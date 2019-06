El Mercedes-Benz EQC: Inteligencia eléctrica

El nuevo Mercedes-Benz EQC (consumo eléctrico en el ciclo mixto: 20,8- 9,7 (25-22,4) l/100 km; emisiones de CO 2 , ciclo mixto: 0 g/km) es el primer vehículo Mercedes-Benz de la marca de productos y tecnología EQ. El EQC demuestra por primera vez sus propiedades en la conducción real con ocasión de la presentación dinámica para la prensa que tiene lugar en Oslo, la «capital europea de la movilidad eléctrica». Fiel al principio «Human centered Innovation», innovación centrada en el usuario, este vehículo acredita la apuesta de la marca por una movilidad eléctrica sencilla, fiable y confortable para los clientes. El EQC combina los conocimientos adquiridos durante más de 130 años de construcción de automóviles con las expectativas actuales frente a la movilidad del futuro y es un perfecto exponente de la inteligencia eléctrica.

«El Mercedes-Benz EQC es mucho más que un vehículo con propulsión eléctrica. Este modelo hace gala de las propiedades que han definido siempre la imagen de la marca con la estrella, como calidad, seguridad y confort. El diseño avanzado, el singular confort de conducción y una idoneidad absoluta para la conducción a diario subrayan que el EQC es el Mercedes entre los vehículos eléctricos. Esto puede apreciarse asimismo en su gama de servicios específicos, que van desde la navegación optimizada hasta la gestión de la carga. Todos estos aspectos se engloban en el concepto «Inteligencia eléctrica», la base para una oferta de movilidad que va mucho más allá de la compra del vehículo», subraya Britta Seeger, miembro de la Junta Directiva de Daimler AG responsable de Ventas Mercedes-Benz Cars.

Planificación perfecta antes de emprender la marcha

Hasta ahora existían ya servicios individuales en torno a determinados aspectos de la movilidad eléctrica. La novedad en el EQC es el enfoque cabal de la oferta. La conexión en red inteligente de servicios y funciones facilita considerablemente el uso del vehículo. El EQC abre nuevas vías en el campo de la electromovilidad con su interacción inteligente de propulsión, gestión de la batería, gestión de carga, estrategias de recuperación, servicios digitales y el sistema de infoentretenimiento MBUX.

La vivencia comienza antes de iniciar la marcha. El conductor del EQC puede planificar sus desplazamientos desde su propio domicilio o desde la oficina, especificar una hora de partida y asegurar de ese modo que el habitáculo se encuentre a la temperatura deseada al iniciar el viaje. Como resultado obtiene una ruta calculada de forma inteligente, incluyendo las paradas para cargar la batería y la hora de llegada. Si lo desea, puede recibir una notificación Push una vez que ha comenzado o ha finalizado el proceso de carga. Esto crea transparencia y ayuda al usuario a planificar de forma ideal sus desplazamientos. Para la programación pueden utilizarse tanto la interfaz MBUX - Mercedes-Benz User Experience como la Mercedes me App.

Navegación inteligente, más allá de la simple planificación del recorrido

La inteligencia eléctrica del vehículo se revela asimismo en el equipo de navegación optimizado para el EQC. Este equipo tiene en cuenta numerosos factores a la hora de planificar automáticamente la ruta, incluyendo, si es necesario, las paradas para recargar la batería. Entre otros parámetros se consideran para ello el estado actual de carga de la batería, las condiciones meteorológicas, la topografía del trazado previsto y el estado del tráfico, así como las estaciones de carga disponibles.

Para el cálculo se asume siempre la ruta más rápida y confortable, con el mínimo de paradas para recargar y periodos de carga breves. En consecuencia, se da prioridad a las estaciones de carga rápida. Además, el cliente no tiene que cargar siempre completamente la batería, pues el sistema gestiona la carga de forma flexible teniendo en cuenta la duración total del viaje. La planificación de rutas reacciona también de forma dinámica a los cambios que puedan surgir sobre la marcha. El conductor puede planear su ruta tanto a bordo como fuera del vehículo (utilizando la Mercedes me App).

