Nueva gama Fiat 500: El emblemático modelo se renueva a si mismo y amplía su gama con las versiones Star y Rockstar

Más elegante, sofisticada y tecnológica: la nueva gama Fiat 500 llega ahora a los concesionarios con algo más que unas leves actualizaciones. Se incluyen las dos nuevas versiones tope de gama, Star y Rockstar, diseñadas para clientes jóvenes y sofisticados.

Lanzado en 1957 y relanzado en 2007, el incombustible Fiat 500 primero "motorizó" Europa y luego revolucionó por completo la categoría de los coches urbanos, ofreciendo, por primera vez, un nivel de estilo y tecnología nunca antes visto en este segmento. Y hoy, 12 años después, el nuevo 500 da un paso más, mostrando su vocación intrínseca como creador de tendencias.

En resumen, están presentes todos los ingredientes que determinaron la fortuna de este emblemático vehículo Made in Italy. Y su dominio en el mercado europeo sigue siendo hoy igual de fuerte: baste pensar que en 2018 registró su mejor dato acumulado con casi 194.000 matriculaciones de vehículos nuevos (Fiat y Abarth) y el pasado marzo confirmó su estatus como el vehículo más vendido de su categoría y el segundo coche más vendido en todo el trimestre, seguido de cerca solo por el igualmente extraordinario Fiat Panda.

Una gama completamente nueva para una elección aún más personal y distintiva

Personalidad, estilo y exclusividad: las tres características únicas de un automóvil que sigue acaparando titulares y que ahora es aún más fácil de elegir.

De hecho, a partir del 500 Pop, la "puerta" que se abre al mundo 500, el cliente puede elegir inmediatamente entre dos versiones muy diferentes: una con un toque más elegante y la otra con un carácter más deportivo.

La primera versión se presenta en el elegante acabado Lounge, que expresa su personalidad de la manera más eficaz posible en la nueva versión Star, mientras que el espíritu más deportivo se siente en el audaz 500 Sport y en el nuevo y aún más dinámico Rockstar.

Los contenidos de serie incluidos en las dos nuevas versiones son generosos y, en particular, incluyen el sistema de radio Uconnect de 17,7cm ( 7") HD LIVE con pantalla táctil, compatible con Apple CarPlay y Android AutoTM, convirtiendo cada viaje en una experiencia única y atractiva. Además, a partir de hoy, este sofisticado sistema de infoentretenimiento también se ofrece de serie en el 500 Lounge y en el 500 Sport.

Todos los acabados del nuevo 500 están disponibles en las versiones berlina y cabrio, mientras que los clientes pueden elegir la versión de gasolina 1.2 de 51kw (69 CV) (con cambio automático Dualogic o cambios manual), el motor Twin Air de 63kw (85 CV) y la versión 1.2 GLP de 51kw (69 CV) (ambos con cambio manual).

Nuevo 500 Star, compendio de elegancia

La marca Fiat, dispuesta a aprovechar el impresionante éxito alcanzado por la versión Lounge, ha decidido crear un acabado aún más generoso y elegante: el Fiat 500 Star.

Una de las principales novedades de la nueva versión es el nuevo acabado metalizado Blanco Stella, adornado con matices de color rosa, una combinación perfecta para los detalles cromados, las llantas de aleación de 15 pulgadas y el techo de cristal Skydome, todo incluido como equipamiento de serie, además de las luces antiniebla.

El 500 Star también está disponible en los siguientes colores de carrocería: Blanco Gelato, Gris Carrara, Negro Vesuvio, Gris Pompei, Burdeos Opera, Gris Colosseo, Azul Dipinto di Blue y Blanco Ghiaccio. Independientemente del color que se elija, la nueva gama confirma la importancia de las combinaciones de colores para el icono de Fiat: de hecho, el color no es solo una cuestión de aspecto, sino una parte clave de una filosofía de producto que ofrece lo máximo en términos de personalización como uno de sus elementos fundamentales.

