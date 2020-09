El diseño innovador del frontal en Citroën: del CXperience hasta el nuevo C4 pasando por el nuevo C3

En 2016 Citroën presentó el CXperience, un concept car que representa la interpretación de la marca del concepto de gran berlina adaptada a los viajes largos, con el confort, el estilo y la tecnología propia de Citroën.

Con casi cinco metros de largo, el CXperience se caracteriza por un interior de vanguardia, por sus formas y materiales, incluso soluciones exclusivas como el uso de grandes pantallas LCD que permiten una fácil gestión de la electrónica a bordo y de la información visual disponible para la persona que conduce.

El CXperience satisface tanto a lxs amantes de las grandes berlinas como a lxs de los coches familiares, gracias al generoso espacio disponible para lxs pasajerxs (asociado a la importante batalla típica de los grandes Citroën) y para el equipaje, gracias a la forma particular del pabellón que determina una línea inédita e innovadora en el plano estético y funcional.

Además de la parte trasera, el CXperience presenta otras innovaciones de diseño, la más evidente es un frontal totalmente nuevo, resaltado por una innovadora distribución de grupos de luces que combina el diseño único, resultado del trabajo del Centro de Estilo Citroën de Velizy, con una extraordinaria eficacia gracias a la gestión avanzada del haz luminoso.

El desafío para lxs diseñadorxs es hacer que algo que se adelanta a su tiempo y que se ve plasmado en un concept car esté disponible en los coches de serie. Este es el caso del ingenioso frontal del CXperience que, junto con otras soluciones estilísticas y funcionales, ha enriquecido los dos últimos modelos presentados por Citroën: el Nuevo C3 y el recién presentado Nuevo Citroën C4, que se produce en Madrid en exclusiva para todo el mundo y que representa la nueva interpretación de Citroën en el corazón del segmento de las berlinas compactas.

El Nuevo C3 toma las líneas puras del CXperience y reinterpreta su emblemática firma luminosa. La nueva cara de la tercera generación del C3 sigue demostrando una personalidad única, y el impacto visual da un aspecto elevado que acentúa la percepción de la altura del capó. Siguiendo el camino trazado por el CXperience, los chevrones y el perfil cromado se unen a los faros diurnos, con el resultado de aumentar la anchura del vehículo. El siguiente paso se refiere a los faros del Nuevo C3, hoy en día con el aspecto más tecnológico, LED para todas las versiones. Un salto significativo en la calidad de un coche de este segmento.

Presentados a finales de junio, los Nuevos C4 y ë-C4 - 100% ëlectric ofrecen una nueva interpretación en el corazón del segmento de las berlinas compactas. Con una estilo audaz, atrevido y único, la silueta consigue combinar la elegancia y el dinamismo de una berlina con el look de un todoterreno, para conseguir mayor fuerza y carácter.

Aerodinámico y fluido, recuerda los rasgos típicos de las líneas de Citroën e introduce una renovación de estilo más asertivo, musculado y dinámico. Su acogedor y tecnológico interior expresa inmediatamente el bienestar, el confort y la modernidad, por el diseño de las líneas y la calidad de los materiales.

Su fuerte identidad está subrayada por la firma en "V" delante y detrás. En particular, el frontal incorpora los nuevos códigos estéticos de Citroën, introducidos por el CXPerience Concept, el Ami One Concept y el 19_19 Concept e inaugurados en el Nuevo C3 a principios de 2020, una evolución natural del frontal característico de Citroën con sus faros de dos niveles y sus "chevrones" cromados que se extienden a lo largo de toda la anchura del vehículo.

En el Nuevo C4, en esta nueva configuración única y diferenciadora, los chevrones se extienden a las luces diurnas en la parte superior y a los faros en la parte inferior, destacando la tecnología: iluminación 100 % LED "Citroën LED Vision" con luces diurnas LED, faros equipados con 3 módulos LED. Los faros antiniebla LED, combinados con inserciones de colores con una forma muy gráfica, completan este frontal innovador y tecnológico.

El nuevo C4 y el nuevo ë-C4 - 100% ëlectric ofrecen la posibilidad de elegir el motor: térmico de nueva generación, gasolina o diésel, o 100 % eléctrico, con una autonomía de 350 km en el ciclo WLTP que permite una gran libertad de movimiento, una marcha suave y un placer de conducción con cero emisiones de CO 2 y cero ruido.

El nuevo Citroën C4 garantiza calidad de vida a bordo, en términos de espacio, ergonomía y transmisión de información a la persona que conduce comparable a la del elegante concept car CXperience.

Las pantallas digitales multifuncionales, la aerodinámica de la carrocería, que deja un amplio espacio para lxs pasajerxs, y el extraordinario brillo del conjunto, demuestran la capacidad de la marca para trasladar a la producción en serie las avanzadas investigaciones realizadas previamente en los "concept cars".

La marca Citroën

Situada en el corazón del mercado, Citroën se afirma desde 1919 como una marca generalista, cuya primera fuente de inspiración son las personas y sus modos de vida. Un espíritu que muestra su firma ‘Inspired By You' y que se materializa en sus modelos, que combinan un diseño único y un confort de referencia. Citroën se distingue también por la experiencia que ofrece a sus clientes (Citroën Advisor, ‘La Maison Citroën’, etc.). En 2019, la marca vendió un millón de vehículos en más de 90 países.