BMW Motorrad presenta los nuevos C 400 X y el C 400 GT, scooters de tamaño medio

Actualización de la tecnología de los scooters de tamaño medio.

Con el C 400 X en 2017 y el C 400 GT en 2018, BMW Motorrad presentó por primera vez dos vehículos premium para el segmento de los scooters de tamaño medio. Desde entonces, el C 400 X ha impresionado a los clientes del segmento de la Movilidad Urbana con sus características dinámicas, mientras que el C 400 GT, como variante Gran Turismo adecuada para desplazamientos más largos, destaca gracias a sus características de confort. Para que esto siga siendo así también en el futuro, BMW Motorrad ha actualizado los dos scooters de tamaño medio y, además de algunas optimizaciones técnicas importantes, les ha dado nuevos colores y estilos.

Potente motor monocilíndrico según homologación UE-5, nueva gestión del motor y embrague centrífugo optimizado.

Como antes, el motor monocilíndrico de eficiencia optimizada con una potencia de 25 kW (34 CV) a 7.500 rpm y un par de 35 Nm a 5.750 rpm sirve como unidad motriz. La transmisión de la potencia se realiza a través de una caja de cambios CVT (Continuously Variable Transmission) y un basculante rígido a la torsión con un innovador cojinete de brazo oscilante para minimizar las vibraciones y, por tanto, ofrecer el máximo confort. Gracias a la actual homologación EU 5, los nuevos C 400 X y C 400 GT siguen siendo los compañeros ideales para una diversión dinámica y sin preocupaciones en scooter.

Por este motivo, el motor se ha equipado con acelerador electrónico (ride by wire) y una válvula de mariposa de accionamiento eléctrico, así como con un nuevo sistema de gestión del motor. Otras optimizaciones son una matriz y un revestimiento modificados del catalizador, un sensor de oxígeno de banda ancha, modificaciones en la culata, un nuevo sensor en la cubierta del generador, un cableado adaptado y un control del ralentí modificado. Se ha omitido el regulador del ralentí en la caja de aire y el control del ralentí se realiza ahora a través de un bypass de la válvula de mariposa y un sistema de turbulencia.

Además de cumplir con la homologación EU-5, el propulsor revisado impresiona a los conductores sobre todo por una respuesta del acelerador aún más suave y sensible, así como con una mayor estabilidad al ralentí. Además del acelerador electrónico y la nueva gestión de motor, los muelles optimizados para el embrague centrífugo también contribuyen a aumentar la estabilidad de marcha del motor. La tolerancia de la fuerza de los muelles se ha limitado, la fuerza de los muelles se ha incrementado ligeramente y el régimen del motor es algo más alto cuando el embrague vuelve a engranar. Debido a la reducción de las tolerancias, la dispersión de las revoluciones al desembragar es menor y el funcionamiento de la apertura del embrague mejora a su predecesor.

Control automático de estabilidad (ASC) con calibración automática del radio y mayor calidad de regulación

Durante la revisión técnica, las nuevas C 400 X y C 400 GT también han recibido un ASC optimizado. En lugar del anterior recalibrado manual -por ejemplo, al cambiar los neumáticos-, el nuevo sistema dispone ahora de un calibrado automático del radio. Además, el nuevo ASC está diseñado para valores de fricción significativamente más bajos que antes. Al conducir, esto se nota en una respuesta más sensible y en un aumento significativo del confort de regulación, especialmente en superficies mojadas y resbaladizas.

Ahora ya no es necesario desactivar el ASC.

Sistema de frenos con nuevas pinzas de freno delanteras y ajuste del recorrido de la palanca de los frenos delanteros y traseros. Compartimento de almacenamiento con iluminación optimizada y toma de carga USB.

El sistema de frenos de las nuevas C 400 X y C 400 GT también ha sido revisado. Gracias a las nuevas pinzas de freno, el sistema de frenos de doble disco en la parte delantera ofrece ahora un punto de presión más estable y claramente definido, así como un mejor comportamiento de retroceso de los pistones de freno. Esto va acompañado de unos recorridos de palanca alineados para el freno trasero a la izquierda y el freno delantero a la derecha, para una sensación de frenado simétrica.

La iluminación optimizada del compartimento portaobjetos (volumen 31 l, 45 l con Flexcase) bajo el asiento mejora notablemente el confort. La iluminación ya no procede del lateral, sino de la parte superior para una iluminación aún mejor. Además de la toma de corriente de 12 voltios, el compartimento portaobjetos delantero derecho está ahora equipado con una toma de carga USB.

Dos nuevos y atractivos colores, así como las variantes de estilo "Sport" (C 400 X) y "Triple Black" (C 400 GT)

Como antes, las nuevas BMW C 400 X y C 400 GT también presentan el inconfundible lenguaje de diseño de BMW Motorrad. Su aspecto moderno y orientado al futuro refleja perfectamente la filosofía de diseño de BMW Motorrad. Los nuevos scooters de tamaño medio de BMW Motorrad se ofrecen en tres variantes de color diferentes.

C 400 X.

• Acabado de pintura base Blackstorm metalizado.

• Acabado opcional de pintura Gris Granito metalizado.

• Acabado Sport (Blackstorm metalizado/Azul de competición mate).



C 400 GT.

• Acabado de pintura base Blanco Alpino.

• Acabado de pintura metalizada Kallisto Grey opcional.

• Acabado Triple Black (Blackstorm metalizado con bandas mate).

