Citröen estrena una versión 100% eléctrica del Berlingo

Con el nuevo Citroën ë-Berlingo, fabricado en Vigo, lxs amantes de la vida activa tienen su compañero ideal, tan funcional como polivalente, para disfrutar del ocio con el confort añadido de su motor eléctrico.

La electrificación del Berlingo le añade la suavidad y el silencio del motor eléctrico con una autonomía de hasta 280 km* (ciclo WLTP).

Toda la reconocida funcionalidad del Berlingo "Made in Spain", sin compromisos, para adaptarse a las necesidades de cada unx, con un gran volumen interior y la modularidad y practicidad habituales. El ë-Berlingo está disponible en 2 longitudes y puede acoger hasta a 7 personas. Conserva todo el espacio a bordo, los 3 asientos traseros independientes, el techo multifuncional Modutop ® y la luneta trasera practicable.

La conducción es más fácil gracias al head-up display y a su nueva instrumentación digital de 25,4 cm (10’’) de alta definición que presenta todas las informaciones útiles para la persona que conduce y lxs pasajerxs.

“La electrificación del Berlingo responde a un doble reto: proponer una autonomía suficiente y eliminar cualquier compromiso en el ámbito de la habitabilidad para permitir a las personas disfrutar de sus actividades en el sentido más amplio. El ë-Berlingo aporta, en el uso cotidiano, un suplemento de suavidad con una conducción fluida y silenciosa, la satisfacción de desplazarse preservando la calidad del aire y el control del gasto de uso. Todos estos elementos están entre las expectativas de este tipo de clientes y son estratégicos en un segmento en el que las carrocerías de este tipo, con un gran volumen útil, sufren en términos de emisiones de CO 2 y de consumo. Estamos orgullosxs de que Berlingo, creador del segmento de los ludospaces, sea uno de los primeros en ofrecer esta alternativa.” Laurence Hansen – Directora de Estrategia y Producto de Citroën.

*Dato en curso de homologación

Creador de los ludospaces en 1996, Citroën ha desarrollado una verdadera comunidad muy vinculada al carácter, a la practicidad y a la modularidad del Berlingo “Made in Spain”. La carrocería compacta, pero con un interior muy amplio, es perfecta para quienes necesitan mucho espacio. Este argumento refuerza el atractivo del Berlingo en un mercado en el que este tipo de propuestas va claramente a la baja. La llegada de la versión eléctrica a la gama Berlingo es todo un desafío. Es una respuesta moderna a los retos medioambientales que afectan de lleno a este tipo de carrocerías y condicionan a una clientela que, muy a menudo, está muy vinculada a la naturaleza, es muy sensible a su huella medioambiental y se preocupa por el presupuesto destinado al uso del vehículo. Una solución que combina lo útil y lo agradable, que aprovecha lo mejor de la tecnología eléctrica y que aporta un plus de tranquilidad y de suavidad sin renunciar a la funcionalidad del Berlingo.

Ë-BERLINGO: GENERADOR DE BIENESTAR Y DE LIBERTAD

UN PLUS DE SUAVIDAD EN MODO ELÉCTRICO

Con el ë-Berlingo cada trayecto es un momento de relax para lxs pasajerxs. La puesta en marcha del vehículo es muy fluida gracias a un par disponible de manera inmediata y a su aceleración, sin cambios de marcha, y que es muy lineal. La cadena de tracción eléctrica no genera ruido ni vibraciones. Estas cualidades se añaden al confort a bordo derivado de una posición elevada de los asientos, a la suavidad de la dirección y a un diámetro de giro de 10,80 m.

El motor eléctrico gestiona la marcha en función del modo de conducción seleccionado y de las condiciones de conducción. Su potencia de 100 kW (136 CV) / 260 Nm permite alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h en cualquiera de los modos. Estos diferentes modos se activan mediante un selector asociado a la tecla específica ë-Toggle:

Normal – 80 kW/210 Nm: ofrece el mejor compromiso entre autonomía y prestaciones dinámicas.

– 80 kW/210 Nm: ofrece el mejor compromiso entre autonomía y prestaciones dinámicas. Eco – 60 kW/180 Nm: optimiza el consumo de energía disminuyendo el rendimiento de la calefacción y del aire acondicionado sin llegar a desactivarlos y limitando el par motor y la potencia.

