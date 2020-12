Debut del nuevo tipo Cross y de la gama Tipo y Panda, completamente renovadas en motores, estilo, versiones y tecnología

La Familia Funcional de Fiat, que consta de los modelos más vendidos Tipo y Panda, se ha renovado por completo. Ambos modelos están ahora disponibles en una gama recién estructurada en tres almas: Life, Sport y Cross.

La primera de ellas, «Life», está dedicada a los clientes que disfrutan de la ciudad al máximo; la segunda, «Sport», es para aquellos con un estilo de vida activo; y la tercera, «Cross», para aquellos que también usan el coche para explorar la naturaleza o simplemente para descansar de la rutina diaria y sumergirse en emocionantes aventuras.

Las principales novedades incluyen el Nuevo Tipo Cross, el Nuevo Tipo City Sport y el Nuevo Panda Sport, para completar una gama renovada. Cada nuevo vehículo responde a las necesidades de una nueva base de clientes objetivo y refuerza significativamente la oferta de Fiat.

En la presentación a la prensa europea de la nueva gama Tipo, ha debutado el Nuevo Tipo Cross como una auténtica novedad en la gama, demostrando ser un verdadero «crossover familiar» destinado a un cliente objetivo totalmente nuevo: familias jóvenes, con un estilo de vida dinámico, que buscan funcionalidad, emociones, espacio pero también estilo y contenidos a un precio asequible.

También ha tenido lugar el estreno mundial del Nuevo Tipo City Sport, dirigido a un cliente joven y dinámico a la búsqueda de un carácter distintivo, sensaciones deportivas e innovación tecnológica en un coche. Aún más, la nueva versión cuenta con un diseño más atrevido, los mejores sistemas de seguridad e infoentretenimiento de su clase y motorizaciones con mejores prestaciones y más respetuosas con el medio ambiente.

Panda también se ha renovado en estilo y esencia. El Nuevo Panda representa así la evolución natural de un invento que durante 40 años siempre ha sido sinónimo de carisma, facilidad de uso y versatilidad. Panda es todo esto y mucho más: un símbolo de libertad de viajar, un «vehículo» para emociones y recuerdos, pero también un producto ingenioso que se ha convertido en parte del inconsciente colectivo, al igual que otros resultados de la creatividad italiana.

«El debut de la nueva Familia Funcional de Fiat y el estreno de tantos modelos marcan un gran paso adelante en la estrategia de renovación de nuestra gama, en respuesta a las necesidades de nuestros clientes objetivo, y en la ampliación de la oferta a una base de clientes totalmente nueva para Fiat», ha mencionado Luca Napolitano, director de las marcas Fiat, Lancia y Abarth para la región EMEA.

«Además, es parte de la estrategia sistemática de renovar la gama, iniciada este año: estamos ofreciendo soluciones para moverse dentro y fuera de la ciudad que son cada vez más sostenibles, están cada vez más conectadas y cuentan con una mejor tecnología en línea con las necesidades de nuestros clientes objetivo, tanto ahora como en el futuro.

Junto al mundo Aspiracional, una de las dos almas de la marca Fiat, perfectamente encarnado por el emblemático 500, el mundo Funcional está en manos de modelos de gran éxito como Panda y Tipo. Dos automóviles extraordinarios que ahora conforman una sola familia grande y uniforme, amplia e innovadora en términos de tecnología, impacto ambiental y conectividad, sin sacrificar nunca las cualidades de practicidad y flexibilidad que la han convertido en un éxito. Solo decir que los dos modelos representan el 58 % de las ventas totales de automóviles Fiat y el 40 % del total de FCA».

Así pues, ahora que llega a su fin, 2020 ha sido un año muy importante para la marca Fiat, un viaje estratégico iniciado en febrero con el lanzamiento del motor Mild Hybrid en el Panda y 500 Hybrid Launch Edition, equipados con eficientes, compactos, ligeros y asequibles motores híbridos.

El camino continuó al mes siguiente con la presentación del Nuevo 500 «La Prima» descapotable, el primer coche full electric de FCA. La campaña ha culminado en octubre con el lanzamiento en la galería de arte Pinacoteca Agnelli de Turín de toda la gama Nuevo 500, incluido el fascinante Nuevo 500 3+1 «la Prima» Opening Edition.

