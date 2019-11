La combinación única de la tracción integral inteligente BMW xDrive y la tecnología de vanguardia de BMW eDrive, consiguen nuevamente que la conducción sea un placer sostenible en un modelo más de BMW.

El nuevo BMW X3 xDrive30e es el tercer Sports Activity Vehicle (SAV) de la gama actual de modelos de la marca que incorpora un sistema de propulsión híbrido enchufable y tracción a las cuatro ruedas, lo que ofrece gran versatilidad y una experiencia de conducción puramente eléctrica, así como un consumo de combustible y unas emisiones extraordinariamente bajos.

En conjunto, el motor térmico de 4 cilindros y el eléctrico generan una potencia máxima del sistema de 292 CV/215 kW. La combinación única del sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive y la tecnología de vanguardia BMW eDrive reducen el consumo medio de combustible a niveles de entre 2,1 y 2,4 l/100 km*. Sus emisiones de CO 2 son de 49 a 54 g/km*.

El consumo combinado del nuevo BMW X3 xDrive30e se sitúa entre 16,4 y 17,2 kWh/100 km*. Su batería de alta tensión de iones de litio, equipada con la última tecnología de células de batería, permite una autonomía eléctrica de 51 a 55 km*.

El nuevo BMW X3 xDrive30e se fabricará a partir de diciembre de 2019 en la planta de BMW de Spartanburg, EE.UU.; junto al resto de versiones del BMW X3. Su lanzamiento al mercado a nivel mundial está previsto para la primavera de 2020.

De esta manera, el Grupo BMW persigue constantemente no sólo la electrificación de su gama de productos sino también una estrategia de producto orientada a las diversas necesidades de sus clientes.

Este SAV premium de gama media es el primer modelo de la marca en ofrecerse con motor de combustión, como híbrido enchufable y en versión completamente eléctrica, que se añadirá en el transcurso de 2020.

Sports Activity Vehicle con un comportamiento dinámico, gran rendimiento en todo terreno y excepcional eficiencia

El nuevo BMW X3 xDrive30e combina las cualidades típicas de un Sports Activity Vehicle con una tecnología de conducción especialmente eficiente. El modelo híbrido enchufable se caracteriza también por su comportamiento ágil y deportivo, su robustez, versatilidad interior, calidad premium y avanzada conectividad.

El sistema BMW xDrive distribuye permanentemente el par entre las ruedas delanteras y traseras según sea necesario -incluso cuando se conduce exclusivamente en modo eléctrico- para garantizar una conducción deportiva en carretera y un alto rendimiento fuera del asfalto.

La potencia del sistema es generada por un motor de gasolina de 4 cilindros de 2,0 litros, con tecnología BMW TwinPower Turbo que rinde 184 CV/135 kW, y un motor eléctrico integrado en el cambio Steptronic de 8 velocidades con una potencia de 109 CV/80 kW.

En conjunto, ambos propulsores generan una potencia máxima de 292 CV/215 kW. El par máximo del sistema híbrido enchufable es de 420 Nm. Esto permite al nuevo BMW X3 xDrive30e acelerar de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos. Su velocidad máxima es de 210 km/h.

Dependiendo del modo de funcionamiento y de la situación en la carretera, el motor eléctrico del nuevo BMW X3 xDrive30e puede utilizarse tanto para moverse en modo puramente eléctrico como para apoyar al motor de combustión.

En el modo MAX eDrive, que puede activarse mediante el botón eDrive de la consola central, el nuevo BMW X3 xDrive30e alcanza una velocidad máxima de 135 km/h libre de emisiones y prácticamente en silencio. En el modo Auto eDrive la conducción totalmente eléctrica es posible hasta velocidades de 110 km/h.

El motor de combustión sólo se pone en funcionamiento a velocidades más altas o cuando se solicitan requisitos de carga especialmente elevados. Cuando los dos motores están activos se optimiza la eficiencia del nuevo BMW X3 xDrive30e, pero también su capacidad de sprint.

Al acelerar se nota claramente la instantánea respuesta del motor eléctrico mientras que a velocidades sostenidas su asistencia eléctrica reduce el consumo de combustible y las emisiones. El aporte del motor eléctrico asegura que el de combustión pueda funcionar dentro de un rango de carga optimizado en cuanto a la eficiencia tan a menudo como sea posible.

