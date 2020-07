Ford apoya un aire más limpio en ciudades y escuelas mediante un modo eléctrico automático

La conciencia de cómo la calidad del aire puede afectar a nuestra salud está impulsando a las ciudades, las empresas y los particulares a encontrar formas de reducir las emisiones y asumir la responsabilidad de su impacto ambiental.

La tecnología que está implantando Ford tiene como objetivo promover un aire más limpio donde más se necesita asegurando que su nueva generación de vehículos comerciales híbridos enchufables funcione en el modo de conducción sólo eléctrica cero emisiones en áreas sensibles.

Utilizando datos de ubicación en vivo, las Transit Custom Plug-in Hybrid (PHEV) se cambiarán automáticamente al modo de conducción eléctrica siempre que entren en áreas predefinidas como zonas de congestión y de bajas emisiones, ayudando a mantener el aire limpio en las calles de la ciudad*.

Sin embargo, esta tecnología de geoperimetraje (o geofencing) no sólo se aplica a los centros de las ciudades: los operadores de vehículos también pueden crear "zonas verdes" personalizadas para fomentar la conducción con cero emisiones en lugares como escuelas, patios de recreo y almacenes.

Cuando el vehículo sale de una zona controlada, puede cambiar automáticamente al modo de conducción más adecuado para completar la siguiente etapa del viaje, por ejemplo, activando el motor de gasolina EcoBoost para generar energía eléctrica y ampliar la autonomía del vehículo.

Mejorando la calidad del aire

Las zonas de bajas emisiones son cada vez más comunes en toda Europa como una forma de que las

ciudades gestionen mejor el impacto ambiental de los vehículos en las zonas urbanas. En los primeros seis meses de la Zona de Emisiones Ultra Bajas de Londres (ULEZ), se comprobó que los niveles de

dióxido de nitrógeno (NO2) -uno de los contaminantes más perjudiciales de los vehículos- se habían

reducido en casi un 30 por ciento.

Un estudio reciente de Ford llegó a la conclusión de que los vehículos eléctricos híbridos podrían ayudar a mejorar la calidad del aire urbano: el 75 por ciento de los kilómetros recorridos en el centro de Londres por los participantes en el estudio -entre los que se encontraban los operadores Addison Lee Group, British Gas, la Policía Metropolitana y Transport for London- se completaron en Transits circulando en modalidad totalmente eléctrica cero emisiones. Actualmente se están realizando estudios similares en la ciudad de Valencia y en Colonia (Alemania).

El módulo de geoperimetraje en la Transit Custom Plug-in Hybrid registra información sobre el funcionamiento totalmente eléctrico dentro de las áreas geoperimetradas. Los datos cifrados podrían entonces ser compartidos de forma segura con las autoridades locales para confirmar el cumplimiento de las regulaciones de las zonas de bajas emisiones y los esquemas de carga de los vehículos.

Propulsión híbrida eléctrica



La Transit Custom Plug-In Hybrid y el Tourneo Custom Plug-In Hybrid son los primeros vehículos de

su segmento en ofrecer una opción híbrida enchufable. Una batería de 13,6 kWh ayuda a ofrecer una autonomía de conducción NEDC cero emisiones de hasta 56 km NEDC en la Transit Custom PHEV, y de hasta 53 km NEDC en el Tourneo Custom PHEV. En ambos vehículos, el motor de gasolina EcoBoost 1,0 litros puede cargar la batería bajo demanda para ampliar su autonomía hasta más de 500 km NEDC**.

Ambos vehículos pueden recargarse completamente en menos de cuatro horas y media con un suministro de red doméstica estándar, o en menos de tres horas con un punto de carga comercial***.

Se captura energía eléctrica adicional a través de la frenada regenerativa cuando el vehículo desacelera o frena. La Ford Transit Custom Plug-In Hybrid y el Tourneo Custom Plug-In Hybrid entraron en producción a finales de 2019. Las pruebas realizadas por Ford en toda Europa han demostrado cómo los PHEVs ofrecen una solución práctica para el día a día de los propietarios de vehículos comerciales y empresas que trabajan en entorno urbano, permitiéndoles realizar trayectos más largos cuando sea necesario.

Como los vehículos no dependen de la infraestructura de carga, no hay alcance ni miedo a quedarse sin carga, lo que significa que pueden ofrecer lo mejor de ambos mundos: capacidad de conducción cero emisiones sin riesgo para los compromisos profesionales. Además, no hay reducción de la carga útil o del volumen de carga en comparación con un modelo diésel convencional.

Cita

"Mejorar la calidad del aire -y la calidad de vida- en nuestros pueblos y ciudades es un objetivo que todos tenemos la responsabilidad de impulsar. La Transit Custom Plug-In Hybrid y su nueva función de geoperimet