Es decir, es posible planificar cómodamente el viaje en casa, antes de ponerse en marcha, o hacerlo con espontaneidad y directamente a bordo del automóvil. El sistema de mando fónico específico para elMercedes-Benz EQC facilita el manejo del vehículo gracias al reconocimiento del lenguaje natural. El diálogo se activa con el comando «Hey Mercedes». El sistema LINGUATRONIC del sistema de infoentretenimiento MBUX reconoce y comprende numerosas preguntas y comandos acerca del manejo de un automóvil eléctrico. Algunos ejemplos son: «Muéstrame el flujo energético», «¿Qué ajustes de carga están activos?», «Carga el vehículo a un 85 por ciento», o bien «¿Dónde está la estación de carga más cercana?».

Mercedes me Charge pone a disposición del cliente un acceso preferente a la red de carga más amplia del mundo, con unos 300.000 puntos de carga y —por limitarnos a Europa— más de 300 operadores diferentes de estaciones de carga públicas (en ciudades, parkings, autopistas, centros comerciales, etc.). Gracias a la navegación optimizada para el EQC, los clientes de Mercedes-Benz pueden encontrar fácilmente estas estaciones. La tarjeta de carga Mercedes me Charge les franquea un acceso cómodo a los postes de carga utilizando la Mercedes me App o directamente desde el automóvil. Para ello no es necesario suscribir un gran número de contratos diferentes. Además de la autentificación, los clientes se benefician de una función integrada de pago, con una liquidación sencilla de los costes. El cliente define una sola vez su método de pago preferido. El importe de cada proceso de carga se carga automáticamente en su cuenta. Los procesos de carga individuales aparecen mensualmente en una factura detallada.

Mercedes me Charge permite asimismo el acceso a las estaciones de carga rápida de la red europea de IONITY. Los tiempos de carga breves son la clave de un viaje agradable, especialmente en largos recorridos. Hasta el año 2020, IONITY abrirá y operará unas 400 estaciones de carga rápida a lo largo de las vías principales de tráfico en Europa. IONITY, fundada en noviembre de 2017, es una filial conjunta del BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company y el Grupo Volkswagen, incluyendo Audi y Porsche.

Equipo de propulsión concebido a medida para aumentar la eficiencia y el dinamismo de conducción

Con el fin de poder aprovechar plenamente las ventajas de una propulsión eléctrica exenta de emisiones locales, los responsables del desarrollo del primer vehículo Mercedes-Benz de la nueva marca de productos y tecnología EQ se han decantado por un sistema de propulsión de nuevo desarrollo con un equipo inteligente de mando. Las dos cadenas cinemáticas eléctricas (eATS) y la batería están dimensionadas a medida para el Mercedes-Benz EQC. Un motor asíncrono en el eje delantero y otro en el eje trasero impulsan el vehículo. Los dos motores asíncronos despliegan conjuntamente una potencia máxima de 300 kW. El par máximo de los dos motores eléctricos asciende a 760 Nm. El motor eléctrico, una transmisión con desmultiplicación fija y diferencial, el sistema de refrigeración y la electrónica de potencia configuran en cada uno de los ejes una unidad altamente integrada y, por tanto, muy compacta.

La combinación de las dos cadenas cinemáticas eléctricas compactas (eATS) en el eje delantero y en el eje trasero confiere al EQC las cualidades de marcha de un modelo con tracción integral. Su equipo inteligente de mando permite configurar una distribución dinámica de par entre los dos ejes dentro de un rango muy amplio de operación, reuniendo así los requisitos para una conducción de alto dinamismo. El llamado «torque shifting» permite una distribución totalmente dinámica del par entre el eje delantero y el trasero, a fin de asegurar en todo momento un equilibrio adecuado entre potencia y eficiencia.

Las eATS presentan dimensiones diferentes en los dos ejes con el fin de reducir el consumo de electricidad y aumentar el dinamismo. El motor eléctrico del eje delantero está pensado para alcanzar una máxima eficiencia en la gama de carga baja o mediana, mientras que el motor trasero determina el dinamismo de la conducción.