– 60 kW/180 Nm: optimiza el consumo de energía disminuyendo el rendimiento de la calefacción y del aire acondicionado sin llegar a desactivarlos y limitando el par motor y la potencia. Power- 100 kW/260 Nm: permite una conducción más dinámica y unas mayores prestaciones en caso de carga máxima.

UNA AUTONOMÍA QUE FACILITA LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Lxs clientxs de ludospaces tienen unas necesidades variadas de movilidad puesto que suelen realizar numerosas actividades con trayectos más o menos largos. El ë-Berlingo es como un camaleón que sabe adaptarse, de un día a otro, a diferentes usos. Así, facilita el acceso a los centros urbanos restringidos al tiempo que permite a las personas realizar sin problemas sus desplazamientos habituales. Según el perfil de conducción, la batería de iones de litio de 50 kWh del ë-Berlingo permite realizar hasta 280 km(*). El ë-Berlingo se basa en lo mejor de la tecnología eléctrica para ofrecer una cadena de tracción y un pack de baterías idénticos para sus dos carrocerías.

Para optimizar la autonomía, la cadena de tracción del ë-Berlingo recupera la energía en las fases de frenado y desaceleración del vehículo. Para una recuperación de energía reforzada, se puede activar el botón B, que se encuentra en la consola central. La batería, situada debajo de los asientos y del piso de carga del vehículo, no afecta a la habitabilidad a bordo. Almacena y proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del motor eléctrico, de la calefacción y del aire acondicionado. La instrumentación presenta el nivel de carga mediante un indicador de porcentaje y propone asimismo un gráfico de graduación iluminado. La batería está garantizada por 8 años o 160.000 km (para el 70% de su capacidad al término del periodo). Después del primer control, tras el primer año o superados los 20.000 km, se expide un certificado de capacidad de la batería y, posteriormente, otro después de cada mantenimiento, cada 2 años o 40.000 km.

FACILIDAD DE RECARGA Y BAJOS COSTES

Existen tres posibilidades para recargar el vehículo. Una toma Green’up permite cargar buena parte de la batería de noche para circular al día siguiente con toda tranquilidad.

La carga doméstica precisa de un cable de modo 2 para usarla en casa, en el trabajo o en un aparcamiento. Este modo de carga es compatible con una toma standard de 8A o con una toma reforzada de 16A (caja + toma Green’Up ), lo que permite reducir a la mitad el tiempo de recarga para obtener una batería cargada al 100% en menos de 15 horas.

), lo que permite reducir a la mitad el tiempo de recarga para obtener una batería cargada al 100% en menos de 15 horas. Carga rápida privada o pública que precisa de la instalación de un sistema de recarga rápida en punto de recarga en pared de 3,7 a 22 kW, y un cable modo 3 (opcional). El tiempo de carga de 0 a 100% es, en este caso, de 7.30h (punto de recarga 7,4 kW monofase) o 5h (punto de recarga 11 kW trifase).

Carga súper rápida en toma pública de hasta 100 kW con un cable de modo 4 integrado en el cargador. Permite cargar el 80% de la batería de 50 kWh en 30 minutos. El ë-Berlingo está al mejor nivel de su segmento en tiempo de carga súper rápida.

Los ludospaces son prácticos, pero su carrocería no suele ser muy aerodinámica. La electrificación es un desafío importante en este segmento para conseguir una reducción del impacto medioambiental y de los costes de utilización. No hay cambio de aceite, ni de filtros de aire o de combustible, no hay aceite del cambio, etc. Su mantenimiento es un 30% más económico que el de un modelo térmico y el presupuesto de combustible es bajo: el ë-Berlingo tiene un consumo medio de 18 kWh a los 100 km, lo que equivale a un coste de 3 €.

Además, el ë-Berlingo propone las funciones de carga programada para beneficiarse de tarifas eléctricas más económicas y de preacondicionamiento térmico que permite regular la temperatura del habitáculo mientras el vehículo está enchufado evitando así tener que usar la batería para ello en los primeros kilómetros de uso.

