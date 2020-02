El nuevo KIA Sorento hará su debut en Ginebra

Diseñado y desarrollado para hacer frente a cualquier situación, la cuarta generación del emblemático SUV de Kia Motors Corporation es la última incorporación a la revitalizada línea SUV de la marca. El primer vehículo basado en la plataforma SUV de tamaño medio de nueva generación de Kia, el Sorento eleva los estándares de su segmento en practicidad, ofreciendo un espacio a la par con los vehículos más grandes. El nuevo modelo también supone la adopción por primera vez de la híbridación en el Sorento.

Kia apunta al mercado mundial SUV mediante la aplicación de una serie de innovaciones al nuevo Sorento, incluyendo los sistemas avanzados de asistencia al conductor y los elementos de conectividad progresiva e infoentretenimiento.

Como pilar de la gama global de Kia, se han vendido más de tres millones de Sorento en todo el mundo desde su lanzamiento en 2002. El nuevo Kia Sorento será desvelado por primera vez el 3 de marzo de 2020.