La batería, un prodigio de energía de producción propia

El núcleo del Mercedes-Benz EQC es una batería de iones de litio dispuesta en el piso del vehículo. Con una capacidad energética de 80 kWh (en el ciclo normalizado europeo), esta batería aporta la electricidad que precisa el vehículo y recurre para ello a una sofisticada estrategia de operación, que permite alcanzar una autonomía eléctrica de 445 – 471 (374 – 416) km.

La batería de iones de litio de la generación más reciente consta de 384 celdas y se encuentra montada en el piso del vehículo, entre el eje delantero y el eje trasero. La batería responde a una concepción modular y está formada por dos módulos de 48 celdas y cuatro módulos de 72 celdas. La potente batería de alto voltaje tiene una tensión máxima de 405 V y una capacidad nominal de 230 Ah.

El conjunto de la batería está equipado con un sistema de refrigeración por líquido. A bajas temperaturas exteriores se conecta una calefacción que mejora el rendimiento y la eficiencia de la batería, especialmente durante la carga. La batería forma parte integrante del concepto de protección para el vehículo completo en caso de accidente. La disposición baja y central repercute positivamente en el comportamiento de marcha del EQC. La batería se fabrica en Alemania, en la planta de la empresa filial de Daimler Deutsche ACCUMOTIVE situada en Kamenz/Sajonia.

La recuperación inteligente y los sistemas de asistencia ayudan a salir siempre adelante

Con el fin de aprovechar al máximo la autonomía técnica, el Mercedes-Benz EQC recarga sus baterías también durante la conducción. En régimen de retención o de deceleración, el movimiento mecánico de giro se convierte en energía eléctrica, que se destina a la recarga de la batería de alto voltaje (recuperación). En este proceso, los dos motores eléctricos asumen el papel de un generador eléctrico. En esas condiciones se alcanza la máxima deceleración recuperativa.

El conductor tiene una gran influencia en el proceso de recuperación, ya que puede regular la potencia de recuperación accionando las levas situadas en la parte posterior del volante. Con la leva izquierda se aumenta la potencia de recuperación, con la derecha se disminuye. Se ofrecen los siguientes niveles:

D Auto (recuperación optimizada en función de la situación a cargo del asistente ECO)

D + (planeo)

D (baja recuperación)

D - (recuperación mediana)

D - - (elevada recuperación). Esto permite la conducción con un solo pedal, pues en la mayoría de las situaciones es suficiente con la deceleración resultante de la recuperación y no es necesario accionar activamente el pedal de freno.

El asistente ECO es una herramienta especialmente inteligente que ayuda al conductor a alcanzar la máxima eficiencia con su vehículo. Conforme al principio «conducir de forma anticipativa y ahorrar energía» se conectan entre sí y se combinan los datos cartográficos, la información del reconocimiento de señales de tráfico e información de los sistemas inteligentes de seguridad (sensores de radar y cámara estereoscópica). El sistema de asistencia a la conducción denominado asistente ECO presta amplia ayuda al conductor en la implementación eficaz de una estrategia de eficiencia. Por ejemplo, con indicaciones sobre el momento adecuado para levantar el pie del acelerador por acercarse una limitación de velocidad, o con funciones como el planeo y la recuperación.

En combinación con el equipo de navegación optimizado para el EQC, la supervisión activa de la autonomía asegura que el conductor pueda llegar con seguridad a su destino, incluso si omite por inadvertencia una parada para recargar la batería en una estación pública. El conductor cuenta con asistencia adicional en el programa de conducción MAX RANGE, desarrollado especialmente para el Mercedes-Benz EQC. En este programa de conducción, el punto de resistencia en el pedal acelerador háptico asiste al conductor a la hora de observar la velocidad adecuada para poder llegar a la siguiente estación de carga o al destino de su viaje.