SERVICIOS ÚTILES PARA UNA VIDA TRANQUILA EN MODO ELÉCTRICO

Gracias a la aplicación My Citroën, es posible, a distancia y vía smartphone o tablet, conocer el estado de carga y la autonomía del vehículo, gestionar el preacondicionamiento térmico del habitáculo y programar una carga diferida. Estas funciones también están disponibles en la pantalla táctil del vehículo a través de la navegación conectada en el menú “Energía”. Modificable en todo momento, funciona para las cargas domésticas (modo 2) o rápidas (modo 3).

La aplicación Free2Move facilita la recarga y el aparcamiento (en Francia) ofreciendo acceso a más de 200.000 puntos de recarga. Permite planificar trayectos en función de la autonomía del vehículo con la localización de estaciones de recarga compatibles y disponibles, indica las pausas de recarga necesarias y el tiempo total de recarga.

Para apoyar a las personas, Citroën propone para el ë-Berlingo una oferta de recarga a medida que incluye los dispositivos de carga (toma standard, toma reforzada Green’Up o Punto de Recarga en Pared) así como la instalación en el domicilio o en el lugar de trabajo. Para cada país se han seleccionado colaboradores especializados que ofrecen soluciones de instalación adaptadas a cada caso tanto para particulares como para profesionales y tanto para viviendas individuales como comunitarias.

DISEÑO: LA ELECCIÓN DE LA ENERGÍA Y UN CARÁCTER ÚNICO

En el exterior , la estrategia de Citroën es ofrecer a las personas la posibilidad de elegir la energía de su vehículo en función del uso que vayan a darle. El ë-Berlingo se distingue por algunos signos externos de electrificación: el logotipo “ë”, que simboliza la electricidad, se encuentra en la parrilla con un rediseño de los chevrones extendidos y delante del nombre del modelo en el portón. Además, hay una serie de detalles puntuales específicos en color “Anodised Blue” en los parachoques y en los Airbump® laterales. La trampilla de recarga está situada en el lugar habitual de la trampilla del combustible.

En el interior , todo se ha pensado para facilitar el uso del Nuevo Citroën ë-Berlingo. En la consola central, un ë-Toggle permite el uso de la caja de cambios con las posiciones Park, Rear, Neutral, Drive y Break, mientras que un selector permite activar los 3 modos de conducción: Eco, Normal y Power.

La pantalla táctil de 8’’del ë-Berlingo dispone, en su menú, de un apartado “Energía” que da acceso a las especificaciones eléctricas del vehículo como los flujos de energía (presenta en tiempo real el funcionamiento de la cadena de tracción eléctrica con el modo de conducción en uso, el motor eléctrico y el nivel de carga de la batería) las estadísticas de consumo (con la media del trayecto expresada en kWh/100 km), o la activación de la carga programada o del preacondicionamiento térmico. Una instrumentación digital de 25,4 cm (10’’) de alta definición está disponible (de serie a partir de la versión Feel Pack) y ofrece una calidad de presentación óptima, moderna y rápida de las informaciones útiles sobre las ayudas a la conducción y la navegación. Quien conduce puede personalizar la presentación de la pantalla según sus preferencias y poner en primer término la navegación, las informaciones sobre los flujos de energía o las ayudas a la conducción.

Ë-BERLINGO: UN MIEMBRO MÁS EN LA FAMILIA

El ë-Berlingo, actor de referencia en el segmento de los ludospaces, destaca por las características y las innovaciones que han convertido al Berlingo en un éxito a lo largo de varias generaciones. Integrante del programa Citroën Advanced Comfort®, este modelo da prioridad a la habitabilidad, la modularidad y la luminosidad para incrementar la experiencia de bienestar en el interior, tanto con 5 como con 7 personas a bordo.

DOS CARROCERÍAS PARA LAS PEQUEÑAS Y LAS GRANDES TRIBUS

El nuevo Citroën ë-Berlingo, con las mismas características que las versiones térmicas, ofrece dimensiones compactas para facilitar las maniobras. No obstante, su capacidad interior puede llegar a 7 personas.

Se puede elegir la longitud del vehículo: la versión corta M de 4,40 m y la versión larga XL de 4,75 m (35 cm más entre la distancia entre ejes y el voladizo trasero). Ambas versiones pueden acceder sin problemas a cualquier tipo de aparcamiento gracias a su altura inferior a 1,90 m.