El modo BATTERY CONTROL está disponible para mantener el estado de carga de la batería de alta tensión a un nivel determinado por el conductor. De esta manera, la energía eléctrica puede reservarse específicamente y utilizarse para la conducción sin emisiones en zonas urbanas.

Batería de alto voltaje basada en la última tecnología de celdas de batería para una máxima eficiencia; gran maletero de equipaje variable.

La batería de iones de litio del nuevo BMW X3 xDrive30e para ahorrar espacio se encuentra situada bajo el asiento trasero, mientras que el depósito de combustible se emplaza por encima del eje trasero. Esto significa que la capacidad de carga de la versión híbrida enchufable sólo se limita ligeramente.

Con 450 litros el volumen del maletero del nuevo BMW X3 xDrive30e está a la altura de los modelos de motor térmico. Al abatir el asiento trasero, con una división de 40:20:40, el volumen se puede ampliar hasta 1.500 litros.

Gracias a la tecnología de baterías de última generación y a un contenido energético bruto de 12,0 kWh, la batería de alta tensión contribuye a sus excelentes eficiencia y autonomía eléctrica.

Como resultado, el BMW X3 xDrive30e puede ser utilizado para gran parte de los desplazamientos diarios sin emisiones, incluso más allá de la ciudad.

La batería de alta tensión se puede recargar en los enchufes domésticos con el cable de carga del equipo de serie. De esta forma, la batería puede cargarse por completo en menos de seis horas. En un BMW i Wallbox el mismo proceso se puede completar en unas tres horas y media.

La toma de carga se encuentra separada tras una tapa en la aleta delantera izquierda del coche. La energía eléctrica almacenada en la batería de alta tensión también se utiliza para alimentar el sistema eléctrico del vehículo de 12 voltios.

Etiqueta 0 Emisiones y ventajas gracias a su amplia autonomía eléctrica

Gracias a su elevada autonomía eléctrica, el nuevo BMW X3 xDrive30e cumple con los criterios establecidos para disponer de la etiqueta 0 emisiones de la DGT y beneficiarse de las ventajas asociadas a la misma.

Como alternativa a la versión de acceso, el nuevo BMW X3 xDrive 30e también se puede elegir con las líneas Advantage, xLine, Luxury y M Sport. Su equipamiento de serie incluye aviso acústico para los peatones.

Cuando se conduce en modo eléctrico a baja velocidad emite un sonido inconfundible, diseñado específicamente para los modelos BMW electrificados, para alertar a otros usuarios de la vía de la presencia del coche que se aproxima sin por ello verse afectada la comodidad acústica de los ocupantes del coche.

Además, el nuevo BMW X3 xDrive30e está equipado de serie con un sistema de aire acondicionado auxiliar. Éste, puede controlarse de forma remota desde un smartphone mediante BMW Connected App; así, el conductor puede subirse al coche caliente en invierno o agradablemente fresco en verano.

Los nuevos servicios digitales ayudan a hacer más atractiva y conveniente la carga de la batería de alta tensión cuando se está de viaje.

Los servicios digitales ayudan al conductor en la búsqueda y selección de estaciones de carga públicas, permiten habilitar el proceso de carga a través de funciones remotas y transmiten al smartphone del conductor u otros dispositivos personales información relativa a su estado de carga, autonomía eléctrica y combinada y el consumo de energía individual.

Además, casi todo el equipamiento opcional disponible para las versiones con motores térmicos del BMW X3 también está disponible para la versión híbrida enchufable, lo que aumenta el placer de conducción, el confort y el estilo individual.

Esta gama incluye Suspensión Adaptativa, Dirección Deportiva Variable y Sistema de Frenos M Sport, BMW Head-Up Display, Control de Crucero Activo con función Stop & Go, Driving Assistant Plus con asistente de dirección y guía de carril y también Parking Assistant Plus.

Otra característica incluida en esta gama de opciones es un gancho de remolque de accionamiento eléctrico. La capacidad máxima de remolque del nuevo BMW X3 xDrive30e es de 2.000 kg.