El asistente ECO integra en sus recomendaciones para el conductor y en su estrategia de eficiencia diferentes situaciones e informaciones, como el trazado de la carretera (curvas, cruces, rotondas, pendientes), las limitaciones de velocidad y la distancia respecto a los vehículos precedentes.

Conducción estratégica para optimizar la autonomía

El consumo y la autonomía dependen en gran medida del estilo de conducción, también en los vehículos eléctricos. El EQC asiste al conductor poniendo a su disposición diversos programas de conducción de diferentes características. Un componente esencial en los programas de conducción centrados en el ahorro de energía es el pedal acelerador háptico, que ayuda al conductor a practicar un estilo económico de conducción.

Se pueden elegir los siguientes programas:

COMFORT: ajuste estándar, curva característica del acelerador adaptada a una conducción confortable, pero, en función de estilo de conducción, se hace automáticamente más dinámica.

ajuste estándar, curva característica del acelerador adaptada a una conducción confortable, pero, en función de estilo de conducción, se hace automáticamente más dinámica. ECO: la prioridad de este programa de conducción es lograr una elevada eficiencia con un bajo consumo.

la prioridad de este programa de conducción es lograr una elevada eficiencia con un bajo consumo. MAX RANGE: programa de conducción inteligente que ayuda al conductor a alcanzar la máxima autonomía posible.

programa de conducción inteligente que ayuda al conductor a alcanzar la máxima autonomía posible. SPORT: este programa prioriza los tiempos de respuesta óptimos para lograr máximas prestaciones.

este programa prioriza los tiempos de respuesta óptimos para lograr máximas prestaciones. INDIVIDUAL: adicionalmente, se incluye un programa de conducción individual, en el que se pueden ajustar los distintos parámetros por separado.

Gestión eficiente de la carga

Existen numerosas posibilidades para suministrar a los vehículos eléctricos la energía que necesitan, sea en el propio domicilio mediante una Wallbox, al ir de compras, al estacionar el vehículo en el lugar de trabajo o con especial rapidez, por ejemplo, en autopista. La nueva marca de productos y de tecnología EQ engloba soluciones de carga interconectadas de forma inteligente en red y dirigidas a cubrir las necesidades de movilidad y de confort del cliente.

El EQC dispone de serie de un cargador de a bordo (OBL) refrigerado por agua con una potencia de 7,4 kW. Por consiguiente, está preparado para el proceso de carga con corriente alterna (CA), tanto en el propio domicilio como en estaciones de carga públicas. El tiempo necesario para una recarga completa depende de la infraestructura disponible y del equipamiento del vehículo en el país correspondiente.

Si se desea acortar este tiempo puede recurrirse a la carga con corriente continua (CC) —prevista de serie en el EQC— que harán posible los sistemas CCS (Combined Charging Systems) en Europa y EE.UU., así como el sistema CHAdeMO en Japón o GB/T en China. La carga rápida, disponible generalmente en los postes de carga públicos, amplía el estándar técnico existente y basado en la recarga de vehículos eléctricos con corriente alterna, introduciendo la posibilidad de carga con corriente continua. En función del SoC (State of Charge: estado de carga), el EQC recarga la batería con una potencia máxima de 110 kW, siempre que lo permita la estación de carga correspondiente. En ese caso, el tiempo de carga es de unos 40 minutos para un incremento del 10 al 80% del SoC.

En principio es posible recargar la batería del EQC conectando el vehículo a una caja de enchufe doméstica. No obstante, es posible agilizar considerablemente la carga de todos los vehículos con propulsión eléctrica por batería e híbridos enchufables de Mercedes-Benz utilizando la Mercedes-Benz Wallbox Home, que multiplica la potencia de carga en comparación con una toma de corriente doméstica. La Mercedes-Benz Wallbox Home es una estación de carga que permite una recarga especialmente rápida, segura y confortable de la batería.

Mercedes-Benz coopera además con socios de instalación en los distintos mercados para ofrecer un servicio de instalación sencilla y rápida de la Mercedes-Benz Wallbox, así como un asesoramiento profesional en torno al tema de la movilidad eléctrica.

