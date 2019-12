Mercedes-Benz C 220 d Coupé: estilizado y elegante

La Clase C Coupé junto con la C Cabrio representan dentro de la Clase C de Mercedes-Benz las opciones de contenido más emocional, complementando a la berlina y al familiar (Estate). Este C 220 d Coupé es un coupé de cuatro plazas, aunque las traseras tienen sus lógicas limitaciones en lo referente a espacio para las piernas y en altura para la cabeza, si bien proporcionan una más que suficiente anchura para dos personas. En cualquier caso, siempre que los pasajeros no pasen de 1,8 m de altura podrán ocupar estos asientos traseros con relativa comodidad. La capacidad del maletero es de 380 l, un espacio razonable para los equipajes de cuatro ocupantes.

Desde el punto de vista de la estética, el Mercedes-Benz C 220 d Coupé, que cuesta 47.800 euros, reúne todo lo que el usuario de este tipo de vehículos demanda. Sus principales señas de identidad pueden resumirse en un capó largo, una línea de cintura alta, la parrilla de efecto diamante y las ventanillas delanteras sin marco. Su estilizado diseño, de gran belleza formal, aúna tanto deportividad como elegancia. A este respecto sigue los pasos de su exclusivo hermano mayor, el Clase S Coupé. Por cierto, al acceder al interior y acomodarse en el asiento, un brazo telescópico aproxima automáticamente el cinturón a conductor y acompañante, puesto que queda un poco lejos del alcance de la mano. Un curioso a la par que práctico dispositivo que, si bien se ha hecho hueco en la mayoría de coupés de prestigio, lo cierto es que fue Mercedes la primera marca que lo utilizó. Este honor recayó en el ancestro de la mencionada Clase S Coupé, la Clase SEC de los años 80. Así pues, todo queda en casa.

Aspecto más deportivo con el kit AMG Line

A pesar de la deportividad que emana el frontal, con la típica parrilla SL que acoge a la estrella en el centro, la apariencia deportiva tanto del frontal como del resto del coche sube muchos enteros con la adopción del kit AMG Line. Dicho kit está compuesto por paragolpes y faldones laterales específicos, parrilla de efecto diamante y llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, que opcionalmente pueden ser de 19 pulgadas.

El interior se caracteriza por adoptar tapizado en símil de cuero y microfibra de color negro con costuras de contraste, volante deportivo multifunción con sección inferior plana y pedales deportivos AMG. Completan la imagen las molduras de madera de fresno negro combinadas con aluminio en el salpicadero así como en las puertas.

Acomodarse tras el volante significa percatarse de un salpicadero y consola ciertamente refinados, aunque quizá desentone un poco el aspecto de ciertos acabados. El volante multifunción incluye teclas de mando mediante control táctil. Una vez más la deportividad vuelve a ponerse de énfasis a través de las cinco salidas de aire redondas o de un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que configura dos relojes convencionales. La pantalla del sistema multimedia queda muy a la vista, en línea con el cuadro de instrumentos, operándose por medio de una rueda y una especie de ratón situados delante del apoyabrazos central. Su manejo es muy intuitivo, resulta muy fácil familiarizarse con todas las funciones que ofrece.

El motor encargado de propulsar el Mercedes-Benz C 220 d Coupé es un diésel de 4 cilindros en línea con una cilindrada de 2 litros que proporciona 194 CV de potencia y un par máximo de 400 Nm. Mueve el coche con bastante solvencia, permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7 s y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h. Construido totalmente en aluminio, a diferencia del anterior diésel de 2,1 litros, da un gran paso adelante porque es mucho más ligero además de mostrar un funcionamiento bastante más suave, sin vibraciones, aunque el característico sonido de este tipo de mecánicas sea evidente en algunas situaciones. De todas formas llega al interior del habitáculo muy bien filtrado.

Este motor no es muy bebedor, en ciclo mixto homologado firma 5,3 l/100 km, pero en la práctica conduciendo por autovía a velocidades legales se conforma con un consumo entre 5,8 y 6 l/100 km. También aprueba con muy buena nota, el apartado de las recuperaciones, mostrándose siempre solícito a los requerimientos del acelerador. Una respuesta de la también es responsable el estupendo cambio automático 9G-Tronic de 9 velocidades, que trabaja con una precisión digna de todo tipo de elogios. Hace gala de una eficacia que se traduce en unos rápidos cambios entre marchas prácticamente imperceptibles, en los que se ha tenido muy en cuenta el factor suavidad.

Sofisticados sistemas de seguridad

Este C 220 d Coupé tiene la suspensión rebajada 15 mm con respecto a la berlina de la Clase C, pero proporciona un notable confort de marcha. La suspensión neumática está disponible opcionalmente, así como el llamado tren de rodaje Dynamic Body Control (1.245 euros), que utiliza muelles helicoidales como resortes. Dicho tren de rodaje también incorpora una dirección directa deportiva para dotar al vehículo de una mayor carga de dinamismo. Destaca porque es capaz de controlar los amortiguadores interactuando con otros componentes como el motor, el cambio automático y la propia dirección. Permite escoger entre tres programas: Sport, Sport + y Comfort, regulando la amortiguación de cada una de las ruedas en función del modo de conducción, de la velocidad y del estado de la carretera.

Máximo confort de rodadura se consigue con la suspensión neumática, que autoriza mantener siempre la misma distancia al suelo con independencia de la carga del coche, además de poder regular tanto el tarado de los amortiguadores como la flexibilidad de los muelles, estos últimos constituidos por unos fuelles con aire a presión en su interior.

Los faros que equipa de serie son de Led, pero están disponibles en opción los sofisticados Multibeam Led con luz de carretera Ultra Range que cuentan con 84 led y añaden nuevas funciones como la luz para cruces, la luz para rotondas, la luz para ciudad y la luz para lluvia. En el modo luz de carretera iluminan una zona más amplia de la calzada sin deslumbrar a otros conductores. Si no detecta a otros usuarios en la vía, el trazado de la carretera es recto y el vehículo circula a más de 40 km/h, automáticamente se conectan las luces de carretera Ultra Range. Los 84 led de los faros Multibeam Led, que cuestan 1.400 euros, se activan por separado. En modo Ultra Range generan la máxima intensidad luminosa (1 Lux) permitida por la legislación hasta una distancia superior a 650 m.

Gran importancia tienen todos los sistemas relaciones con la seguridad y la asistencia a la conducción, dando un gran paso adelante en el concepto conducción inteligente. El Distronic Plus es un control de crucero activo que a la vez oficia de eficiente asistente en retenciones de funcionamiento semiautomático, adaptándose al ritmo de marcha del vehículo precedente. Mediante pequeños movimientos de volante mantiene el coche dentro de su carril captando las líneas de la calzada e, incluso, en caso de mala señalización, puede orientarse por el vehículo que va delante. Constituyen interesantes novedades, tanto el asistente de cambio de carril activo como el asistente de aparcamiento. El primero permite siempre que sea posible en vías con dos o más carriles cambiar automáticamente de carril cuando el conductor activa el intermitente, mientras el asistente de aparcamiento también es capaz ahora de cambiar de marcha, además de controlar acelerador y freno. Sistemas como el Bas Plus y el freno Pre-Safe frenan de forma automática si el conductor no reacciona para evitar o mitigar la colisión con automóviles que circulen más lentos, que estén detenidos o el atropello a peatones.