la tracción permanente quattro, que reparte el par de forma variable entre los ejes delantero y trasero. Opcionalmente se puede equipar el diferencial deportivo en el eje trasero.

Además de garantizar una respuesta espontánea y un nivel de prestaciones propio de un vehículo deportivo, el V6 3.0 TDI es toda una referencia en cuanto a eficiencia, gracias a la tecnología Mild Hybrid (MHEV) de 48 voltios y al sistema de tratamiento de los gases de escape con dos catalizadores SCR y tecnología twin-dosing de doble dosificación de Adblue.

El Audi SQ5 Sportback TDI equipa de serie el tren de rodaje deportivo S con control de amortiguación y una altura de carrocería rebajada 30 mm en comparación con el Q5 Sportback, y con llantas de aleación de 20 pulgadas con neumáticos 255/45. Los frenos delanteros cuentan con discos de 375 mm de diámetro y pinzas de aluminio de seis pistones. De forma opcional, los clientes pueden elegir entre diferentes diseños de llantas de 21 pulgadas de Audi o Audi Sport GmbH.

Entre los componentes tecnológicos opcionales para el chasis se puede equipar la dirección dinámica y la suspensión neumática adaptativa opcional, específica para la versión S. Esta última añade al Audi drive select –de serie– el perfil de conducción allroad, y ajusta la altura de la carrocería en función de la situación de conducción.

El interior del SQ5 Sportback TDI presenta un diseño en color negro o gris oscuro, con inserciones de aluminio cepillado en el salpicadero. Los asientos deportivos con ajuste eléctrico, que incluyen el logo S grabado, están disponibles en tres variantes de tapicería, con costuras en contraste. Audi instala de serie en el SQ5 Sportback TDI los faros Matrix LED con luces largas automáticas e intermitentes dinámicos. Los grupos ópticos traseros con tecnología OLED digital, con posibilidad de elegir entre tres firmas lumínicas, forman parte del equipamiento opcional. El precio del Audi SQ5 Sportback TDI para el mercado español es de 82.160 euros.