Citroën 19_19 Concept: eleva el confort a su máxima expresión (Parte II)

UN INTERIOR PENSADO COMO UN SALÓN

19_19 Concept eleva el confort a su máxima expresión recreando un auténtico salón en el habitáculo. Para los pasajeros se trata, en cierta manera, de una extensión de su hogar que les permite sentirse en su vehículo tan a gusto como en su casa, con el silencio y la tranquilidad deseados.

El concepto de salón se ha puesto de relieve al máximo. El salón de casa con el que todo el mundo sueña es un conjunto de pequeñas piezas, un todo único compuesto de diferentes objetos, de diferentes materiales e incluso de diferentes estilos.

Como en un salón compuesto de un sofá, algunos pufs, sillones de lectura y muebles separadores, cada plaza del habitáculo es específica y ofrece experiencias diferentes y un confort postural distinto. El habitáculo proporciona, de este modo, diferentes maneras de vivir el Citroën Advanced Comfort®, con plazas de dimensiones diferentes.

Los equipos Citroën han desarrollado un concept-car que domina la carretera, con una posición elevada de los pasajeros. Estos tienen la impresión de sobrevolar la carretera sin problemas y de controlar la situación desde el momento en que acceden a bordo.

Las puertas, que abren de manera enfrentada y prescinden del montante central, ofrecen un acceso a bordo amplio y cómodo y permiten sentarse y salir del coche con gran facilidad. La altura de los ojos en relación al suelo es parecida a la de un SUV contemporáneo; la visibilidad, la posición adoptada y la facilidad de acceso a bordo contribuyen claramente al confort.

El habitáculo de 19_19 Concept está constituido de formas geométricas puras y aparentes, sin florituras. Con colores cálidos y profundos, con una base de rojo y azul, dando continuidad a los colores usados en Ami One Concept, el tono interior varía entre el rojo, el azul y el violeta gracias a un tramado en 3D. El mismo tipo de tapizado recubre todo el habitáculo, del suelo al techo.

UN MUNDO ESPECÍFICO PARA CADA ASIENTO PARA UN CONFORT A LA CARTA

UNA RESPUESTA INDIVIDUALIZADA PARA CADA PASAJERO

Cada plaza del habitáculo está tratada con el objetivo de ofrecer una experiencia única e individualizada, de manera que cada pasajerx pueda elegir su propia experiencia de viaje.

Éste deja de ser algo aburrido para convertirse en un tiempo de placer: en el vehículo, uno se encuentra como en casa y valora pasar en él un tiempo de descanso y de bienestar, bien empleado y sin sensación de haberlo desperdiciado.

Los pasajeros, ya sea una familia, un grupo de amigos u ocupantes de un coche compartido, viajan juntos, pero con la posibilidad de aislarse en su propio espacio o de compartir el viaje descubriendo nuevas experiencias. El tiempo en que la persona que conduce disponía de la posición más cuidada en un habitáculo ya no existe.

Todos los pasajeros disponen ahora de un espacio particular para responder a los deseos de cada unx y disponer de la posibilidad de elegir su propio nivel de confort.

En el habitáculo de 19_19 Concept, cada experiencia puede personalizarse y los pasajeros pueden leer un libro, hojear una revista, jugar con un videojuego, pedir algo de comida, escuchar o compartir música, ver una película e incluso ¡conducir si la persona que conduce así lo desea!

LA POSICIÓN de conducción: confort Y SUJECIÓN EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS

La plaza de la persona que conduce está dedicada a la conducción, una conducción híper-intuitiva con mandos simplificados.

Para que sea confortable y agradable, el asiento está dotado de una estructura en bruto, protectora, en la que está incrustado un asiento de elevadísimo confort, mullido y envolvente como si se tratara de un gran cojín, ancho y grueso, embutido en la estructura.

Signo de modernidad, el asiento tiene un respaldo ahuecado y un reposacabezas de gran tamaño sonorizado. La persona que conduce tiene una postura de conducción muy confortable y el vehículo le facilita el guiado gracias, sobre todo, al head-up display proyectado en el parabrisas con realidad aumentada que le facilita todas las informaciones necesarias de manera anticipada para conducir con una absoluta serenidad.