UN ESPACIO INTERIOR APROVECHADO AL MÁXIMO EN PRO DEL BIENESTAR A BORDO

Todxs aquellxs que necesiten espacio para sus actividades cotidianas o de ocio (excursiones, aventuras, actividades al aire libre…) lo necesitan también en el vehículo que les acompaña en su día a día tanto para transportar a varias personas como para cargar con aquellos equipos necesarios para alguna práctica deportiva o simplemente para transportar equipaje. La versión 100% eléctrica del Berlingo ha sido concebida para proporcionar a las personas aquello que necesitan: un vehículo ingenioso, dotado de una habitabilidad y una funcionalidad de primer orden para que su vida a bordo resulte tan fácil como agradable.

FACILIDAD DE ACCESO A BORDO

El acceso al interior del ë-Berlingo resulta muy fácil gracias a las dos grandes puertas laterales deslizantes equipadas con elevalunas eléctricos, al portón trasero, muy práctico para la carga y descarga de objetos pesados o de gran volumen como las maletas y a la luneta practicable oscurecida combinada con una bandeja trasera que permite colocar o recuperar fácilmente objetos sin necesidad de abrir el portón trasero cuando ello no es posible por falta de espacio.

HABITABILIDAD

El ë-Berlingo ofrece a sus ocupantes un espacio al mejor nivel de su segmento para que se encuentren bien a bordo. La Talla XL dispone de un habitáculo generoso con un volumen que alcanza los 4.000 litros y una longitud de carga de 3,05 m con un gran espacio para las piernas. Su maletero ofrece un volumen de hasta 2.126 litros.

MODULARIDAD

Modulable, con el mismo espíritu que un mueble convertible, el ë-Berlingo puede transformarse a su antojo y permite una gran libertad de uso en el día a día: transportar de 5 a 7 personas en función de la versión o disponer de un máximo de espacio para el almacenaje de objetos pesados y voluminosos.

En la segunda fila, tres auténticos asientos individuales de dimensiones idénticas ofrecen a lxs pasajerxs un espacio para las rodillas generoso (156 mm). Plegados por separado o conjuntamente, permiten ofrecer la configuración deseada o disfrutar de un piso de carga plano con toda facilidad.

Con la posibilidad de abatir el respaldo del asiento del pasajerx delanterx, el piso pasa a ser completamente plano y la longitud de carga llega hasta los 2,70 m en Talla M y hasta los 3,05 m en Talla XL, perfecto para el transporte de objetos largos.

En la tercera fila, los dos asientos son extraíbles. En la Talla XL están montados sobre raíles, con un desplazamiento longitudinal de 130 mm que permite adecuar el espacio para ganar centímetros para lxs ocupantes o volumen de maletero.

La bandeja trasera se puede situar en una posición alta o bien a media altura, lo que permite compartimentar el maletero. Soporta un peso de hasta 25 kilos y es fácilmente accesible desde la luneta trasera practicable. Esta bandeja, muy práctica, se puede colocar en vertical detrás de los asientos traseros (según versiones) cuando no se utiliza.

ALMACENAJE

El ë-Berlingo dispone de una capacidad de almacenaje óptima, con 167 litros de huecos para objetos y un volumen de maletero particularmente importante - 775 litros para la Talla M y 1.050 litros para la Talla XL (en configuración de 5 plazas). Los espacios para objetos se han desarrollado buscando una capacidad máxima para evitar que lxs pasajerxs deban de llevar objetos sobre sus piernas. El habitáculo es un “apartamento amueblado” funcional en el que lxs ocupantes se encontrarán muy a gusto y en el que cada objeto de uso habitual tiene su propio espacio donde dejarlo.

Entre los 26 huecos para objetos, el Modutop®, el elemento que distingue a este ludospace, ofrece un volumen de carga de 92 litros con diferentes espacios muy prácticos y siempre al alcance de la mano. Incluye un cofre de techo con 60 litros, capaz de alojar hasta 10 kilos de objetos, accesible desde las plazas de la segunda fila y desde el maletero a través de la luneta practicable y un arco traslúcido compartimentado que sigue el techo a lo largo del mismo y permite ver, gracias a su transparencia, los objetos depositados en él.

