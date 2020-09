Comienzan las votaciones de la 2ª edición del concurso de diseño Lexus UX Art Car

Lexus UX Art Car es el proyecto de Lexus España que une a la marca con el arte. Se trata de un proyecto que toma forma de concurso nacional, con final internacional.

Lexus España ha seleccionado seis artistas de varias ciudades: Madrid, Sevilla, Bilbao, Murcia, Barcelona y Valencia.

El objetivo es plasmar, en un Lexus UX 250h como lienzo y en técnica libre, qué significa el coche para cada uno de los artistas.

El nuevo Lexus UX como inspiración

Como todos los vehículos Lexus, el nuevo Lexus UX parte de características con un marcado carácter japonés: tecnología, diseño, innovación y atención al detalle.

Nace de un concepto, New Horizons (Nuevos Horizontes). Algo que se alcanza cuando te cuestionas los límites. Cuando uno se reta a sí mismo. Porque cuando nos movemos hacia esos horizontes, descubrimos qué es lo que nos impulsa, qué nos hace diferentes.

Todas las obras y la personal visión de cada artista pueden conocerse en detalle a través del siguiente link, desde el que también se puede votar. https://www.lexusauto.es/estilolexus/lexusuxartcar/

El más votado representará a España, plasmando su obra en un vehículo real en el certamen europeo de Lexus UX Art Car.

Participantes

Cristina Acha, Ane Arce, Íñigo Berasategui, Miguel Zaballa | AZAB | BILBAO

La oportunidad de intervenir sobre el Lexus UX nos sirve para repensar sobre la manera de ver y ser visto, cómo reinterpretar un objeto sin intervenirlo simplemente desde su imagen proyectada, su mismo reflejo.

La intervención consiste en la instalación de un gran semicírculo que emula a esa herencia japonesa del sol naciente y que construido en chapa de acero inoxidable pulida con brillo espejado se inserta aplantillado en la mitad del vehículo. Esta intervención desmaterializada y a la vez presente consigue alterar la percepción del vehículo sin introducir elementos ajenos al mismo a través de su discontinuidades y duplicados de su reflejo y entorno. Así el coche duplica su frontal en una primera mirada, se alza en su totalidad en el lateral dónde la pieza se reduce a una línea y vuelve a duplicarse desde una mirada trasera dónde la geometría quebrada se acentúa en el reflejo.

De esta manera revisitando el concepto creativo de NEW HORIZONS con la que el equipo creativo de Lexus materializó el coche, RISING SUN busca ofrecernos nuevos horizontes en cada mirada, y nuevas miradas que surgen y se desvanecen en cada nuevo amanecer para disfrutar de una manera ampliada de un objeto único, un coche único.

Jordi Iranzo y Àngela Montagud | CLAP-STUDIO | VALENCIA

En un momento en el que se acentúa la necesidad de parar y meditar nos transportamos con Lexus a un mundo en el que el ser humano y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Nuestro concepto es un jardín zen que representa un estado mental: la calma, la conciencia pura.

El concepto del jardín japonés reúne por un lado el carácter arbitrario/casual de la naturaleza, que encuentra siempre el camino para seguir creciendo. Y por otro lado la perfección de la mano humana encargada de crear la magia, la simetría y perfección, la tecnología e innovación.

En nuestro jardín zen Lexus representa la armonía perfecta, es la unión de naturaleza, tecnología e innovación. Una creación del hombre de líneas geométricas y simetría impecable recubierta de vegetación.

Hemos empleado el papel, un elemento significativo en la cultura japonesa, para representar la vegetación de Lexus. El resultado es una pieza de arte en la que el papel, como elemento natural, cubre el exterior del coche dándole volumen. La luz, otro elemento esencial en la cultura japonesa, se encarga de transformar Lexus en un elemento vivo pues según su posición, tonalidad e intensidad generará una textura y color cambiante a lo largo del día.

Carmelo Rodríguez y Rocío Pina | ENORME ESTUDIO | MADRID

Desde los tiempos inmemoriales de Vitrubio a los órdenes clásicos se les atribuye una personalidad humana que ha generado todo tipo de debates en torno a que usos deberían ir asociados. El dórico masculinizado, más fornido y robusto, se utiliza en edificios militares y en iglesias que rinden culto a los dioses o santos más extrovertidos. El jónico, más esbelto y estilizado, ocupa una posición casi asexuada, relacionada con la ciencia y las diosas y dioses más maternales. El corintio es deliberadamente femenino, asociado a su carácter delicado y a esas hojas de acanto, que se presentan como metáfora de su capitel naturalizado.