EL CHAISE LONGUE: LA PLAZA PERFECTA PARA EL/LA PASAJERx DELANTERO

La plaza de pasajero delantero es un espacio dedicado al viaje y a la relajación, en total serenidad y harmonía.

El/La pasajero, semi-estirado, puede concentrarse en cualquier actividad ajena a la carretera como haría en un asiento de clase Business en un vuelo transoceánico.

Dispone así, durante el trayecto, de un confort postural inédito en un coche que le permitirá relajarse, estirar las piernas y disfrutar, en cualquier viaje de largo recorrido, de un confort similar al que tendría en su hogar.

Con un reposapiés regulable eléctrico, similar al disponible en el asiento de relax de confort ampliado del C4 SpaceTourer, este “chaise longue” va más lejos aún al adoptar un diseño inspirado en el mundo del mueble.

Citroën rompe, de nuevo, todos los códigos establecidos en el automóvil, con un reposacabezas cilíndrico, sonorizado y con un contrafuerte en la parte trasera.

El “chaise longue”, plaza icónica y simbólica en el interior, tiene el mismo tapizado que el resto del habitáculo, pero en otro color: blanco con una mezcla de gris.

EN LA PARTE TRASERA, un sofÁ DE ESPÍRITU sundeck

En la parte trasera, a los pasajeros se les mima asimismo con unos asientos que forman un sofá que se extiende hasta el maletero, como si se tratara del sundeck de una lancha Riva.

Todos los elementos están recubiertos del mismo material, como en una alcoba: banquetas y respaldos, piso, maletero; una auténtica capa de confort cálida, intimista y dinámica envuelve a los usuarios de este asiento.

Un tramado de tejidos elásticos rojos dispuesto en forma de chevrones como si se tratara de una hamaca, permite apoyar la cabeza y acceder al maletero de forma fácil para dejar objetos en él.

Este sofá para los pasajeros es una verdadera crisálida, un rincón acogedor, con su propia burbuja sonora para aislarse, si así se desea, de la zona delantera.

Este espíritu de burbuja se refuerza con la decoración micro-perforada que recubre toda la zona trasera y que permite ver el exterior sin ser visto.

Una serie de luces dispuestas en la parte superior del habitáculo permiten disponer en todo momento de la iluminación adecuada en cada una de las plazas. Estas luces, situadas en la prolongación de los LIDAR exteriores, magnifican la tecnología.

UN HABITÁCULO QUE TRASCIENDE LAS REFERENCIAS AUTOMOVILÍSTICAS

El habitáculo de 19_19 Concept está realmente diseñado como un salón rodante. Cada elemento habitual en los automóviles se ha reinterpretado, en este caso buscando un confort absoluto durante el viaje.

Todo cambia, todo se reinventa y el tiempo pasado en el coche se convierte así en un tiempo de descanso.

EL SALPICADERO: AÉREO Y PENSADO PARA EL ENTRETENIMIENTO

El salpicadero de 19_19 Concept es limpio y simplificado al máximo y permite poner de relieve el volante y el Asistente Personal. Sobre el salpicadero, una zona acristalada, sin borde alguno, puede transformarse en una pantalla de proyección de películas para disfrute de lxs pasajerxs.

Lisa y plana, se sitúa de cara a lxs ocupantxs y oficia de nexo de unión entre el exterior y el interior. Flotante y con la forma necesaria para facilitar una amplia visibilidad hacia el exterior, el salpicadero deja paso, en su parte inferior, a una zona acristalada totalmente transparente.

De este modo, desde el habitáculo y justo por debajo del salpicadero pueden verse tanto la carretera como el trabajo de la suspensión, con lo que se consigue la impresión de sobrevolar la carretera, como en un helicóptero.

El guarnecido textil tramado continuo en todo el habitáculo, como si se tratara de una alfombra voladora, acentúa esta impresión.

