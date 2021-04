EQS1 es la primera berlina de Mercedes con propulsión eléctrica por batería

El EQS1 es la primera berlina de lujo con propulsión eléctrica por batería de Mercedes-EQ. Con la introducción de este modelo, Mercedes-EQ establece nuevos baremos en este segmento de mercado. El EQS es además el primer modelo basado en la arquitectura modular para vehículos eléctricos de la gama de lujo y la gama alta. El EQS entusiasma a su conductor y a sus pasajeros con una fascinante fusión de tecnología, diseño, funcionalidad y conectividad. Los primeros modelos en salir a la venta son el EQS 450+ con 245 kW y el EQS 580 4MATIC con 385 kW (valores de consumo según WLTP: consumo eléctrico del EQS 450+ en el ciclo mixto 20,4-15,7 kWh/100 km, emisiones de CO 2 0 g/km; consumo eléctrico del EQS 580 4MATIC en el ciclo mixto 21,8-17,4 kWh/100 km, emisiones de CO 2 0 g/km).

Dentro de su programa estratégico Ambition 2039, Mercedes-Benz está trabajando con intensidad para poder ofrecer una flota completa de automóviles nuevos con balance neutro de CO 2 en un plazo menor de 20 años. Hasta el año 2030, más de la mitad de los automóviles comercializados por la empresa estarán equipados con propulsión eléctrica, tanto automóviles exclusivamente eléctricos como modelos híbridos enchufables. Son muchos los sectores en los que Mercedes-Benz piensa ya hoy en el mañana. Esto se refleja en la sostenibilidad que garantiza la concepción del nuevo EQS. Los vehículos se producen con un balance neutro de CO 2 , utilizando materiales que contribuyen a preservar los recursos naturales, como la moqueta fabricada a partir de hilo reciclado. La estrategia de Mercedes-Benz contempla la cadena completa de creación de valor, desde el desarrollo y la red de proveedores hasta la propia producción. La empresa Mercedes-Benz AG ha sometido sus objetivos de protección climática a una auditoría científica de la Science Based Targets Initiative (SBTI).

El vídeo del día Vox pide acabar totalmente con las restricciones de movilidad

Como fruto de la combinación de un diseño específico para un vehículo eléctrico —lo que los diseñadores llaman «Purpose-Design»— con un perfeccionamiento sistemático de los detalles y una estrecha cooperación con los diseñadores, el equipo de especialistas en aerodinámica ha logrado establecer un nuevo récord mundial, con un coeficiente de resistencia c x de 0,20[1]. Con ello, el EQS es el automóvil producido en serie más aerodinámico del mundo. Las ventajas son patentes, sobre todo en términos de autonomía. También es notable el confort acústico, otro campo en el que el EQS es uno de los mejores del mundo. A ello contribuye esencialmente el nivel muy bajo de ruido de marcha.

El EQS destaca asimismo en el capítulo de la recuperación energética. De la capacidad máxima de deceleración en el programa de recuperación DAuto, que asciende a 5 m/s², es posible realizar por recuperación hasta 3 m/s² (el resto, 2 m/s², se logra mediante el freno de servicio). De esa manera es posible decelerar el vehículo hasta la detención sin accionar el pedal de freno, y la estrategia de recuperación elegida redunda asimismo en provecho de la autonomía y de la elevada potencia de recuperación de energía eléctrica (hasta 290 kW3). El automóvil decelera también si reconoce vehículos circulando por delante hasta llegar a la detención, por ejemplo, ante un semáforo. La recuperación inteligente se optimiza en función de la situación con ayuda del asistente ECO, y puede intervenir de forma anticipativa, teniendo en cuenta factores externos tales como el estado del tráfico o la topografía. Por lo demás, el conductor puede utilizar levas en el volante para ajustar manualmente uno de los tres niveles de recuperación energética disponibles y para ajustar la función de planeo.

