DFSK F5: un SUV chino y premium por menos de 30.000 euros

Suena a cuento chino pero no lo es. Antes de hacer valoraciones erróneas hay que verlo y tocarlo, si es posible conducirlo: Va bien, es cómodo y lujoso, no le falta detalle, funciona correctamente, es tecnológico y solo cuesta 26.500 euros.

Tienen tanto mercado en su país y en su entrono del globo terráqueo que la expansión a occidente se la toman con tranquilidad, pero los chinos ya están aquí. Al menos los chinos de DFSK, y llegan con el F5, un SUV de referencia por imagen, equipamiento y muy especialmente por precio.

Un coche que para neófitos en el tema no desentona en nada frente a muchos fabricantes de aquí, aunque puestos a ser quisquillosos, aunque solo sea para no ponerles la alfombra roja, tiene que mejorar el bastidor porque balancea demasiado, tiene algunos ruidos que podrían corregirse, el cambio no es el peor ni el mejor de los últimos cambios automáticos que han llegado al mercado, pero en su conjunto, con un equipamiento espectacular que incluye de todo, el DFSK es una muy honesta opción que se torna en una opción de referencia cuando a todo lo que ofrece le añadimos un precio de salida sin rivales.

Por eso es fácil comprender la ilusión con la que Filippo Rivanera, director general Grupo Invicta Motor (distribuidores de DFSK en España), habla de su coche:

“Este es un gran momento para la marca DFSK”, comenta Filippo Rivanera, “hablamos del lanzamiento de nuestro producto, un SUV Coupé maravilloso que se llama F5”.

Al usuario europeo aún le cuesta ubicar la marca DFSK, que es uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, pertenece al Dongfeng Motor Group, el segundo fabricante de automóviles de China y el 10º en el mundo, con una producción de casi 3,8 millones de unidades al año entre los cuales hay muchos productos bien conocidos de marcas como Citroën, Peugeot, Kia, Honda y Nissan con los que están presentes en el mercado chino.

DFSK ya está en más de 70 países y en España su gama se compone de dos modelos: el DFSK 580, un SUV compacto de siete plazas y el nuevo DFSK F5.

“Este es un coche que nos ilusiona mucho a todos en la marca”, continúa Filippo Rivanera, director general Grupo Invicta Motor en España, “porque estamos seguros de que nos permite entrar en un segmento de mercado extremadamente importante, un segmento que siempre fue considerado Premium, y nosotros queremos democratizarlo. Y este coche nos permitirá seguramente democratizar esta categoría tan espacial como un capricho, para satisfacer así el deseo de muchas personas y podemos, efectivamente, ofrecer un producto totalmente equipado, con asientos de piel, techo practicable, con un motor híbrido de gasolina y GLP, que en estos momentos permite trabajar con unos costes de funcionamiento muy reducidos en el uso del coche”.

El F5 emplea un eficaz motor de 1,5 litros turbo de cuatro cilindros con 137 CV. Es un motor de origen Mitsubishi que la marca china ofrece en España en versión gasolina o bifuel para que pueda funcionar tanto con gasolina como con GLP.

Por este motivo tiene dos depósitos de combustible, uno para la gasolina y otro para el GLP con los que alcanza una autonomía global aproximada de 1.107 kilómetros con un coste por kilómetro de 0,07 euros cuando funciona con GLP. Y gracias a esto dispone además de etiqueta Eco de la DGT, a lo que hay que añadir beneficios fiscales y de movilidad en las ciudades.

“Y todo esto, y mucho más, podemos ofrecerlo ya en este momento con un precio de lanzamiento de solo 26.500 euros. Lo que significa que nos hace realmente muy competitivos con una posición muy agresiva en el mercado. Tenéis que verlo, os espero a todos en nuestros concesionarios para probarlo, conocerlo y casi seguro que comprarlo. Muchas gracias”.

La gama del F5 arranca con la versión Classic por 28.995 euros, 26.495 euros con la financiación de la marca y luego está el Eco por 30.846 euros, o 28.346 con la misma financiación.

Y la gama no se priva de nada, tapicería de cuero napa, asientos delanteros con calefacción y regulación eléctrica, volante de tres radios multifuncional y forrado en cuero, cinco cómodas plazas, airbags delanteros y laterales, dispone de las cinco estrellas en las pruebas de choque C-NCAP, cámara integrada tras el parabrisas, cámara de aparcamiento de alta definición, sensores volumétricos en el paragolpes delantero y trasero, cambio automático por variador continuo de ZF con mando secuencial además de tres modos de uso: Normal, Sport o Winter. Y todos los DFSK tienen una garantía de cuatro años ampliable a 7 años o 100.000 km. Es real y es muy interesante.