La exclusividad de los exteriores también se refleja en el interior, con los nuevos interiores de la versión Star, la máxima expresión de estilo para la gama 500, que están disponibles en dos combinaciones de colores, Blanco Sand y Negro, y en el elegante y nuevo acabado Matelassé con detalles en ecopiel y logo 500 bordado de color burdeos.

Y a partir de hoy, la franja del salpicadero, que hasta ahora se suministraba en el mismo color que la carrocería, ahora puede elegirse en uno de los dos nuevos tonos: Blanco Sand con un acabado perlado o Burdeos mate. En el centro del salpicadero, destacan los actuales instrumentos digitales, incluida una pantalla TFT de 17,7cm (7 pulgadas), la más grande de su categoría.

Nuevo 500 Rockstar, auténtica determinación e innovación para un automóvil que destaca en la metrópolis

Dedicada a los clientes que desean un vehículo con una personalidad audaz, sin renunciar a un aspecto elegante, la nueva versión 500 Rockstar destaca entre la multitud con un estilo que combina las robustas características estéticas del Sport, visibles en los paragolpes delantero y trasero y en los faldones laterales, con detalles de estilo como el techo de cristal fijo, las llantas de aleación de 15 pulgadas y los detalles de la carrocería en cromo satinado.

Además, para mejorar el alma sofisticada y dinámica de la nueva versión Rockstar, se ha introducido el nuevocolor exterior Verde Portofino en acabado mate.

Obviamente, el nuevo Rockstar también está disponible en otros colores de carrocería: Blanco Gelato, Gris Carrara, Rojo Passione, Negro Vesuvio, Gris Pompei, Burdeos Opera, Gris Colosseo, Azul Italia y Blanco Ghiaccio.

Los interiores también reflejan el elegante carácter deportivo de los exteriores y, como en la versión Star, aquí también son nuevos. La franja central de los asientos causa una impresión particularmente llamativa, inspirada en las telas a rayas de los trajes más elegantes.

Todo rodeado por las bandas laterales, con detalles en gris o azul, y por la parte superior del asiento en ecopiel negra. Al igual que la versión Star, el nuevo 500 Rockstar también ofrece el salpicadero en dos nuevos colores: el nuevo tono verde oscuro mate y el grafito con acabado satinado.

En el caso del panel de control verde oscuro, los detalles de los interiores son de color gris; mientras que con la versión grafito satinado, los interiores son de color azul.

El habitáculo se completa con el elegante suplemento del umbral de cromo y una pantalla TFT de 17,7 cm (7") que proporciona toda la información que necesita el conductor, incluidos los datos facilitados por el velocímetro, el tacómetro y el ordenador de viaje, que se pueden leer de forma instantánea y simultánea. El monitor también muestra la información proporcionada por el sistema UconnectTM.

Fiat brinda la experiencia de Apple a bordo del vehículo con Apple Music y Apple CarPlay

Para celebrar su 120 aniversario, los clientes de Fiat que compren un vehículo de la nueva gama 500* recibirán un regalo especial: hasta 6 meses gratis de Apple Music**.

Los clientes de Fiat podrán escuchar en streaming, a través del sistema premium BeatsAudio***, más de 50 millones de canciones sin publicidad, disponiendo de una lista de reproducción sin fin.

Apple CarPlay también mejora la experiencia a bordo del vehículo, una forma más inteligente y segura de usar el iPhone en el coche, permitiendo a los conductores disfrutar de todas las funciones mediante la pantalla incorporada del vehículo.

Con Apple CarPlay, los clientes de Fiat también pueden usar el control de voz Siri para realizar llamadas, enviar y recibir mensajes, reproducir audiolibros y podcasts, obtener instrucciones optimizadas según las condiciones del tráfico y mucho más.