El EQS satisface plenamente las expectativas a una berlina moderna en el segmento de la Clase S con una autonomía de hasta 770 kilómetros (según el ciclo WLTP) y una potencia de hasta 385 kW. Más adelante está previsto introducir una versión de altas prestaciones, con una potencia de hasta 560 kW. Todos los modelos del EQS operan con una cadena cinemática eléctrica (eATS) en el eje trasero. Las versiones 4MATIC equipan una eATS adicional en el eje delantero.

1 Los datos técnicos sobre el consumo, la autonomía, la potencia, el par, la recuperación y las prestaciones del EQS incluidos en esta publicación son provisionales, y han sido determinados a nivel interno de conformidad con el método de certificación aplicable en cada caso. Todavía no se dispone de valores confirmados por la asociación certificadora TÜV, ni de una homologación de tipo CE o un certificado de conformidad con valores oficiales. Es posible que haya diferencias entre los datos indicados y los valores oficiales.

2 Con la combinación de llantas y neumáticos AMG de 19" (disponible en la UE a partir de finales de 2021), en el programa de conducción SPORT.

3 Este valor se refiere a la potencia eléctrica con la que se recarga la batería eléctrica a consecuencia de la recuperación. Es posible alcanzarlo bajo condiciones ideales del entorno, en función de diversos parámetros, como el estado de carga y la temperatura, entre otros. Pueden existir divergencias.

Con el EQS se introduce una nueva generación de baterías con una densidad energética claramente mayor. La mayor de las dos baterías disponibles para esta gama posee un contenido energético útil de 107,8 kWh. Esto significa un aumento aproximado del 26% en comparación con el EQC (EQC 400 4MATIC: consumo eléctrico en el ciclo mixto 21,5-20,1 kWh/100 km, emisiones de CO₂ en el ciclo mixto 0 g/km)[3]. El software de gestión de la batería, un desarrollo propio de la empresa, permite una actualización inalámbrica utilizando la tecnología «Over-the-Air» (OTA). Así se asegura que la gestión energética utiliza el software actual durante el ciclo completo de vida del automóvil. En la composición química de las células ha logrado reducirse el porcentaje de cobalto en los cátodos a un 10%.

La batería del EQS puede recargarse en estaciones de carga rápida de corriente continua con una potencia de hasta 200 kW. Basta con 15 minutos para obtener la energía eléctrica necesaria para recorrer 300 kilómetros adicionales (según el ciclo WLTP)[4]. El EQS puede cargarse también confortablemente en el propio domicilio o en estaciones de carga públicas utilizando el cargador de a bordo para corriente alterna, con una potencia de carga de hasta 22 kW. En Japón, el EQS permitirá también la carga bidireccional, es decir, el intercambio de electricidad en ambos sentidos. A esto se suman programas inteligentes de carga, que pueden activarse automáticamente en función de la ubicación, así como funciones que contribuyen a reducir los esfuerzos que soporta la batería durante la carga.

Mercedes-Benz garantiza por medio de comprobantes de origen de alta fiabilidad que la electricidad cargada mediante Mercedes me Charge se restituye a la red utilizando energía procedente de fuentes renovables. Esta garantía, denominada Green Charging, forma parte de Mercedes me Charge desde el año 2021. Pero Mercedes me Charge significa mucho más que la carga ecológica. Basta con llegar a una estación de carga adecuada[5], abrir la tapa, enchufar el conector y dejar que fluya la corriente. Así de sencillo es el proceso de carga del EQS gracias a Plug & Charge. Otros aspectos destacados son la red más densa de suministro eléctrico de todo el mundo con más de 500.000 puntos de carga en 31 países, de ellos más de 200.000 en Europa. IONITY Unlimited permite a todos los clientes europeos de Mercedes me Charge utilizar sin cargo la red de carga rápida durante un año a partir de la fecha de activación.

El equipo de navegación con Electric Intelligence evalúa numerosos factores para planificar la ruta más rápida y confortable al destino, incluyendo las paradas para recargar la batería, y reacciona de forma dinámica a diversos eventos, como una retención, o cambios en el estilo de conducción. Una novedad en el EQS es la visualización en el sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de indicaciones, por ejemplo, sobre si la capacidad actual de la batería es suficiente para volver al punto de partida sin cargar la batería. En el cálculo de la ruta se otorga prioridad a las estaciones de carga añadidas manualmente por el conductor y situadas a lo largo del recorrido. También es posible excluir las estaciones de carga sugeridas por el sistema. El programa calcula los costes previsibles de la carga en cada parada.

