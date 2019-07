Deportivo, elegante y económico: El nuevo Opel Corsa inicia hoy su andadura comercial en España

La sexta generación del Opel Corsa ya está en la línea de salida. Apenas unos días después de la presentación de su versión eléctrica, Opel anuncia el inicio de la comercialización del Corsa tanto en su versión eléctrica 100% de batería, como con los clásicos motores de combustión, ahora más eficientes, más avanzados y más dinámicos que nunca.

El Corsa-e ya se puede pedir desde 29.900 € (impuestos incluidos y sin descuentos, en España).

Desde el acabado “Selection” el Opel Corsa-e incorpora climatizador automático con control remoto, freno de estacionamiento eléctrico, arranque sin llave, así como Apple CarPlay y Android Auto compatibles con su sistema multimedia dotado de una pantalla táctil a color de 7 pulgadas.

Sistemas como el aviso de colisión frontal con frenada automática de emergencia y detección de peatones, y el asistente de mantenimiento de carril también se montan sin coste adicional.

El siguiente nivel más equipado, “Edition”, tiene un precio de 30.850 €. Y el Corsa-e “First Edition”, capaz de cumplir los deseos de los más exigentes, también se puede reservar ya por 33.600 €.

Su equipamiento de serie incluye faros LED, llantas de aleación ligera de 17 pulgadas, pintura bitono y un puesto de conducción totalmente digitalizado.

La nueva generación Corsa ofrece, además, sistemas de seguridad que están a la vanguardia en este segmento. Además, el Corsa-e “First Edition” se puede alquilar en una modalidad de renting a particular con todos los servicios incluidos, incluyendo seguro a todo riesgo y mantenimiento, por 14 € al día.

Opel ha elegido el modelo más popular de la marca para sacar definitivamente la movilidad eléctrica de su existencia como nicho. El Opel Corsa es un auténtico superventas.

Desde su estreno mundial en 1982 se han producido más de 13,6 millones de unidades de este modelo. El Corsa ha facilitado la movilidad de millones de personas y ahora les ofrece el acceso a una conducción libre de emisiones.

Las ventas del utilitario del fabricante de coches alemán, con 4,06 metros de longitud y cinco puertas, se inician con motores de gasolina y diésel especialmente económicos, con potencias que van desde 75 CV (55 kW) a 130 CV (96 kW).

El bajo consumo de combustible y rápida respuesta son características de todos sus propulsores (consumo de combustible NEDC: urbano 3,7/5,4 l/100km; extraurbano 2,9/4,1 l/100km; combinado 3,2/4,6 l/100km, 85-105 g/km CO2; WLTP: combinado 4,0-6,4 l/100 km, 104-144 g/km CO2, todas las cifras son provisionales).

"La reacción a la presentación del Corsa-e totalmente eléctrico -un automóvil eléctrico para todos- es fenomenal", dijo el CEO de Opel, Michael Lohscheller. “El Corsa con motores de combustión clásicos seguirá por su senda. ¿Motor de combustión o motor eléctrico? En Opel, gracias a la plataforma multi-energía, ambas son posibles en el mismo modelo. El cliente es quien decide ".

La oferta de cajas de cambio está coronada por la transmisión automática de ocho velocidades. La impresión general deportiva está subrayada por el diseño ligero y la baja posición del asiento del conductor. Además, la seguridad pasiva se encuentra a un alto nivel, mientras los ingenieros de Opel también han ajustado con precisión el chasis y la dirección.

Todas estas cualidades ya se ofrecen en la versión básica. Igualmente convincentes son los sistemas de asistencia avanzados, los innovadores de entretenimiento y su excelente relación precio-prestaciones.

El Corsa también ofrece una suave transmisión automática de ocho velocidades disponible por primera vez en este segmento. Por este precio, nunca ha habido un Opel Corsa más dinámico y con tan alta tecnología.

Desde el 4 de julio en España se pueden pedir una amplia variedad de versiones del nuevo Corsa. Además de las versiones 100% eléctricas de Corsa-e, los diesel y gasolina están disponibles con tres nuevos niveles de equipamiento: Edition, desde 16.300 euros en España (PVP, IVA incluido); Elegance y el deportivo GS Line.

Nuevos motores: equilibrio ideal entre eficiencia y rendimiento

La nueva gama de motores del Corsa de sexta generación ofrece a los clientes un equilibrio ideal entre eficiencia y rapidez en su respuesta. En comparación con los propulsores actuales, los nuevos motores han reducido significativamente el consumo de combustible y las emisiones, al tiempo que conservan similares niveles de potencia.

Las mejoras comienzan desde la base con el 1.2 de 75 CV (55 kW). Su consumo combinado de combustible NEDC es de 4,1 l/100km (consumo preliminar de combustible NEDC1: urbano 4,8-4,9 l/100 km; extraurbano 3,7 l/100km; combinado 4,1 l/100km , 93-94 g/km CO 2 ; en ciclo WLTP2: combinado 5,3/6,1 l/100km, 119-136 g/km CO 2 ). Una mejora sustancial en comparación con el 1.2 actual de 70 CV (51 kW), con un consumo combinado NEDC de 5,6-5,9 l/100km y 128-134 g/km CO 2 .

El mayor rendimiento lo obtiene la galardonada familia de motores turboalimentados de inyección directa y tres cilindros (Motor del Año 2015-2018), también con una cilindrada de 1,2 litros.