Los primeros datos de ventas del Nuevo 500 y de las versiones híbridas del Panda y el 500 confirman que el camino que hemos tomado es el correcto: alrededor de 100.000 unidades vendidas desde el lanzamiento, con un 50 % de mix de ventas entre los dos modelos.

Nuevo Tipo Cross

La familia Tipo se ha ampliado con la llegada de una nueva carrocería: el Nuevo Tipo Cross, que se suma a sus otras tres variantes de carrocería (4 puertas, 5 puertas y Station Wagon). Un auténtico crossover, dirigido a un público objetivo totalmente nuevo.

Las familias, la base de clientes de siempre del Fiat Tipo, han ampliado sus preferencias y gustos, y buscan cada vez más estilos alternativos. Sin querer sacrificar la habitabilidad y el confort, ahora se están pasando al mundo de los crossovers. Las mismas familias prefieren ahora experimentar un automóvil más emotivo, distintivo, dinámico y juvenil, pero con el mismo precio asequible. El Tipo Cross, «el nuevo crossover familiar de Fiat», es la respuesta.

En general, el Nuevo Tipo Cross tiene una estructura indudablemente más enérgica y audaz. A primera vista, el vehículo es claramente más ancho, con el nuevo diseño de la parrilla que se extiende debajo de los faros, y es evidentemente más alto: la altura del Nuevo Tipo Cross se ha elevado en casi 4 cm, cortesía de la renovada calibración de la suspensión y de una nueva solución de llantas y neumáticos, ya vista antes en otro crossover de Fiat, el 500X.

El Nuevo Tipo Cross incluye neumáticos más grandes para un aspecto aún más robusto. La nueva configuración también ofrece una posición de conducción más alta y hace que sea más fácil entrar y salir del coche, además de simplificar todo aquello a lo que están acostumbradas las familias del Tipo, incluido colocar a los niños en los asientos traseros o encontrar cosas que puedan quedar atrapadas bajo los asientos.

También incluye otras novedades estéticas: el coche es casi 7 cm más alto que el Tipo Life y se caracteriza por incluir detalles «cross», comenzando por la moldura de los pasos de rueda en el lateral y frontal, donde también hay espacio para una placa protectora y un paragolpes exclusivo, con una barra de refuerzo prominente para darle al vehículo un aspecto más sólido y musculoso, pasando por los faldones laterales y acabando en el difusor trasero y las prácticas barras de techo solo disponibles hasta la fecha en la versión Station Wagon.

Una de las principales nuevas características del Nuevo Tipo Cross es la nueva pantalla TFT digital de 18 cm (7") totalmente configurable, que reemplaza el panel de instrumentos analógico convencional. Se trata de un sistema más avanzado y de más alta tecnología que ayuda a mantener el control del estado del vehículo, el aspecto multimedia y el teléfono.

Esta pantalla también se combina con la nueva radio Uconnect 5 con pantalla táctil de 26 cm (10,25"), novedad introducida para el Grupo FCA en el Nuevo 500, ahora disponible en el Tipo.

Desarrollado con la idea de ofrecer a los clientes una experiencia de usuario sencilla y cómoda, el sistema Uconnect 5 con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos implica que se pueden usar las funciones de Apple CarPlay o Android Auto sin cables en la pantalla táctil de la radio con perfiles personalizables y la opción de almacenar hasta 5 configuraciones.

El Nuevo Tipo Cross puede equiparse con el turbodiésel 1.6 MultiJet de 70 kW (95 CV) o 95 kW (130 CV) o con el nuevo gasolina 1.0 GSE T3 de 74 kW (100 CV). Más específicamente, este último forma parte de la familia de motores FireFly Turbo, como la versión más actualizada para las mejores prestaciones, con un consumo y unas emisiones considerablemente más bajos.

Su potencia máxima es de 74 kW (100 CV), mientras que el par máximo alcanza los 190 Nm a solo 1500 rpm, en lugar de las 4500 rpm del actual motor de gasolina 1.4 de 70 kW (95 CV), que solo llega a 127 Nm. Por lo tanto, el motor garantiza placer de conducción y ofrece un arranque óptimo gracias a la ventajosa curva de par incluso a bajas revoluciones y también es más confortable, gracias a su impresionante silencio.

Las emisiones de CO 2 también descienden hasta un valor de 121 g/km (ciclo WLTP). Aún mejor, la caja de cambios se ha calibrado para garantizar la máxima capacidad de respuesta en el tráfico de la ciudad y el mejor confort que existe en carretera, manteniendo el motor en unas 3200 rpm a una velocidad de crucero de 130 km/h.