El EQS está estrechamente emparentado con la nueva Clase S, pero se basa en una plataforma de arquitectura propia, creada para modelos con propulsión exclusivamente eléctrica. Esta concepción completamente nueva hace posible elegir libremente los elementos de diseño, de acuerdo con los objetivos de desarrollo. Esto es lo que significa un «Purpose-Design» coherente. La silueta arqueada «One Bow» de la carrocería, el diseño con cabina avanzada y el portón trasero inclinado distinguen a primera vista al EQS de los vehículos con motor de combustión interna. La filosofía de diseño basada en la claridad sensual, combinada con el lujo avanzado o «Progressive Luxury», se refleja en las superficies modeladas, en una reducción de las juntas visibles y en transiciones sin solución de continuidad entre los distintos volúmenes (Seamless Design).

3 El consumo de corriente se ha determinado sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. El consumo eléctrico depende de la configuración del vehículo.

4 Velocidad de carga en estaciones de carga rápida de CC con una intensidad de 500 amperios

5 Este confortable método de autentificación estará disponible en primer lugar en las estaciones de carga rápida de IONITY en toda Europa.

El frontal muestra un diseño holístico, que configura en su interacción la denominada unidad Black Panel. Innovadores faros, unidos por una banda luminosa, y una calandra del radiador en color negro intenso (Black Panel) conforman una fisonomía completamente autónoma. Quien lo desee puede acentuar la exclusividad de la calandra del radiador Black Panel con la estrella Mercedes en posición central. Para ello basta con elegir el frontal con diseño tridimensional de estrellas disponible en calidad de equipo opcional. Este elemento de diseño, denominado patrón Mercedes-Benz, está disponible en combinación con la línea AMG Line Exterior o la línea Electric Art Exterior y se basa en el diseño de la estrella primitiva de la Daimler-Motorengesellschaft, registrado como marca gráfica en el año 1911.

El EQS es el primer automóvil de Mercedes-Benz que brinda la posibilidad de activar a posteriori funciones completamente nuevas en diversos sectores utilizando actualizaciones «Over-the-Air» (OTA). La oferta en la fecha de introducción en el mercado incluye dos programas de conducción especiales, para conductores jóvenes y para el personal de servicio, pequeños juegos y el programa de demostración «Lo mejor o nada». Con su ayuda es posible adaptar después de la compra y la configuración original algunos equipos del EQS, de conformidad con las preferencias específicas del cliente. También será posible habilitar la dirección del eje trasero para operar con el mayor ángulo de orientación de las ruedas de 10°. Junto a la compra clásica de funciones individuales está previsto también ofrecer suscripciones, activaciones temporales y fases gratuitas de prueba.

Mercedes-Benz ofrece una solución cabal para mejorar la calidad del aire en el interior del EQS: el sistema ENERGIZING AIR CONTROL PLUS. El equipo se basa en varios pilares: filtrado, sensores, concepto de visualizado y tratamiento del aire. El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air, filtro de alta eficiencia para partículas) depura con un nivel muy alto de filtración el aire del exterior que penetra en el habitáculo, reteniendo polvo fino, micropartículas, polen y otras substancias. El recubrimiento con carbón activado reduce a su vez la concentración de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. El filtro HEPA ostenta la certificación «OFI CERT» ZG 250-1 en relación con virus y bacterias. Con la función de preclimatización es posible depurar el aire del interior antes incluso de que los ocupantes tomen asiento a bordo. MBUX informa de la concentración de polvo fino dentro y fuera del vehículo. Estos datos pueden consultarse en un menú propio de calidad del aire. Si la calidad del aire exterior es inadecuada, el sistema puede emitir recomendaciones. Por ejemplo, cerrar las ventanillas laterales o el techo corredizo.