Finalmente, se ha creado una lista de reproducción exclusiva de Fiat en Apple Music titulada "120 Years of Songs" para celebrar el 120 aniversario de Fiat. Lanzada en marzo, la lista de reproducción se actualizará periódicamente hasta alcanzar un total de 120 canciones en julio, a tiempo para el aniversario oficial de Fiat.

Las 120 canciones abarcarán múltiples países e incluirán algunas de las bandas sonoras de las campañas publicitarias con más éxito de Fiat, como Freedom de Pharrell Williams, Just One Lifetime de Sting & Shaggy, On An Evening In Roma de Michael Bublé y Dynamite de Nicky Blitz.

* Excluido el acabado Pop.

** Los nuevos suscriptores de Apple Music recibirán seis meses gratis. Los compradores ya suscritos a Apple Music recibirán tres meses gratis. Los términos y condiciones están disponibles en la web de Fiat de los mercados locales.

*** Beats-Audio está disponible como opcional.

Uconnect de 17,7cm (7") HD LIVE con pantalla táctil, preparado para Apple CarPlay y compatible con Android AutoTM

El sistema UconnectTM dispone de pantalla táctil de alta resolución de 17,7 cm (7"), interfaz Bluetooth manos libres, streaming de audio, lector de texto y función de reconocimiento de voz, puerto USB con integración del iPod y mandos en el volante.

Además de la gama de servicios UconnectTM LIVE, las características principales del sistema UconnectTM son la integración de Apple CarPlay y la compatibilidad con Android AutoTM.

Con Apple CarPlay se pueden obtener instrucciones optimizadas según el estado del tráfico, hacer y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes y escuchar Apple Music, audiolibros o podcasts mientras se permanece concentrado en la carretera. CarPlay también cuenta con control de voz Siri y está especialmente diseñado para escenarios de conducción.

El sistema también es compatible con Android AutoTM, que transfiere la experiencia de Android al vehículo, al "reflejar" aplicaciones y servicios en la pantalla central. Está diseñado para recuperar información mientras se conduce de forma fácil y segura. El conductor puede usar Google MapsTM para recibir indicaciones sobre la ruta y acceder fácilmente a música, contenidos multimedia y sus aplicaciones de mensajería favoritas.

Para más información sobre la compatibilidad Android Auto, visite support.google.com/androidauto.

*Android Auto, Google Play y Google Maps son marcas comerciales de Google LLC. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.

Soluciones de financiación de FCA Capital España

FCA Capital, empresa de FCA Bank (empresa formada por la joint venture de FCA Italy S.p.A. y Crédit Agricole Consumer Finance), da soporte a las ventas de diferentes marcas de prestigio en Italia y Europa, entre las que se incluye la marca Fiat, ofreciendo una amplia gama de soluciones financieras para facilitar a los clientes la compra de vehículos nuevos.

Ahora cualquier persona que desee ponerse al volante del nuevo 500 podrá beneficiarse de una ventaja adicional de 1.400 € en combinación con Easy Plan (crédito flexible de FCA Capital que permite al comprador pagar el vehículo fácilmente, con cuotas reducidas y pudiendo escoger cuando acabe el contrato si reemplazar el vehículo mediante la compra de uno nuevo, mantenerlo pagando la última cuota final (o refinanciándola) o devolverlo.

Para la adquisición del nuevo 500 tambien disponemos de las siguientes soluciones:

Financiacion clásica hasta 96 meses.

Private Lease, a través de Leasys, la empresa de renting del grupo FCA Bank que es la solución ideal para particulares y profesionales que buscan una alternativa a la compra a través del alquiler a largo plazo a precios competitivos, para una experiencia de conducción sin preocupaciones.



Para completar las opciones financieras disponibles, FCA Capital propone una gama completa de seguros. Se incluyen los servicios de protección de pagos, que garantiza el pago de parte del paquete de financiación en caso de circunstancias imprevistas, como la pérdida de empleo, y los servicios de protección del vehículo, como el seguro a todo riesgo con y sin franquicia o el Gap (que cubre la pérdida total del vehículo).