UN HABITÁCULO LUMINOSO

En el interior del ë-Berlingo, lxs pasajerxs disfrutan de una sesión de fototerapia para aprovechar al máximo los trayectos largos. Las amplias superficies acristaladas, de 6,40 m2, entre ellas el parabrisas avanzado y el gran techo panorámico acristalado, permiten que el habitáculo quede bañado en luz natural. En caso necesario, el techo se puede ocultar mediante un estor eléctrico interior. Y para los viajes nocturnos, Citroën ha equipado al ë-Berlingo con luces de lectura individuales en las plazas traseras y con una iluminación ambiental situada en el perímetro del espacio de almacenaje del techo que difunde una luz tamizada para crear una cálida atmósfera interior.

TECNOLOGÍAS ÚTILES PARA UNA MÁXIMA SERENIDAD

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN Y A LAS MANIOBRAS

El ë-Berlingo dispone de 18 tecnologías útiles que proporcionan una conducción segura en el día a día. Para facilitar su manejo, el ë-Berlingo propone el acceso y arranque manos libres, el head-up display en color (inédito en el segmento), la ayuda al arranque en pendiente, los sensores de ayuda al aparcamiento delanteros, traseros y laterales, la cámara de marcha atrás con Top Rear Vision, el cambio automático de luces cortas a largas, el freno de estacionamiento eléctrico, el regulador y limitador de velocidad y el asistente de aparcamiento Park Assist, un sistema que permite localizar automáticamente un espacio para aparcar lo bastante largo para acoger al vehículo y maniobrar con toda tranquilidad.

Para una mayor seguridad, monta el Active Safety Brake, la alerta activa de cambio involuntario de carril, el detector de falta de atención del conductor, la alerta de riesgo de colisión, el control de fatiga del conductor (Cofee Break Alert), el control de estabilidad de remolque, el Grip Control con control de velocidad de descenso (Hill Assist Descent), el reconocimiento ampliado de señales de recomendación de velocidad o el sistema de control del ángulo muerto.

TECNOLOGÍAS CONECTADAS

El Nuevo Citroën ë-Berlingo propone 3 ofertas conectadas para la seguridad y el confort de lxs pasajerxs. Estas propuestas se incluyen en el programa Citroën Advanced Comfort® y han sido desarrolladas para facilitar el acceso a los servicios conectados que deben ser rápidos e intuitivos.

CONNECT ASSIST

Para la seguridad de la persona que conduce y de lxs pasajerxs, el Nuevo Citroën ë-Berlingo dispone del sistema Assistance & SOS. Con una llamada automática o manual a través del botón “Assistencia” en caso de necesidad, este servicio permite conectar con una central de llamadas específica.

Connect Assist permite tener acceso a los datos del vehículo como el estado de carga, la autonomía, la carga programada, el preacondicionamiento térmico, el lugar donde está estacionado, el kilometraje o el próximo servicio de mantenimiento. La conexión y la visualización de las informaciones se efectúan a través de la aplicación My Citroën.

CONNECT NAV

La navegación Connect Nav táctil se puede activar mediante reconocimiento de voz y permite gestionar los siguientes apartados: Navegación, Teléfono, Radio. Está asociada a servicios conectados. TomTom Traffic permite disponer de informaciones sobre el tráfico en tiempo real para encontrar la mejor ruta. La localización y los precios de las estaciones de servicio y de los parkings, las informaciones meteorológicas y la búsqueda local de puntos de interés también están disponibles.

CONNECT PLAY

La tecnología Mirror Screen compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto, permite conectar un smartphone y duplicar la pantalla del teléfono en la del vehículo. De este modo, es posible acceder al contenido multimedia, gestionar fácilmente el smartphone y las aplicaciones compatibles desde la pantalla táctil del vehículo.

Precursor en materia de ludospaces desde 1996, Citroën continúa con la evolución de su gama con la versión 100% eléctrica del Berlingo, que debe su éxito comercial a su habitáculo modulable y a su capacidad de almacenamiento y de carga sin límites. Vehículo de ocio por excelencia para familias y para disfrutar con lxs amigxs, el ë-Berlingo está listo para ser el compañero de un estilo de vida activo.

El ë-Berlingo “Made in Spain”, que se produce en Vigo, llegará a los concesionarios en el segundo semestre de 2021.

El proyecto de industrialización de este vehículo en el Centro de Vigo ha sido apoyado por la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Innovación (GAIN).