Las zonas más técnicas, no tapizadas, están tratadas con un micro-grano con motivos de chevrones que anima y da carácter con un aspecto similar al del exterior reforzando así la continuidad gráfica y formal entre el exterior y el interior, a ambos lados del cristal.

EL ASISTENTE PERSONAL; UN OBJETO DECORATIVO CILÍNDRICO ANIMADO Y COLORISTA

Además del volante, en la sencillez del salpicadero destaca el Asistente Personal, un objeto cilíndrico gráfico y animado, que se desliza verticalmente por encima y por debajo del salpicadero según el modo de conducción elegido.

Se trata de un objeto decorativo, pero también interactivo que entra en comunicación con la persona que conduce y con lxs pasajerxs de manera natural y que, además de ser parte integral del mobiliario interior, se convierte en un/a 5º pasajerx dentro del habitáculo.

EL VOLANTE, OBJETO DE DISEÑO ESCAMOTEABLE Y GUIÑO A LA HISTORIA DE LA MARCA

El volante se mantiene presente para que la persona que conduce pueda retomar el control del vehículo cuando sea necesario ya que 19_19 Concept puede rodar en modo autónomo sin supervisión de la persona al volante.

Cuando se elige el modo autónomo, el volante se retrae, igual que los pedales, dejando a la persona un espacio más amplio en el que instalarse de manera más holgada para disfrutar del viaje.

El volante tiene una forma muy original, ya que es flotante, y supone una reinterpretación del volante monobrazo típico de Citroën.

En este caso, el brazo está situado en la parte superior para permitir que las manos se desplacen por la parte baja sin obstáculos.

La originalidad se mantiene al descubrir el material empleado ya que se trata de una resina mineral que imita el mármol, pero con un tacto cálido.

El resultado es, al mismo tiempo, original, propio de gama alta y muy auténtico. En el centro, una pantalla que proyecta la evolución de las diferentes generaciones de logos de Citroën a lo largo de la historia, constituye la transición entre el pasado y el futuro.

Esta pantalla es estable, de manera que los chrevrones mantienen su posición horizontal cuando el volante gira, otro guiño al pasado, en este caso a los volantes de eje fijo típicos de Citroën. Para respetar las normativas “driver distraction”, el “desfile” de los chevrones se para cuando el vehículo se pone en movimiento.

PUERTAS Y ESPACIOS PARA GUARDAR OBJETOS INTERPRETADOS COMO MOBILIARIO INTERIOR PRÁCTICO E INTELIGENTE

Las puertas se abren de manera enfrentada, a derecha e izquierda, y facilitan un acceso óptimo al habitáculo a todos los pasajeros al no existir el pilar central.

El diseño de las puertas es muy puro y ligero para ofrecer mayor sensación de espacio.

El revestimiento es el mismo que el del habitáculo, reforzando la impresión de burbuja, mientras que los espacios para guardar objetos, tanto en las puertas como en el habitáculo, se han tratado de forma independiente, claramente presentes y en contraste con su entorno por los materiales elegidos y la forma de cada uno.

Realizados en el mismo material cálido y macizo que el volante, la consola central y los huecos de las puertas son objetos puros y macizos, fuertes y gráficos.

Conforman anchas hendiduras de almacenamiento rojas dedicadas a la exposición de objetos bonitos, revistas u obras de arte, como en un auténtico salón, y lucen el logo Origins para conmemorar el centenario.

CONFORT SONORO PARA VIAJAR EN UNA BURBUJA

En este habitáculo dedicado al bienestar de lxs pasajerxs, la acústica y el confort sonoro se han trabajado al máximo para permitir a cada ocupante disponer de su propia zona de intimidad, de su burbuja sonora propia y específica.

El mappingpermite que los mensajes generados por el vehículo se envíen al pasajerx interesadx sin molestar al resto mientras que el zoningpermite la personalización completa de los contenidos, de manera que cada pasajerx es independiente del resto y no genera molestias a los demás.

LUMINOSIDAD EXCEPCIONAL

Totalmente acristalada, la cabina es un entorno luminoso dotado de una visibilidad excepcional en todas direcciones y para todxs lxs pasajerxs.