Finalmente, el Nuevo Tipo Cross se puede equipar con los motores diésel MultiJet homologados Euro 6D Final, disponibles en dos potencias: 70 kW (95 CV) y 95 kW (130 CV) (antes 120 CV), con una mejora considerable en prestaciones y valores de CO 2 (desde los 110 g/km en el ciclo WLTP). El 1.6 MultiJet de 95 kW (130 CV) es también el motor ideal para flotas comerciales, un campo estratégico para el segmento C y, por lo tanto, para el Tipo.

Nuevo Tipo City Sport

El Nuevo Tipo City Sport, cuyos pedidos se podrán realizar a partir de finales del primer trimestre de 2021, es un torrente de dinamismo y tecnología, el coche ideal para aquellos que prefieren un estilo joven y deportivo. La nueva versión se reconoce de inmediato por su estética distintiva, el logo «Sport» específico debajo del retrovisor delantero y su color de carrocería exclusivo Metropolis Gray adornado con llantas de aleación diamantadas de 46 cm (18") y numerosos detalles en negro brillante: desde la aplicación en la parte inferior de la parrilla al panel lateral de la puerta y desde las carcasas de los retrovisores a los tiradores de las puertas.

También luce el color negro brillante la renovada parrilla delantera, donde destaca el nuevo logo de la marca con las letras Fiat, como una importante declaración de gran renovación: el Tipo es el primer automóvil Fiat en adoptar este logotipo después del Nuevo 500.

Para un look aún más actual, el Nuevo Tipo City Sport monta nuevos faros full-LED de serie tanto en la parte delantera como en la trasera: no solo mejoran la línea del coche, sino que aumentan la seguridad activa y pasiva, cortesía de una mejor visibilidad. En línea con la búsqueda de una mejor sostenibilidad en cada detalle, reducen el consumo de electricidad del coche y, por lo tanto, las emisiones de CO 2 .

El potente carácter deportivo también puede verse en el habitáculo, donde destaca el techo negro, perfectamente a juego con el nuevo volante deportivo, ahora más compacto y pequeño para una mejor ergonomía y para ofrecer una visibilidad perfecta del nuevo cuadro digital TFT de 18 cm (7") del coche.

Los controles del aire acondicionado también se han renovado y se han agregado nuevas aplicaciones cromadas y negras. Finalmente, además del sistema Keyless Entry/Go para abrir y cerrar las puertas y arrancar el motor sin necesidad de la llave convencional, el Nuevo Tipo City Sport ofrece una amplia gama de avanzados sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) de última generación, incluida la luz de carretera adaptativa, para garantizar una mejor visibilidad cuando se conduce de noche, al encender automáticamente las luces de carretera cuando no vienen coches de frente.

Disponible en las variantes de carrocería de 5 puertas y Station Wagon, el Nuevo Tipo City Sport puede equiparse con el turbodiésel 1.6 MultiJet de 95 kW (130 CV) o el nuevo gasolina 1.0 GSE T3 de 74 kW (100 CV).

Nuevo Panda Sport

Dirigido a un cliente joven y dinámico, el Nuevo Panda Sport se caracteriza por su estética distintiva: las nuevas llantas de aleación bicolor de 41 cm (16") Sport con embellecedores rojos y negros; los tiradores de las puertas y las carcasas de los retrovisores del mismo color que la carrocería, opcionales en negro brillante a juego con un techo negro (también opcional); y el exclusivo logo cromado «Sport» en el lateral, sobre el intermitente. También está disponible el nuevo y exclusivo color de carrocería Gris Mate.

Las mismas características destacadas también se pueden encontrar en los interiores, donde sobresalen el nuevo salpicadero de color titanio, los paneles de las puertas específicos de piel ecológica, el revestimiento del techo de color negro y los nuevos asientos con tapicería gris oscura, detalles de piel tecno, laterales de tejido y costuras rojas.

Y para aquellos que prefieren una imagen aún más atrevida, el Nuevo Panda Sport se puede equipar con el Pack Pandemonio opcional, un claro homenaje al kit lanzado en 2006 en el Panda 74 kW (100 CV), que incluye pinzas de freno rojas, lunas tintadas y el nuevo volante de piel tecno con costuras rojas.