Los motores de aluminio entregan 100 CV (74 kW) o 130 CV (96 kW). Con el de 100 CV (74 kW) el nuevo Corsa obtiene en ciclo combinado 4,2-4,4 l/100km según cifras NEDC (consumo de combustible NEDC1: urbano 5,1-5,3 l/100km, extraurbano 3,6-4,0 l/100km y combinado 4,2-4,4 l/100km, 96-101 g/km CO 2; en ciclo WLTP2: combinado 5,3-6,4 l/100km y 121-137 g/km CO 2 , todas las cifras son provisionales).

Su predecesor, un 1.4 también con 100 CV (74 kW) registra 5,4-5,8 l/100km en ciclo combinado según cifras NEDC (WLTP: 6,5-6,7 l/100km, 146-151 g/km CO 2 ). Incluso con la versión más potente de 130 CV (96 kW), que no tiene equivalente en la gama actual del Corsa, las cifras preliminares de consumo de combustible y emisiones son moderadas (NEDC1: urbano 4-5 l/100km; extraurbano 4,0-4,1 l/100km; 4,5-4,6 l/100 km combinado, 103-105 g/km CO 2 ; WLTP2: 5,6-6,4 l/100 km combinado y 127-144 g/km CO 2 ).

A los tres motores de gasolina se une un diesel de 1,5 litros con 100 CV (74 kW) y un par máximo de 250 Nm (consumo de combustible preliminar NEDC1: urbano 3,7-3,8 l/100 km; extraurbano 2,9-3,0 l/100 km; combinado 3,2-3,3 l/100 km y 85-87 g/km CO 2 ; WLTP2: combinado 4,0-4,6 l/100 km y 104-122 g/km CO 2 , según cifras preliminares).

Los aficionados a la movilidad eléctrica, por supuesto, pueden pedir el Corsa-e. Gracias a la plataforma modular común (CMP), se pueden ofrecer diversos sistemas de propulsión en una misma plataforma.

Opel lleva 120 años produciendo coches y siempre ha puesto la tecnología al alcance de la mayoría de conductores. El nuevo Corsa-e ofrece una movilidad eléctrica de última generación.

Con una autonomía de hasta 330 km, según WLTP2, el Corsa-e de cinco plazas es perfecto para un uso diario sin restricciones. La batería de 50 kWh admite una carga rápida del 80 por ciento de su capacidad en 30 minutos. El Corsa-e está preparado para todos los sistemas de carga –vía cable, wallbox o mediante carga de alta velocidad– y la batería cuenta con una garantía de ocho años.

El estado de carga de la batería se puede comprobar en cualquier momento a través de la aplicación “myOpel”, que permite la optimización de los tiempos de carga y de costes durante el viaje.

El sistema de propulsión del Corsa-e combina una conducción libre de emisiones con el máximo placer de conducir. Gracias a su potencia máxima de 136 CV (100 kW) y a un par máximo instantáneo de 260 Nm, destacan su capacidad de respuesta, agilidad y rendimiento dinámico. El Corsa-e sólo necesita 2,8 segundos3 para pasar de cero a 50 km/h y sólo 8,1 segundos para el 0-100 km/h, unas cifras de coche deportivo.

Democratización de la tecnología: sistemas avanzados de asistencia e iluminación matricial

El nuevo Opel Corsa ofrece tecnologías y sistemas de asistencia que los clientes sólo conocen de segmentos superiores. Lo más destacado es la iluminación adaptativa matricial IntelliLux LED® que no deslumbra y que Opel ofrece como primicia en el segmento de los utilitarios.

Los ocho elementos LED están controlados por una cámara frontal de alta resolución de última generación y adaptan automática y continuamente el haz de luz a la situación del tráfico y al entorno.

Los sistemas de asistencia de última generación basados en radar, como el reconocimiento de señales de tráfico, el control de crucero adaptativo, así como el asistente lateral controlado además por sensor ofrecen una ventaja de seguridad notable.

Este último advierte durante las maniobras a menos de 10 km/h si existe la posibilidad de rozar con obstáculos (como postes, paredes…) a los lados del coche. También están disponibles sistemas como el asistente de ángulo muerto y diversas ayudas al estacionamiento, desde el Asistente de Aparcamiento a la cámara de visión trasera panorámica de 180 grados.

El Asistente de Mantenimiento de Carril también debuta en el Corsa. Si el sistema detecta un cambio de carril involuntario alerta al conductor con una señal intermitente a la par que corrige la trayectoria sobre la dirección (más sobre la amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción de la nueva generación del Corsa aquí).

La nueva gama de sistemas de información y entretenimiento permite tanto al conductor como a los pasajeros del Corsa estar plenamente conectados y entretenidos con Radio Multimedia, Multimedia Navi con pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas y Multimedia Navi Pro como tope de gama, con pantalla táctil a color de 10,0 pulgadas.

Además, el Corsa ofrece el nuevo servicio de telemático "Opel Connect" en opción. La navegación con información del tráfico en tiempo real y los precios actuales del combustible, además de un enlace directo a la asistencia en caso de avería, y las llamadas de emergencia permiten mayor tranquilidad en los viajes tanto para el conductor como los pasajeros.

Todas las versiones de la sexta generación del Opel Corsa se fabricará en exclusiva en el Centro de Producción de Groupe PSA en Figueruelas, Zaragoza, siendo el Corsa-e el primer coche 100% eléctrico que se fabrica en España.