La cápsula acristalada panorámica parece desaparecer para que lxs pasajerxs estén lo más cerca posible de los elementos, permitiendo así, por ejemplo, admirar las estrellas con total tranquilidad, confortablemente instalados en la posición elegida.

La visibilidad también se incrementa hacia abajo ya que la carretera se desplaza bajo los pies de lxs pasajerxs delanterxs, como en un helicóptero y en los laterales, donde la parte baja de las puertas integra una superficie también acristalada.

OBJETO TECNOLÓGICO AL SERVICIO DEL CONFORT

El programa Citroën Advanced Comfort®, interpretación moderna e innovadora de la comodidad que busca un confort de 360°, es uno de los aspectos fundamentales de la estrategia de la marca. Todos los componentes del confort se tienen en cuenta, de la rodadura a la tranquilidad de espíritu para hacer los viajes por carretera cada vez más agradables y serenos.

UNA CABINA SUSPENDIDA GRACIAS A LA SUSPENSIÓN Y A LOS NEUMÁTICOS GOODYEAR

NUEVA ÉPOCA PARA LAS SUSPENSIONES CON AMORTIGUADORES PROGRESIVOS HIDRÁULICOS®

Si hay una marca que haya llevado la puesta a punto de las suspensiones hasta sus últimas consecuencias y ha innovado de manera constante para ofrecer siempre un mayor nivel de confort a las personas, esta es, sin duda, Citroën. La suspensión juega un papel protagonista en el comportamiento y el confort global de un vehículo.

19_19 Concept se presenta como la continuidad y el máximo logro de 100 años de confort de suspensión. Digno heredero del Xantia Activa, que giraba plano, 19_19 Concept dispone de suspensión inteligente, una gestión activa que permite viajar como en una alfombra voladora, con una lectura constante de la carretera para proporcionar trayectos sin la más mínima sacudida, como complemento a la suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos® ya disponible en el Nuevo C4 Cactus y en el Nuevo SUV C5 Aircross.

El objetivo es proporcionar a lxs pasajerxs la impresión de estar totalmente desconectados de la carretera, de sobrevolarla sin notar los baches, las perturbaciones o las vibraciones.

El espíritu de 19_19 Concept es el de un vehículo suspendido sobre la carretera, con un sistema pendular que permite garantizar un confort excepcional a lxs pasajerxs independientemente de su postura y su actividad durante el viaje, eliminando los efectos de las curvas.

Gracias al trabajo de la suspensión, las ruedas se desplazan en relación al habitáculo, que se mantiene estable, sin movimientos bruscos y con las personas perfectamente aisladas de la carretera, como en una auténtica burbuja de confort que aprovecha de manera óptima los nuevos usos que facilita la conducción autónoma.

NEUMÁTICOS PENSADOS PARA EL CONFORT

Ruedas y neumáticos son otros elementos clave en el confort de suspensión ya que, además, aseguran el contacto con la carretera.

Las ruedas, con neumáticos desarrollados por Goodyear, refuerzan el confort gracias a su ingeniosa e innovadora concepción.

Los neumáticos son predictivos, analizan la carretera y las condiciones meteorológicas gracias a un sistema de sensores inteligentes que dan servicio, además, a los sistemas de control de la conducción autónoma.

Estos sensores proporcionan información que permite al 19_19 Concept determinar el modo de conducción autónomo óptimo con incidencia en la velocidad, la frenada, el comportamiento dinámico y la estabilidad. Los neumáticos se han desarrollado para aislar a lxs ocupantes de los ruidos exteriores, especialmente los de rodadura.

Con una texturaporosa que absorbe los baches y reduce el ruido actuando como una esponja natural, la banda de rodadura actúa como un filtro mullido entre la carretera y el habitáculo convirtiéndose en un muro anti-ruido.