Por primera vez en el modelo, las características de serie incluyen la nueva radio con pantalla táctil de 18 cm (7") y sistema digital DAB, configurada para Apple CarPlay™ y Android Auto™, para integrar completamente el smartphone que se puede colocar en un útil soporte encima de la radio.

Finalmente, el Nuevo Panda Sport está equipado con el motor 1.0 FireFly Hybrid de 51 kW (70 CV), el innovador motor ahora disponible en toda la gama, que combina el motor de 1 litro, 3 cilindros y 70 CV (51 kW) homologado Euro 6D Final de la familia FireFly con un motor eléctrico BSG (generador de arranque integrado en la correa), con batería de litio de 11 Ah y potencia máxima de 3,6 kW.

Presentación de la nueva Familia Funcional de Fiat

Polifacética y flexible, la nueva Familia Funcional de Fiat permite a la marca volverse aún más democrática e inclusiva, ofreciendo a todos la oportunidad de elegir la versión del Nuevo Panda o Nuevo Tipo que mejor se adapte a los diferentes estilos de vida y necesidades diarias de las familias, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, urbanitas o entusiastas de los viajes por la naturaleza. Muchas familias, todas diferentes, pero con grandes y pequeñas «misiones» diarias: ir a comprar, llevar a los niños a la escuela, ir a la oficina, pero que también disfrutan de viajes fuera de la ciudad.

Para dar cuenta de este corte transversal de la realidad, la marca italiana ha desarrollado un relato contemporáneo, al típico estilo Fiat, partiendo del lugar que mejor representa esta multiplicidad de gustos y exigencias: un edificio de viviendas. En este lugar donde conviven hogares divergentes, podemos ver cómo los tres mundos –Life, Cross y Sport– se corresponden con clientes objetivo específicos que pueden quedar plenamente satisfechos con las características técnicas y de estilo de cada nuevo modelo.

De hecho, depende de ellos elegir entre el 1.0 FireFly Hybrid de 51 kW (70 CV) en toda la gama Panda, el híbrido más democrático del mercado, o el innovador gasolina 1.0 GSE T3 de 74 kW (100 CV) del Nuevo Tipo. De la misma manera, para un 'hogar repleto' de tecnología, los clientes pueden decidir entre la amplia gama de avanzados sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) disponibles en el Nuevo Tipo o el nuevo sistema de infoentretenimiento del Nuevo Panda, que por primera vez incluye una pantalla táctil a color de 18 cm (7"), radio digital DAB y configuración para Apple CarPlay ™ y Android Auto™.

Para facilitar aún más la elección, las tres temáticas son uniformes en ambas gamas, solo difieren en el número de niveles de equipamiento y variantes de carrocería. Por ejemplo, el Nuevo Tipo se ofrece en la temática «Life» en los niveles de equipamiento Tipo, City Life y Life, disponible en tres variantes de carrocería (4 puertas, 5 puertas y Station Wagon); la temática «Sport», disponible en el nivel de equipamiento City Sport y en las variantes de 5 puertas y Station Wagon; y finalmente, la temática «Cross» disponible en dos niveles de equipamiento, City Cross y Cross, y en la variante de carrocería crossover de 5 puertas. La gama del Nuevo Panda se ha creado con la misma filosofía en mente, con cinco niveles de equipamiento: Panda y City Life para la temática «Life», la nueva versión Sport para expresar su homónima temática y las versiones City Cross y Cross para representar la temática «Cross».

En el mercado español, puede disfrutar de un Nuevo Fiat Panda City Life 1.0 Hybrid 51 kW (70 CV) desde 79€ al mes y de un Nuevo Fiat Tipo 1.0 GSE 74 kW (100 CV) desde 119€ al mes.

Más información sobre la gama del Nuevo Tipo en este enlace; descubra todo lo que necesita saber sobre el Nuevo Panda aquí.

Tipo y Panda, dos historias de éxito

Lanzado en 2016, el Fiat Tipo se ha convertido en una auténtica familia de automóviles en tan solo unos pocos años. Tras la primera versión berlina llegaron las versiones 5 puertas y Station Wagon en 2017, a las que ahora se unen los nuevos Tipo Cross y Tipo Sport.

Gracias a su constante renovación, el modelo se ha convertido en uno de los más elogiados de su segmento en Italia y en toda Europa, donde ha contribuido a los resultados de la marca Fiat con más del 75 % de sus volúmenes de ventas en mercados fuera de Italia. En total, desde el lanzamiento hasta la fecha, se han vendido más de 700.000 unidades en EMEA, logrando la cuota más alta de 2019 en mercados fuera de Italia.

