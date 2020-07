Nuevo Ford Bronco Sport, un SUV completamente equipado con 4x4 de serie y garantía Built Wil

El nuevo Ford Bronco Sport, el Bronco de los SUV compactos, señala a los buscadores de aventuras un bienvenido regreso a las carreteras y senderos menos transitados. Este modelo NO se comercializa en Europa



Con el estilo inconfundible del Bronco y la capacidad implacable del Bronco, el hermano menor de los SUV Bronco de dos y cuatro puertas se une a la familia con su propia idea de diversión. Como con todos los Broncos, el 4x4 viene estándar, y este robusto SUV está diseñado para afrontar cualquier aventura de fin de semana que su propietario tenga en mente.



"Bronco Sport tiene la dureza y la inteligencia para ayudar a convertir a los principiantes todoterreno en profesionales 4x4", afirma Hau Thai-Tang, director de compras y desarrollo de producto de Ford. "El Bronco Sport abarca las necesidades de los entusiastas del aire libre: cada pulgada fue diseñada y ejecutada pensando en los aventureros de fin de semana".

El Bronco Sport está diseñado de forma inteligente para transportar dos bicicletas de montaña en su área de carga, y dos ciclistas en la parte de adelante. Cuatro paquetes de accesorios disponibles, además de más de 100 accesorios independientes, permiten a los propietarios hacerlo su propio vehículo fácilmente al equiparlo para transportar kayaks, esquís, equipo de campamento o cualquier otro equipo que precise su aventura.



Están disponibles cinco niveles de equipamiento, incluido el modelo base, Big Bend™, Outer Banks™, Badlands™ y First Edition™.



Las reservas para Bronco Sport abren hoy en ford.com; los vehículos se pueden reservar por 100$. Los vehículos llegan a los concesionarios a fines de este año.





Confianza 4x4 Built Wild

Al igual que el Bronco más grande, el nuevo Bronco Sport ofrece la capacidad todoterreno 4x4 que convirtió al Bronco original en una leyenda. Con el rendimiento todoterreno como esencia, el Bronco Sport proporciona una base sólida sobre arena, nieve, barro, rocas y todo tipo de superficies.



Para la máxima capacidad todoterreno, el Bronco Sport se probó en condiciones extremas en lugares como el desierto de Johnson Valley en California, como parte de las Pruebas de Durabilidad Extrema Built Wild.

Los modelos Badlands y First Edition incluyen un avanzado sistema 4x4 con una unidad de tracción trasera de doble embrague exclusiva en su segmento con una función de bloqueo del diferencial para permitir un mayor rendimiento todoterreno, similar a un diferencial de bloqueo mecánico tradicional. El sistema puede desviar virtualmente todo el par del eje trasero a cualquiera de las ruedas, separándolo de cualquier otro vehículo en el segmento de utilitarios subcompactos no premium.



La suspensión del Bronco Sport puede abordar terreno difícil y se complementa con las tecnologías offroad de Ford. El Terrain Management System™ con hasta siete G.O.A.T. Modes™ ayuda a los conductores a "recorrer cualquier tipo de terreno" y bajo diversas condiciones. Los modos estándar incluyen Normal, Eco, Sport, Slippery y Sand; Los modos Mud/Ruts y Rock Crawl están disponibles en Badlands y First Edition.



Todos los modelos cuentan con una suspensión delantera y trasera independiente diseñada y probada en entornos exigentes en toda Norteamérica. La suspensión está optimizada para ayudar a los conductores a mantener con confianza la compostura del vehículo mientras se enfrentan a terrenos difíciles.



En las series Badlands y First Edition, el sistema incluye puntales delanteros ajustados de forma exclusiva con topes de rebote hidráulico diseñados para proporcionar una experiencia todoterreno más silenciosa y menos ruidosa.

Además, los amortiguadores traseros monotubo de 46 milímetros de diámetro se encuentran entre los más grandes de la clase, lo que ayuda a proporcionar una respuesta mejorada y una mayor comodidad offroad, mientras que los muelles más suaves y las barras antivuelco ofrecen una mayor articulación sobre los obstáculos.



