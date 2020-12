El BMW iX comienza su último test de invierno

Un año antes del lanzamiento al mercado, el proceso de desarrollo del BMW iX está avanzando según lo programado. Tras la presentación del diseño final del BMW iX en el #NEXTGen 2020 en Múnich, los prototipos del buque insignia ya están listos para las pruebas finales de invierno al norte de Escandinavia.

La prueba de resistencia, que se lleva a cabo en condiciones climáticas extremas más allá del círculo polar ártico, sirve, entre otras cosas, la puesta a punto de los sistemas de accionamiento y suspensión. Además, los motores eléctricos, el sistema de tracción a las cuatro ruedas, así como la tecnología de carga, las baterías de alto voltaje y la gestión del calor se someten a la exigente prueba de ácido bajo temperaturas bajo temperaturas bajo cero.

Las unidades de afinación y prueba llevan los prototipos del BMW iX hasta las regiones más septentrionales de Europa. Tanto en carreteras desiertas en la Laponia finlandesa como en el Cabo Norte de la isla noruega de Mageya, tanto la tecnología BMW eDrive de quinta generación como los sistemas de control de suspensión tienen que demostrar su funcionalidad y fiabilidad en condiciones climáticas y de carretera particularmente exigentes.

En el proceso, los ingenieros de pruebas evalúan sobre todo la interacción entre los sistemas de accionamiento y suspensión en superficies de carretera con un bajo coeficiente de fricción.

Las pistas no seguras, las carreteras heladas y las superficies de hielo especialmente preparadas para la conducción de pruebas en el borde del círculo polar ártico ofrecen las condiciones ideales para coordinar con precisión la tecnología de control del motor, los sistemas eléctricos de control de tracción a las cuatro ruedas y de suspensión hasta los límites de la dinámica longitudinal y lateral del vehículo.

El BMW iX es el primer modelo basado en un nuevo, modular y escalable concepto de construcción del Grupo BMW. Fue concebido desde el principio para la movilidad puramente eléctrica, y con la última etapa de desarrollo de BMW eDrive Technology, construcción ligera inteligente y características aerodinámicas optimizadas establece nuevos puntos de referencia en eficiencia dentro del entorno competitivo del lujoso Sports Activity Vehicle (SAV). Dos motores eléctricos juntos generan una potencia máxima de más de 370 kW/500 CV.

Una parte integral de la prueba de resistencia en el Cabo Norte es también el ajuste final del sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive y el ajuste adaptativo del momento de guija específico del eje, que además de estabilidad y tracción también optimiza constantemente la eficiencia del BMW iX.

El objetivo del desarrollo es lograr un consumo de energía combinado extremadamente bajo de menos de 21 kWh por cada 100 kilómetros en el ciclo de prueba WLTP y un alcance de más de 600 kilómetros, de la misma manera según WLTP, valores que son atípicos de este segmento.

Durante la prueba de invierno, los componentes de BMW eDrive Technology se enfrentan a desafíos muy especiales. Las baterías de alto voltaje y la tecnología de carga se someten a temperaturas exteriores extremadamente bajas para el uso diario en las profundidades del invierno.

Asimismo, las pantallas que informan del nivel de carga, el alcance y el estado de funcionamiento, así como el sistema de gestión de calor, que garantiza constantemente la temperatura de funcionamiento óptima del sistema de accionamiento y las baterías de alto voltaje, demuestran su resistencia a temperaturas extremas bajo cero.

En el menor tiempo posible, el desafiante programa de pruebas exige más a los prototipos BMW iX de lo que los futuros modelos de producción tienen que soportar durante todo su ciclo de vida. La evaluación de todos los resultados de las pruebas y la afinación más resultante de todos los componentes de accionamiento y suspensión del BMW iX allanarán el camino durante los próximos meses para el lanzamiento de una nueva era de placer de conducción.

Consumo y emisiones de CO2