El EQS puede equiparse opcionalmente con puertas automáticas de confort[6] delante y detrás. En el momento en que el conductor se acerca al vehículo se extienden en primer lugar las manillas de las puertas. Si se sigue aproximando, se abre automáticamente la puerta del conductor. MBUX brinda además al conductor la posibilidad de abrir con la función de telemando las puertas traseras; por ejemplo, para permitir la subida de los niños al recogerlos del colegio.

El EQS es un vehículo especialmente inteligente, dotado de un máximo de 350 sensores, en función del equipamiento. Estos elementos registran distancias, velocidad y aceleración, la luminosidad ambiental, la intensidad de la lluvia y la temperatura, determinan la ocupación de los asientos, e incluso analizan el parpadeo del conductor o el idioma en que hablan los pasajeros. Las informaciones se procesan con ayuda de unidades de control, que toman decisiones en fracciones de segundo con ayuda de algoritmos. Puede decirse que estas centralitas electrónicas son el cerebro del automóvil. El nuevo EQS puede perfeccionar sus aptitudes a medida que adquiere nuevas experiencias, pues es capaz de aprender con ayuda de técnicas de inteligencia artificial (IA).

El escenario sonoro integral en el habitáculo del EQS es manifestación clara del cambio de paradigma, del motor de combustión al automóvil eléctrico. Es posible utilizar diversos conceptos acústicos para crear un ambiente acústico personalizado. En combinación con el sistema de sonido surround Burmester®, el EQS ofrece dos conceptos acústicos, denominados Silver Waves y Vivid Flux. El conductor puede seleccionarlos como Sound Experiences en el visualizador central, y puede desconectarlos si lo prefiere. Existe un concepto acústico adicional, denominado Roaring Pulse, que puede adquirirse y activarse con ayuda de la tecnología de actualización «Over-the-Air». El sonido de marcha interactivo, reproducido en el habitáculo por medio de los altavoces del sistema de sonido, depende también del concepto acústico seleccionado.

6 Se introducirán después del lanzamiento al mercado

Una novedad en ENERGIZING COMFORT son los tres programas ENERGIZING NATURE, denominados Claro de bosque, Romper de olas y Lluvia estival. Estos programas recrean en el vehículo una vivencia acústica inmersiva y, por lo tanto, asombrosamente realista. Los sonidos de efecto tranquilizante han sido desarrollados en cooperación con el especialista en acústica de la naturaleza Gordon Hempton. Al igual que sucede en los demás programas de ENERGIZING COMFORT, se recurre al ambiente luminoso y a imágenes para estimular otros sentidos.

Un equipo que contribuye de forma decisiva a la impresión dinámica y maniobrable del EQS es la dirección del eje trasero incorporada de serie, con un ángulo de orientación de las ruedas de hasta 4,5°. Como opción puede sustituirse por la dirección del eje trasero con un ángulo de giro de las ruedas de hasta 10°. El cliente puede optar por este equipo en el momento de la compra, o habilitarlo a posteriori mediante una actualización inalámbrica «Over-the-Air» (OTA). El incremento en el ángulo de orientación de las ruedas va ligado a una disminución del diámetro de giro del EQS a 10,9 metros, a pesar de su longitud de más de cinco metros. Este valor es impresionante, y equiparable al diámetro de giro de muchos automóviles de la categoría compacta. El visualizador central muestra en el menú de programas de conducción el ángulo de orientación de las ruedas del eje trasero y la trayectoria correspondiente.

Gracias a los potentes sensores que exploran el entorno del vehículo, los sistemas de ayuda para aparcar pueden prestar una mejor asistencia al conductor en las maniobras. El asistente para aparcar a distancia ayuda al conductor a estacionar y desaparcar su vehículo haciendo uso del smartphone. Si se ha elegido la preinstalación para el INTELLIGENT PARK PILOT, el EQS está preparado para participar en el Automated Valet Parking (AVP, nivel 4 de SAE) en estacionamientos preparados para esta función. En combinación con el equipamiento opcional necesario y el servicio connect correspondiente (en función del país), el EQS incorpora la técnica para aparcar y desaparcar de forma completamente automatizada y sin conductor en parkings con infraestructura AVP, siempre que la legislación nacional del país en que se encuentre permita la operación de estos sistemas.