UN ASISTENTE INTUITIVO Y PROACTIVO

El confort à bordo de 19_19 Concept va más allá del confort de suspensión, de los asientos o de la acústica y se concreta asimismo en una tecnología intuitiva, proactiva, que da seguridad en el uso diario y convierte los viajes en una experiencia tranquila, serena o bien lúdica, en función del estado de ánimo gracias a un Asistente Personal proactivo, dotado de inteligencia artificial y que actúa movido por la voluntad de incrementar el confort a bordo. Visualmente muy puro para contribuir a romper los cánones establecidos, sin pantallas táctiles ni botones, el habitáculo del 19_19 Concept dispone de zonas de proyección y de restitución que homenajean a la tradición Citroën, así como pantallas de bienvenida en las puertas. El Asistente Personal que gestiona todas las interacciones a bordo facilita al máximo su uso anticipándose a las necesidades de lxs ocupantes y propone acciones incluso antes de que cada unx exprese sus propios deseos. De este modo, reduce al mínimo el número de interacciones de lxs ocupantes con el vehículo: el Asistente es el cerebro del vehículo, su centro neurálgico. Proactivo y predictivo, puede proponer alternativas al trayecto inicial, un pequeño desvío para visitar un punto de interés que se haya buscado previamente en internet, una pausa en un lugar próximo particularmente agradable o un restaurante de prestigio en los alrededores.

El Asistente Personal tiene dos posiciones en el salpicadero.Cuando la persona al volante conduce, el Asistente Personal está en la parte inferior, bajo el salpicadero, en modo acompañante: se mantiene activo y proactivo, pero no interfiere en la conducción. La persona que conduce no tiene contacto visual con la zona de retroproyección para respetar así las reglas de “driver distraction” y garantizar una conducción segura. La zona de proyección bajo el salpicadero se reserva únicamente a lxs pasajerxs que pueden descansar viendo una película durante las fases de conducción. En modo autónomo, el volante, los pedales y la columna de dirección se retraen, el asiento de la persona al volante se desplaza hacia atrás para ofrecerle más espacio para las piernas y el Asistente Personal se mueve hacia la parte superior del salpicadero para tomar el control. Entonces se convierte en el supervisor y libera la zona de proyección del salpicadero para todxs lxs ocupantes, conductor/a incluidx ya que éste se convierte, en el modo autónomo, en un/a pasajerx más.

RECONOCIMIENTO VOCAL EN LENGUAJE NATURAL DE SOUNDHOUND INC

Una simple frase permite interactuar con el vehículo, seleccionar una playlist, iniciar una película, un videojuego o una aplicación, modificar la temperatura en el habitáculo, regular la iluminación, hacer llamadas o enviar mensajes. Como si se tratara de un tótem cilíndrico, el Asistente Personal se sitúa en la parte superior del salpicadero, entra en contacto con la persona al volante y dispone de un sistema de reconocimiento vocal en lenguaje natural desarrollado por SoundHound Inc, una start-up de Silicon Valley que es socia estratégica de Groupe PSA. Esta tecnología, que equipará a los futuros modelos de Groupe PSA y, por lo tanto, a los futuros modelos de Citroën, se basa en la tecnología “Deep Meaning Understanding” la única capaz de responder de manera instantánea a diferentes preguntas incluidas en una misma frase, como haría un ser humano. Esta tecnología única proporciona el reconocimiento de voz más rápido del mundo y una perfecta comprensión del lenguaje natural en unos cuarenta idiomas.

Cuando se le llama mediante el comando vocal “Hello Citroën”, su interface a color se anima mediante un grafismo vertical que retoma un tono azul, rojo y blanco, combinado con los colores del habitáculo y utilizando una tipografía muy cuadrada. Se generan entonces unas animaciones gráficas que se reproducen durante las fases de reflexión y de toma de la palabra del Asistente Personal que, de este modo, entra en contacto con lxs pasajerxs.

