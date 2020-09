Más espacio, más Golf: estreno mundial de los nuevos Golf Variant y Golf Alltrack

Estreno mundial para el nuevo Golf Variant: el coche familiar compacto es ahora aún más espacioso, dinámico y digital que antes. La mayor cantidad de espacio disponible, el amplio equipamiento de serie y los nuevos tipos de motor, con tecnología híbrida suave y dosificación doble, suponen características pioneras.

El nuevo Golf Alltrack, como variante con tracción total del Golf Variant con genes SUV, también se estrena. La venta anticipada del Golf Variant en Alemania empezará mañana, 10 de septiembre, y otros países europeos se irán sumando gradualmente.

El responsable de Ventas del Comité Ejecutivo de Volkswagen Turismos, Jürgen Stackmann: "Como modelo compacto y espacioso, el Golf Variant ya ha impresionado a más de 3 millones de clientes desde su estreno en 1993.

La última generación inspira con su bello diseño y, con la cabina más avanzada de su segmento, da un paso de gigante hacia la digitalización. Además, saca nota con sus eficientes motores, su máxima seguridad y una cantidad de espacio significativamente mayor - es el coche familiar perfecto.

Y aquellas personas que busquen algo más deportivo se enamorarán del nuevo Golf Alltrack. Cruce entre el Golf Variant y un SUV, ofrece la perfecta combinación de espacio, innovación y diversión, incluso en carreteras sin asfaltar, gracias a su tracción total".

Un exterior atractivo. En comparación con su predecesor, el diseño exterior del Golf Variant es ahora más limpio y dinámico. El frontal muestra claramente su estrecha relación con el nuevo Golf. Más hacia atrás, el Variant muestra su carácter típicamente único con una sección de techo que se aplana a medida que se acerca a la parte trasera, así como con una luna trasera inclinada al estilo de un coupé.

La nueva generación mide 4.633 mm de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2.686 mm (respectivamente, un incremento de 66 mm respecto a su predecesor). Este incremento de longitud reordena las proporciones y hace que el Golf Variant parezca más alargado y plano. Los faros delanteros y los grupos ópticos traseros vienen siempre equipados con tecnología LED.

Interior espacioso. La mayor longitud exterior y distancia entre ejes son un beneficio para el interior del vehículo del Golf Variant. Caben cómodamente cinco ocupantes en el nuevo Golf Variant, dado que la distancia de ejes adicional se utiliza casi en su totalidad para el interior.

La longitud interior se ha incrementado en 48 mm, hasta los 1.789 mm. Como, por consiguiente, el espacio para las piernas también se ha incrementado en 48 mm, el espacio extra ha tenido un notable efecto positivo, especialmente en la parte trasera.

Los ocupantes pueden guardar su equipaje en un maletero de dimensiones generosas: cuando se llena hasta la parte superior del respaldo del asiento trasero, ofrece 611 litros de espacio de almacenamiento (6 litros más comparado con el Golf Variant 7).

Con el vehículo cargado hasta el techo con la red del maletero integrada y hasta los respaldos de los asientos delanteros, el volumen se incrementa hasta los 1.642 litros (lo que supone un incremento de 22 litros).

Si ambas manos están ocupadas sujetando bolsas de la compra o equipaje, alternativamente la puerta eléctrica del maletero, opcional, puede abrirse usando un sistema de abertura controlado por sensores - mediante un gesto con el pie por delante del parachoques trasero del Golf Variant.

Los nuevos sistemas de propulsión ofrecen pura eficiencia. Por ejemplo, el eTSI con tecnología 48 V y transmisión de 7 velocidades de doble embrague: un motor de arranque y alternador de 48 V accionado por correa, una batería de iones de litio de 48 V y el motor TSI se unen para forman un nuevo sistema híbrido suave.

Los beneficios del nuevo eTSI incluyen un consumo significativamente inferior, dado que el Golf Variant apaga el motor de gasolina turboalimentado de inyección directa siempre que es posible, para circular con el motor en retención y sin generar ninguna emisión local. Por este motivo, todos los motores eTSI se han combinado con una caja de cambios automática de doble embrague (DSG de 7 velocidades) de serie.

Sin DSG, el cambio imperceptible entre circular en retención o con el motor TSI no sería posible. Además, el DSG de 7 velocidades cambia las marchas de forma muy económica, ahorrando energía.

El Golf Variant también tienen a su disposición innovadores motores TDI: en este caso, lo que se conoce como dosificación doble - inyección doble de AdBlue® con dos catalizadores SCR (Selective Catalytic Reduction) - reduce de forma significativa las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) para hacer de los motores TDI, próximamente disponibles, unos de los motores diésel más limpios y eficientes del mundo.

Nuevas líneas de equipamiento y equipamiento de serie muy completo. Volkswagen ha reconfigurado la matriz de equipamientos del Golf Variant: por encima de la versión básica "Golf", ahora estarán las líneas de equipamiento "Life", "Style" y "R-Line".

El equipamiento (para el mercado alemán) de serie mejorado del modelo básico ya incluye el sistema de alerta de cambio de carril Lane Assist, Front Assist con Freno de Emergencia en Ciudad y Monitorización de Peatones, la nueva función de frenado cuando se acerca un vehículo en las curvas, bloqueo de diferencial electrónico XDS, la alerta de peligro de tráfico Car2X, el cómodo sistema de entrada sin llave Keyless Start y control automático de luces. Siempre disponibles de serie en el interior del vehículo: Digital Cockpit Pro (instrumentos digitales), sistema de infoentretenimiento online Composition con pantalla táctil de 8.25 pulgadas, los servicios y funciones online We Connect y We Connect Plus, un volante multifunción, aire acondicionado automático Air Care Climatronic e interfaz telefónica Bluetooth.

Variante de modelo independiente: el nuevo Golf Alltrack. La segunda generación del Golf Alltrack también se lanza junto con el nuevo Golf Variant. Como cruce entre el Golf Variant y el mundo SUV, el nuevo Golf Alltrack se equipa con tracción total (4MOTION) permanente de serie, dispone de una mayor distancia al suelo, un aspecto todoterreno que incluye parachoques específicos y un interior personalizado.

Con este equipamiento el vehículo también demuestra ser un auténtico polivalente más allá de las carreteras asfaltadas y, gracias a su tracción total permanente, puede funcionar como vehículo remolcador con remolques de hasta 2.000 kilogramos de peso.

En todos los demás aspectos, el Golf Alltrack es técnicamente equivalente al Golf Variant: además de la cabina digitalizada, los equipamientos incluyen sistemas de asistencia opcionales, como el Travel Assist (conducción asistida a velocidades de hasta 210 km/h) y los nuevos faros matriciales delanteros IQ.LIGHT LED.

Modelo de éxito. El Golf Variant ha sido parte permanente de la gama Golf desde 1993, con cerca de 3 millones de unidades vendidas. Hasta la fecha, se ha lanzado un total de cinco generaciones del modelo, cada una de ellas basada en la versión hatchback de su respectiva generación Golf.

Los modelos tienen por objetivo satisfacer una demanda global y actualmente se producen la planta de Wolfsburg, en Alemania.