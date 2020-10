Llega al mercado el Dunlop Sport all Season, un neumático todo tiempo pensado para climas invernales suaves

Dunlop está completando su cartera de productos con el lanzamiento del Dunlop Sport All Season. El primer neumático para todas las estaciones de la marca está optimizado para una amplia gama de temperaturas y ofrece un frenado excepcional en carreteras mojadas y resbaladizas [1].

El vídeo del día Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.



Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.

"El Dunlop Sport All Season es un producto que está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en climas suaves de invierno," dijo Mike Rytokoski, director de marketing para Europa en Goodyear, "con una certificación de invierno 3PMSF, el Sport All Season podrá con todas las condiciones climáticas: seco, húmedo y con nieve."

Como parte de la cartera de marcas de Goodyear, Dunlop se benefició del conocimiento del líder en la industria para su entrada en el segmento de todas las estaciones. El inventor del neumático para todas las estaciones, Goodyear lanzó recientemente Vector 4Seasons Gen-3, un digno sucesor del Vector 4Seasons Gen-2, un neumático para todas las estaciones que tiene más premios que cualquier otra marca [2].

El Dunlop Sport All Season es un concepto único que emplea un diseño de los nervios diferente, así como tres características principales.

Construcción de bloques deportivo: gracias a ello el neumático proporciona una manejabilidad excepcional en superficies secas. El cinturón resistente y fuerte del neumático y el revestimiento de la carcasa mejoran las prestaciones deporvias en curvas y mejoran la estabilidad.

Diseño de la banda de rodadura Aqua-Eject: los surcos longitudinales y bordes radiales más grandes aceleran la evacuación de agua de la superficie de contacto, ofreciendo una mayor superficie de contacto con la carretera, lo cual mejora la frenada en mojado y en carreteras con baja adherencia.

Compuesto Weather-Flex: ofrece un rendimiento optimizado en cualquier temperatura o condición climática. La mezcla polimérica multifuncional activa la elasticidad del caucho en un amplio rango de temperaturas.

“Dunlop se enorgullece de entrar en el mercado todo tiempo con un producto adaptado a las necesidades de los consumidores, que compran cada vez más neumáticos de este tipo y que, al hacerlo, esperan un excelente rendimiento en seco y mojado,” concluyó Rytokoski.

El Dunlop Sport All Season tiene una línea de 31 medidas que cubren un porcentaje muy amplio del mercado, con medidas desde las 14 a las 18 pulgadas.

[1] Basado en pruebas internas. Neumáticos probados: Michelin CrossClimatePlus, Pirelli Cinturato All Season Plus, Hankook Kinergy4S2 H750, Continental All Season Contact, Dunlop Sport All Season. Coche de pruebas: VW Golf VII 1.4 TSi. Los resultados de las pruebas pueden variar, dependiendo de, por ejemplo, la geometría del asfalto, la composición del asfalto, la velocidad, la altura del agua y la temperatura ambiente.

[2] Basado en 34 pruebas realizadas por 18 revistas europeas de neumáticos líderes e independientes entre enero de 2015 y diciembre de 2019. El cálculo se basa en el número de pruebas que Goodyear ganó en el segmento de todas las estaciones frente a todos los competidores probados. Más información está disponible en:

https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html.