La revolucionaria tecnología de faros DIGITAL LIGHT (de serie a partir del nivel de equipamiento Advanced Plus) hace posible implementar funciones completamente nuevas, como la proyección de líneas auxiliares o símbolos de advertencia sobre la calzada. Una novedad son dos funciones de asistencia[7] denominadas visualización del inicio del cambio cooperativo de carril y advertencia/indicación de dirección si el detector de cambio de carril o el control de ángulo muerto reconocen un peligro. DIGITAL LIGHT posee en cada faro un módulo de iluminación con tres LED de alta potencia y 1,3 millones de espejos en miniatura, que reflejan y refractan la luz. De esa manera, la iluminación del vehículo alcanza una definición superior a 2,6 millones de píxeles.

Si está equipado con el sistema opcional DRIVE PILOT, el EQS podrá moverse con un alto grado de automatización hasta una velocidad de 60 km/h en situaciones con tráfico denso o retención en Alemania, siempre que el tramo de autopista sea idóneo para ello. Esto ahorra trabajo al conductor y lo otorga tiempo para dedicarse a otras actividades,[8] como navegar por Internet o consultar sus e-mails en la oficina sobre ruedas In-Car-Office.

7 Debido a las exigencias a la homologación, es posible que la disponibilidad y la operatividad de estas nuevas funciones de asistencia estén restringidas en algunos mercados.

8 Las actividades secundarias que el conductor puede llevar a cabo de acuerdo con la legislación dependen de las normas de circulación vigentes en cada país.

El equipo más llamativo del interior del vehículo es, sin duda, la innovadora MBUX Hyperscreen disponible como equipo opcional. Esta pantalla alabeada de grandes dimensiones se extiende con elegancia entre los dos montantes delanteros, prácticamente de lado a lado del vehículo. Tres pantallas dispuestas bajo un cristal cobertor configuran una unidad óptica. El visualizador OLED de 12,3 pulgadas de diagonal frente al asiento del acompañante pone a disposición de su ocupante un área propia de visualizado y de manejo. Las funciones de entretenimiento están disponibles durante la marcha solo en el marco de las prescripciones legales vigentes en cada país. Para garantizar el cumplimiento de esta restricción, Mercedes-EQ recurre a un esquema lógico inteligente, basado en cámaras. Si la cámara percibe que el conductor dirige la vista hacia el visualizador del acompañante, se atenúa automáticamente la representación de determinados contenidos.

Gracias al uso de software con capacidad de aprendizaje, MBUX se adapta a las preferencias de su usuario y presenta propuestas personalizadas para numerosas funciones de infoentretenimiento, de confort y del vehículo. Las aplicaciones más importantes —en función de la situación y el contexto— se ofrecen siempre en el campo visual del conductor en el plano superior de MBUX, la capa denominada Zero-Layer.

La nueva generación de sistemas de asistencia a la conducción comprende numerosas funciones que alivian la tarea del conductor. Una novedad es, por ejemplo, la advertencia adicional del peligro de microsueños de ATTENTION ASSIST. Esta función analiza el parpadeo del conductor con ayuda de una cámara integrada en el visualizador del conductor (solo en combinación con la MBUX Hyperscreen). La nueva pantalla de asistencia en el visualizador del conductor muestra de forma fácilmente comprensible y a pantalla completa el funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción.

Los principios de la seguridad integral, en especial la protección en caso de accidente, se aplican con independencia de la plataforma en que se basa el vehículo. Al igual que todos los demás automóviles de Mercedes-Benz, el EQS cuenta con un compartimento de pasajeros rígido, zonas especiales de deformación controlada y modernos sistemas de retención. PRE-SAFE® forma parte del equipamiento de serie. El hecho de que el EQS se base en una arquitectura específica para vehículos eléctricos abre nuevas posibilidades de configuración, también en lo referente al concepto de seguridad. Por ejemplo, es posible elegir una zona de los bajos para el alojamiento de la batería, resguardada de posibles impactos. Al no existir un bloque motor rígido de grandes dimensiones, es posible configurar la estructura de modo que soporte mejor los fenómenos dinámicos que tienen lugar durante una colisión frontal. Junto a las pruebas estándar de choque se han realizado otros ensayos en el Centro Tecnológico de Seguridad del Automóvil (TFS) para validar supuestos adicionales, así como amplias pruebas de componentes.