UNA FACILIDAD DE CONDUCCIÓN INÉDITA

19_19 Concept tiene como gran objetivo facilitar la vida a quien conduce, independientemente de las condiciones de conducción. Con tecnologías de conducción autónoma avanzadas, 19_19 Concept puede gestionar la conducción de manera automática, lo que permite a la persona al volante dedicarse a otras tareas durante el viaje. Cuando decide retomar los mandos, porque así lo imponga la infraestructura o simplemente porque desee conducir el coche, todo se ha dispuesto para facilitarle la conducción y para que ésta sea completamente segura y serena. En ambos modos de conducción, tanto la persona al volante como el resto de pasajerxs perciben un verdadero confort de espíritu, con una carga mental baja para poder, así, participar del viaje, hablar, compartir, reír, descansar y llegar en plena forma a destino, sin tensión y con total libertad.

HEAD-UP DISPLAY Y REALIDAD AUMENTADA

Con su limpio salpicadero, 19_19 Concept no presenta las informaciones de conducción en una instrumentación convencional sino en el campo de visión de quien conduce, gracias a un sistema evolucionado de head-up display en el parabrisas, como si se tratara de un avión de caza y en homenaje al sistema del C6. Esta información ayuda a la persona que conduce gracias a un sistema de realidad aumentada, que le ofrece los datos más pertinentes en el mejor lugar. Por ejemplo, las indicaciones de navegación directamente sobre la carretera, con flechas situadas encima de la misma para indicar de manera más clara el itinerario a seguir, las calles sin salida o los peligros a evitar.

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Auténtica expresión del futuro inmediato del automóvil, 19_19 Concept se ocupa de determinadas fases de la conducción como las de autopista o las de atasco. La persona al volante puede, entonces, dejar que el coche sea el que conduzca con total seguridad, su vigilancia no es necesaria. El conductor no debe permanecer en estado de alerta y, por lo tanto, se mantiene “mind off. Si desea conducir por diversión, puede retomar los mandos en el momento en que lo desee. Y en ciertas situaciones más complejas como la circulación en centros urbanos congestionados, puede verse obligado a ello.

19_19 Concept es, por lo tanto, un vehículo que unx puede conducir, pero, también, un vehículo autónomo: la persona al volante puede decidir delegar la conducción y descansar y disfrutar del viaje. Los mandos se mantienen accesibles mediante la voz gracias al Asistente Personal que conserva la interacción con todxs lxs pasajerxs. Así, el viaje puede continuar en un estado de ánimo sereno, sin cortapisas y sin límites y la persona al volante no debe ocuparse de controlar la carretera pudiendo dedicar su tiempo a lo que desee.

LO MEJOR DE UN ELÉCTRICO PARA UNA MOVILIDAD SIN LÍMITES

Futurista, pero también prospectivo y realista, 19_19 Concept dispone de un sistema de propulsión 100% eléctrico, de manera que se integra plenamente en la estrategia de contribución a la transición energética de Citroën. Potente y veloz, 19_19 Concept acelera de 0 a 100 km/h. en 5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. Con sus baterías de 100 kWh, el sistema de propulsión de cuatro ruedas motrices combina dos motores (uno delantero y otro trasero) que desarrollan un par de 800 Nm, y una potencia de 340 kW, que le permiten una autonomía de 800 km según el protocolo WLTP, para una libertad de movimientos sin límites.

Para ganar fluidez y confort de uso, 19_19 Concept dispone de una recarga ultrarrápida (600 km de autonomía recuperados en 20 minutos). Para recargar tranquilamente y sin cable, 19_19 Concept dispone de recarga por inducción que facilita la recarga de baterías incluso en movimiento cuando circule por infraestructuras que así lo permitan. 19_19 Concept es un vehículo adaptado a todos los trayectos, tanto para una escapada el campo, unas vacaciones en la montaña o un fin de semana en la playa. Invirtiendo la tendencia de los vehículos eléctricos de radio de acción reducido, 19_19 Concept se abre a todas las posibilidades.

“En el año de su centenario, Citroën proyecta hacia el futuro dos de sus genes principales que explican, todavía hoy, el éxito de su gama: la audacia en el diseño y un confort del siglo XXI, el Advanced Comfort, a través, sobre todo, de cuatro plazas que disponen, cada una, de su propio ámbito, de un motor 100% eléctrico, de un Asistente Personal y de las tecnologías de conducción autónoma”.