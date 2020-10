Con su suspensión M Sport específicamente ajustada (rebajada en 10 milímetros), un diferencial mecánico Torsen de deslizamiento limitado y una configuración de la dirección especial, el exclusivo compacto deportivo de tracción delantera se centra de lleno en ofrecer un gran placer de conducir. Su lanzamiento tendrá lugar en noviembre de 2020, desde 42.900 € en España.

El nuevo BMW 128ti (consumo combinado de combustible: 6,4 - 6,1 l/100 km y emisiones combinadas de CO2: 148 - 139 g/km*) es una máquina creada para disfrutar del placer de conducir por su distintivo carácter.

Se sitúa en la gama entre el BMW 120i (consumo combinado de combustible: 5,8 - 5,5 l/100 km y emisiones combinadas de CO2: 134 - 126 g/km*) y, el tope de gama, el BMW M135i xDrive (consumo combinado de combustible: 6.7 - 6.3 l/100 km y emisiones combinadas de CO2: 155 - 145 g/km*).

Su lanzamiento tendrá lugar en noviembre de 2020, desde 42.900 € en España.

Con su suspensión M Sport específicamente ajustada (rebajada en 10 milímetros), un diferencial mecánico Torsen de deslizamiento limitado y una configuración de la dirección especial, el exclusivo compacto deportivo de tracción delantera se centra de lleno en ofrecer un gran placer de conducir.

El BMW 128ti cuenta con las barras estabilizadoras y los soportes con una alta precarga como en el BMW M135i xDrive. Los muelles más rígidos y los amortiguadores adaptados en consonancia, proporcionan un excelente dinamismo. Además, el 128ti de tracción delantera es unos 80 kilogramos más ligero que el tope de gama.

El motor de 2.0 litros con tecnología BMW TwinPower Turbo que desciende directamente del que monta el BMW M135i xDrive –el motor de cuatro cilindros más potente del Grupo BMW- y desarrolla 195 kW/265 CV. De serie, cuenta con la caja de cambios Steptronic Sport de ocho velocidades.

Al igual que en el BMW M135i xDrive, el sistema de frenos M Sport, con pinzas de freno pintadas en rojo (una primicia para un modelo de la Serie 1 de BMW), proporciona un excelente rendimiento de frenada.

Las llantas de aleación ligera de 18 pulgadas 553 M con radios en Y, en acabado bicolor, están reservadas en exclusiva para el BMW 128ti, mientras que los neumáticos deportivos (Michelin Pilot Sport 4) pueden instalarse como opción sin sobrecoste.

Los elementos exclusivos del interior y el exterior del BMW 128ti le imprimen una apariencia distintiva. Con la versión M Sport como punto de partida, añade revestimientos y molduras específicas, faldones laterales y la insignia "ti" delante de las ruedas traseras en un deportivo color rojo.

Si el BMW 128ti se escoge con la pintura metalizada Melbourne Red o Misano Blue, los detalles y la insignia "ti" (que se puede pedir sin ella) lucen en negro.

Los faros BMW Individual Shadowline ofrecen una apariencia más oscura gracias a que prescinde de varios elementos cromados.

El interior también exhibe una gran cantidad de detalles en rojo, incluida de serie una gran superficie “Race Red” en los respaldos de los asientos deportivos, el logotipo "ti" bordado en el reposabrazos central y costuras en contraste en los reposabrazos laterales, los paneles de puertas y el cuadro de instrumentos. El aro y la cubierta del airbag del volante M Sport cuentan con costuras rojas.

El BMW 128ti revive una larga tradición en BMW. Desde los años 60, el logotipo "TI" (más tarde "ti"), que es el acrónimo de “Turismo Internazionale”, se ha reservado para modelos especialmente deportivos, desde los icónicos BMW 1800 TI y BMW 2002 TI hasta los BMW 323ti Compact y BMW 325ti Compact de finales de los años 90.

Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO 2 se han determinado de acuerdo al Reglamento Europeo (CE) 715/2007 en su versión aplicable. Las cifras representan a un vehículo con configuración de serie en Alemania. La autonomía reflejada considera los diferentes tamaños de las llantas/neumáticos montados y los elementos seleccionados como equipamiento opcional, y pueden variar durante la configuración.

Los valores se basan en el nuevo ciclo de prueba WLTP y se convierten a valores equivalentes a NEDC para garantizar la comparación entre los vehículos. Con respecto a estos vehículos, para los impuestos relacionados con los vehículos u otros aranceles basados​​(al menos, entre otros) en las emisiones de CO 2 , los valores de CO 2 pueden diferir de los valores aquí establecidos (en fucnión de la legislación nacional).