Los datos técnicos más importantes[9]

EQS 450+ EQS 580 4MATIC Propulsión tracción trasera tracción integral Motor(es) eléctrico(s) Tipo motores síncronos de excitación permanente (PSM) Potencia máxima de propulsión[10] kW 245 385 Par de propulsión máximo a la salida del cambio Nm 568 855 Aceleración 0-100 km/h s 6,2 4,3 Velocidad máxima[11] km/h 210 210 Contenido energético útil del acumulador eléctrico (WLTP) kWh 107,8 107,8 Tensión nominal voltios 396 396 Potencia de recuperación máxima[12] kW 186 290 Cargador de a bordo (de serie/opcional) kW 11/22 11/22 Tiempo de carga[13] en una Wallbox o en una estación de carga (carga con corriente alterna) (11/22 kW) h 10/5 10/5 Tiempo de carga[14] en una estación de carga rápida (CC) min 31 31 Potencia de carga máxima (CC) kW 200 200 Carga con corriente continua en 15 minutos[15] (WLTP) km hasta 300 hasta 280 Consumo en el ciclo mixto (WLTP) kWh/100 km 20,4-15,7 21,8-17,4 Emisiones de CO 2 (WLTP) g/km 0 0 Consumo en el ciclo mixto kWh/100 km 19,1-16,0 20,0-16,9 Emisiones de CO 2 g/km 0 0 Vehículo Longitud/anchura/altura mm 5.216/1.926/1.512 Longitud/anchura/altura (EE.UU.) mm 5.265/1.926/1.513 Ancho de vía delante/detrás mm 1.667/1.682 Diámetro de giro (con dirección del eje trasero 4,5°/10°) m 11,9/10,9 Volumen del maletero (VDA) l 610-1.770 Peso en orden de marcha[16] kg 2.480 2.585 Carga útil kg 465-545 475-550 Masa máxima admisible kg 2.945-3.025 3.060-3.135 Coeficiente de resistencia aerodinámica c x a partir de 0,20[17] 0,209

9 Los datos sobre el consumo, la autonomía, la potencia, el par, la recuperación, la carga y las prestaciones del EQS incluidos en esta tabla son provisionales, y han sido determinados a nivel interno de conformidad con el método de certificación aplicable en cada caso. Todavía no se dispone de valores confirmados por la asociación certificadora TÜV, ni de una homologación de tipo CE o un certificado de conformidad con valores oficiales. Es posible que haya diferencias entre los datos indicados y los valores oficiales.

10 La potencia combinada no resulta de la adición sencilla de los valores de potencia.

11 Limitada electrónicamente

12 Este valor se refiere a la potencia eléctrica con la que se recarga la batería eléctrica a consecuencia de la recuperación. Es posible alcanzarlo bajo condiciones ideales del entorno, en función de diversos parámetros, como el estado de carga y la temperatura, entre otros. Pueden existir divergencias.

13 El tiempo de carga corresponde a una carga de 10-100% por conexión a una Wallbox o una estación de carga pública (conexión de CA con una potencia mínima de 11/22 kW, 16/32 A por fase)

14 Los tiempos de carga corresponden a un ciclo de carga del 10-80% utilizando una estación de carga rápida de corriente continua con una tensión de alimentación de 400 V y una intensidad de carga mínima de 500 A.

15 En estaciones de carga rápida de corriente continua con 500 amperios, sobre la base de la autonomía según WLTP

16 Según CE

17 Con la combinación de llantas y neumáticos AMG de 19" (disponible en la UE a partir de finales de 2021), en el programa de conducción SPORT