Motor Disponibles el próximo 10 de diciembre desde 6.850€ BMW C 400 X y BMW C 400 GT: los nuevos retos de movilidad urbana de BMW Motorrad BMW Motorrad presenta los nuevos BMW C 400 X y C 400 GT, dos vehículos premium orientados a ofrecer el máximo dinamismo para el segmento de los scooters de tamaño medio.