“En muchos edificios romanos, los órdenes son absolutamente inútiles desde un punto de vista estructural, pero hacen expresivos a los edificios, les hacen hablar; llevan al edificio, con sentido y ceremonia, con gran elegancia a veces, hasta la mente del espectador. Dominan y controlan visualmente los edificios a los que han sido agregados.» (Summerson, 1963).

Ayer cargamos tres columnas bizarras en las barras portaequipaje de nuestro nuevo LEXUS UX y sentimos la presencia del pasado. Sin embargo, nuestras columnas no tienen sexo, ni canon, ni acuerdos milenarios. Son un equipaje para escapar de la ciudad y disfrutar de una tarde escuchando música, charlando, hablando de Atenea y de Don Patricio. Hablando del pasado y de cómo volveremos a ser NOSOTROS en el futuro…

The Presence of The Past continua una línea de trabajo que empezamos hace tiempo en ENORME Studio transformando la silla Curul romana, diseñada para administrar justicia rápidamente, en una banqueta “Kurul” construida con bovedillas curvas recuperadas. Hemos realizado varias reinterpretaciones de elementos clásicos como las lámparas WE ARE ALL GODS y una investigación, BIZARRE COLUMNS, en torno a usos bizarros y no convencionales de las columnas, que es una cuenta de Instagram y que se convertirá en breve en un libro.

Irene Infantes | IRENE INFANTES | SEVILLA

La Lengua Lexus UX es un idioma visual que permite dar voz al conductor. Detrás de cada símbolo hay una historia.

Poder decidir sobre la apariencia externa de nuestro coche, de forma intercambiable y con tantas variaciones posibles como nosotros mismos.

Derrumbando las barreras de la creatividad y del miedo a fallar, nos pone a jugar, devolviendo al adulto el entusiasmo del niño que llevamos dentro, el que quiere seguir explorando.

Caminos de ida o de ida y vuelta que se traducen en patrones repetitivos, o no… colores, conversaciones entrelazadas sin orden aparente, como si de varios individuos y destinos se tratase.

Historias y personas, una urbe visual de la que poder formar parte.

Javier Marmol |JAVIER MARMOL | MURCIA

El diseñador de origen murciano rescata las tradiciones para que no caigan en el olvido. En esta propuesta se pretende, a modo de homenaje, recrear la indumentaria tradicional murciana, reproduciendo la falda típica comúnmente llamada “refajo”, que las manos de nuestros antepasados realizaban con mucho mimo, paciencia y amor al arte y a las tradiciones con sus bordados, sedas, lana, algodón, esparto…

A fin de impregnar todos estos conceptos y sentimientos en una comunión perfecta entre tradición y vanguardia, hemos cubierto el Lexus UX 250h con fibra natural de esparto, simulando una crisálida y sobre él hemos bordado a modo de refajo autóctono uno de los dibujos originales del siglo XVII y declarado patrimonio cultural, que representa la metamorfosis del gusano de seda en sus diferentes fases: cuando aún es gusano y se alimenta de hojas de morera, a cuando pasa a capullo de seda o crisálida para finalmente convertirse en mariposa. En la sericultura, este proceso que sucede en primavera se le conoce como “El misterio del gusano de seda”.

Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño | TAKK | BARCELONA

La propuesta pretende crear una nueva naturaleza. Una simbiosis entre la tecnología del Lexus UX Hybrid y una serie de organismos que lo colonizan. Una imagen para un futuro ecológicamente consciente.

Esta entidad híbrida (coche + organismos vivos) utiliza los sistemas técnicos que configuran el Lexus UX Hybrid como base para la creación de un entorno propicio para el nacimiento de esta nueva naturaleza a partir de plantas, musgos, moluscos y flores.

La energía limpia que produce el coche se transforma en humedad y luz que permite el crecimiento de la vegetación. Por ejemplo: el ordenador de abordo regula los periodos de riego, el sistema de sonido pincha música para mejorar la salud de las plantas, el sistema de iluminación emite en las frecuencias de color que asegura su mantenimiento, o el sistema de climatización permite el cultivo de plantas exóticas si se dispone de urna de exposición.

La imagen resultante es de una belleza atemporal, aportada por los colores de las flores o su fragancia, pero a la vez transgresora y muy contemporánea por el objeto sobre el que se colocan.

Una relación simbiótica es una interacción biológica entre dos o más entidades que se benefician mutuamente asegurando su continuidad. Proponemos que la intervención sobre el Lexus UX Hybrid de este año sea un ejemplo de cómo en tiempos de cambio la alianza entre hombre, naturaleza y tecnología es nuestra más firme esperanza.