Aún más significativos son los datos del Fiat Panda: en sus primeros 40 años, se ha ganado el corazón de todos batiendo muchos récords: el más vendido en Italia durante 8 años consecutivos y líder en Europa, junto con el 500, en el mercado de los coches urbanos, con más de 375.000 unidades vendidas al año. Pero eso no es todo.

Este año, el Fiat Panda ha obtenido el mejor crecimiento en su segmento, un 3,7 % más con respecto a las ventas de 2019, y la mayor cuota de mercado de cualquier vehículo desde 2012 hasta la fecha: 17,8 % en Europa y 49,1 % en Italia.

Estas cifras significativas demuestran hasta qué punto el modelo se ha convertido en parte del inconsciente colectivo, rebosando valor funcional y emocional, además de ser un símbolo de la libertad de viajar. Después de todo, el Nuevo Panda es el único coche urbano de su segmento que cuenta con una gama completa en términos de tracción (4x2 y 4x4) y motores (4x4 gasolina, híbrido, metano y GLP).

Todo envuelto en una «forma» familiar, robusta y reconfortante que inmediatamente evoca carisma y complicidad, cuando se conduce por la ciudad o por la montaña más remota. Por no hablar de los detalles que le han dado fama mundial: dimensiones exteriores compactas, gran espacio interior configurable y combinaciones de colores originales.

Pack D-Fence by Mopar y más de 80 accesorios exclusivos para el Nuevo Tipo

Como opcional, las gamas del Nuevo Tipo y Nuevo Panda, cada vez más respetuosas con el medio ambiente, también pueden equiparse con el pack D-Fence by Mopar, que consta de tres dispositivos: un filtro que evita que las impurezas entren en el automóvil desde el exterior, bloquea las partículas y prácticamente el 100 % de los alérgenos, y reduce la formación de moho y bacterias en un 98 %; un purificador del aire del habitáculo, que filtra las micropartículas como el polen o las bacterias; y una lámpara UV para limpiar todas las superficies de contacto en el coche: el volante, la palanca de cambios y los asientos.

Finalmente, para la gama Nuevo Tipo, Mopar ha desarrollado una colección de más de 80 accesorios únicos y exclusivos, que combinan perfectamente con las características técnicas y de estilo del nuevo modelo y están diseñados para ofrecer la personalización más completa y extensa para adaptarse a los diferentes estilos de vida de sus clientes.

FCA Bank apoya las ventas de FIAT

FCA Bank, el banco cautivo de Fiat Chrysler Automobiles y Crédit Agricole Consumer Finance, apoya las ventas de vehículos Fiat al proporcionar una amplia gama de soluciones de financiación para ayudar a los clientes a comprar o alquilar su nuevo Fiat Tipo Cross y Sport. Cualquiera que desee conducir el nuevo Fiat Tipo, con más tecnología, estilo y orientación familiar, puede optar por uno de los siguientes productos:

Préstamo a plazos: financiación tradicional que permite al comprador pagar el vehículo durante un periodo prolongado de tiempo; Leasing y PCP (contrato personal de compra): soluciones altamente flexibles con cuotas mensuales bajas y la posibilidad de elegir, cuando vence el contrato, si devolver, conservar o sustituir el vehículo por otro nuevo; Renting a particulares: una solución para los conductores que no desean ser propietarios del vehículo, con los costes e incertidumbres subsiguientes, con una sola cuota mensual que incluye los principales servicios de seguro, asistencia e infomovilidad para estar tranquilos.

Todas las soluciones de FCA Bank están destinadas no solo a individuos, sino también a empresas y profesionales independientes. Además, Leasys, una empresa subsidiaria de FCA Bank, ofrece soluciones innovadoras y de alquiler a largo plazo para una experiencia de conducción totalmente relajada.

FCA Bank también ofrece una amplia gama de productos de seguros en combinación con el contrato de financiación, tanto para la protección del vehículo como para la protección personal, como el Préstamo Protegido que garantiza el reembolso de parte del préstamo en caso de acontecimientos repentinos e impredecibles como la pérdida de empleo.

Estas soluciones de financiación y de seguros están disponibles en la mayoría de los países europeos donde operan las compañías del Grupo FCA Bank. Todas las estructuras son extremadamente flexibles, para cumplir con todos los requisitos locales.