Utilización del vehículo sin preocupaciones a largo plazo

Mercedes-Benz ofrece asimismo con el EQC una cartera de servicios que facilita a los clientes el acceso a la movilidad eléctrica y asegura un uso del vehículo sin preocupaciones a largo plazo. Esta gama, que se ofrece junto con la compra del vehículo, incluye los paquetes opcionales de servicios «Servicio de mantenimiento», «Servicio de recogida y entrega», «Prolongación de la garantía del vehículo» y el «Paquete de piezas de desgaste».

El «Servicio de mantenimiento» comprende todos los trabajos de mantenimiento necesarios durante un periodo de tiempo de hasta seis años, o bien un kilometraje de 150.000 kilómetros. Un aspecto central de este servicio es el control de los componentes relevantes para la seguridad, así como la comprobación del funcionamiento de los componentes eléctricos. La utilización de recambios originales y herramientas especiales Mercedes-Benz asegura una experiencia de conducción fiable y sin perturbaciones.

En combinación con el servicio de mantenimiento puede hacerse uso del «Servicio de recogida y entrega» para poder planificar las estancias en el taller con el máximo confort. Durante un periodo de tiempo de seis años (o bien hasta seis veces durante la duración del contrato), el taller encargado recoge el Mercedes-Benz EQC para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y, si lo desea el cliente, lo devuelve de nuevo al lugar especificado por este. Es posible hacer uso del servicio de recogida y entrega desde el propio domicilio, desde la oficina o desde cualquier otro lugar en un área definida en torno a un taller Mercedes-Benz autorizado para el EQC.

Otro paquete de servicio, la «Prolongación de la garantía del vehículo», protege al propietario una vez que ha vencido la garantía de serie de Mercedes-Benz para vehículos nuevos, y cubre los costes de reparaciones imprevistas hasta que el vehículo ha alcanzado una antigüedad de seis años. La prolongación de la garantía del vehículo es el suplemento ideal al certificado de la batería que se otorga de serie para la batería de alto voltaje, con una vigencia de ocho años o un kilometraje máximo de 160.000 kilómetros. Este título garantiza un funcionamiento impecable de la batería de alto voltaje y cubre también pérdidas significativas de capacidad de la batería.

El «Paquete de piezas de desgaste» cubre la sustitución de las piezas de desgaste más importantes, como los forros de freno, los discos de freno y las escobillas limpiaparabrisas, durante un periodo de tiempo de hasta seis años. Esto contribuye a una excelente conservación de valor del Mercedes-Benz EQC y aumenta la seguridad en relación con los costes.

Todos los paquetes de servicios mencionados arriba están ligados al vehículo durante un periodo de tiempo de seis años y se transmiten al nuevo propietario en caso de venta. Esto contribuye asimismo a la conservación del valor del vehículo.

Con ocasión del lanzamiento al mercado del Mercedes-Benz EQC en Alemania se ofrecerá además en este país un «Paquete de movilidad Holiday». Este paquete permite a los clientes que desean emprender un viaje prolongado de vacaciones por regiones en las que no existe aún una infraestructura adecuada de puntos de carga utilizar durante ese tiempo un vehículo de alquiler de Mercedes-Benz con motor de combustión interna convencional.

El Paquete de movilidad Holiday pone a disposición del cliente un «presupuesto de movilidad» con una cobertura definida mediante el servicio de alquiler de gama alta de Mercedes-Benz Rent. Con ello tiene acceso a la gama completa de productos de Mercedes-Benz, desde el cabrio para un fin de semana de verano hasta la Clase V para las vacaciones con la familia. Las prestaciones del paquete de movilidad pueden solicitarse en los concesionarios Mercedes-Benz EQ de forma confortable, de acuerdo con la demanda individual y con el servicio de primera acostumbrado de Mercedes-Benz Rent. El cliente del EQC se beneficia de una ventaja económica del 10% aproximadamente en comparación con las cuotas de renting ordinarias de Mercedes-Benz Rent.

Datos técnicos