La tecnología Trail Control™ exclusiva en su segmento fomenta la destreza todoterreno del vehículo. La característica permite una configuración de control de crucero de hasta 20 mph hacia adelante y 6 mph marcha atrás para acelerar y frenar controlados por el vehículo, lo que permite al conductor mantenerse centrado en conducir.



Para los aventureros que se enfrentan a terrenos accidentados y rocosos, el diseño del SUV compacto incluye ángulos de salida, aproximación y ruptura hechos para offroad. Una cámara todoterreno frontal exclusiva sirve como observador y ayuda para proporcionar una mejor visibilidad del camino por delante, mostrando el video en la pantalla táctil central montada en los controles.



En el modo Rock Crawl, el sistema electrónico de asistencia de dirección está calibrado de forma exclusiva para proporcionar un control más preciso y ayudar a reducir las molestias en el volante durante maniobras de baja velocidad sobre terreno rocoso.



La capacidad todoterreno se refuerza con cuatro placas de acero para abolladuras, más ganchos de remolque delanteros montados en el bastidor que pueden soportar individualmente cargas estáticas de hasta el 100% del peso bruto del vehículo. Badlands y First Edition pueden atravesar hasta 23.6 pulgadas de agua.





Emocionante rendimiento resistente del ADN de Bronco

Manteniéndose fiel al ADN del Bronco de primera generación, el nuevo SUV Bronco Sport cuenta con un estilo moderno, inspirado en la tradición Bronco, una arquitectura ágil todoterreno y una suspensión optimizada para un mejor control en todos los entornos.



Las series Badlands y First Edition funcionan con un motor EcoBoost® de 2.0 litros que produce los mejores 245 caballos y 275 lb-pie de par para un rendimiento todoterreno de alta velocidad en su segmento*. Las series Base, Big Bend y Outer Banks cuentan con el probado motor EcoBoost de 1.5 litros con un objetivo de 181 caballos y 190 lb-pie de par*.



Ambos motores están emparejados con una transmisión automática de 8 velocidades, mientras que Bronco Sport Badlands y First Edition agregan SelectShift® con varillas de cambio montadas en el volante para ayudar a los conductores a maximizar el control tanto en carretera como fuera de ella. Un sistema de refrigeración con transmisión adicional y refrigeradores de tracción trasera mantiene a los modelos de 2.0 litros funcionando con fuerza en terrenos difíciles.



La inspiración del diseño del SUV Bronco Sport está directamente relacionada con el nuevo modelo Bronco. Sus atributos de diseño robusto incluyen una exclusiva parrilla de cartucho encapsulado, faros redondos, laterales de la carrocería limpios y planos y proporciones atemporales que permiten voladizos delanteros y traseros cortos necesarios para las maniobras todoterreno. Los acabados resistentes sin pintar cubren de manera inteligente los puntos de contacto exteriores, por lo que el vehículo está listo para casi cualquier cosa.



La serie Badlands viene de serie con neumáticos todo terreno de 28.5 pulgadas. First Edition viene de serie con neumáticos todo terreno de 29 pulgadas con neumáticos más agresivos y profundos disponibles que se extienden a las paredes laterales para mejorar la tracción fuera de la carretera.





Listo para en la naturaleza

El diseño human-centric llevó a incorporar características especiales de Bronco Sport, como los faros LED exclusivos del portón, porque en la naturaleza no hay farolas, correas MOLLE para llevar equipo adicional, bolsillos con cremallera en el respaldo del asiento para almacenaje adicional e incluso un dispositivo abrebotellas en el área de carga.



El diseño vertical y su techo estilo safari contribuyen a la silueta aventurera del Bronco Sport, que no solo cuenta con un largo riel plano para una longitud máxima de transporte, sino que también ofrece a los ocupantes el mejor espacio para la cabeza de la primera y segunda fila de su segmento. El área de carga tiene suficiente altura para acomodar dos bicicletas de montaña con ruedas de 27.5 pulgadas con el accesorio interior para portabicicletas Yakima instalado por el concesionario.



El Bronco Sport se lanzará con más de 100 accesorios para una máxima personalización, lo que permite a los concesionarios proporcionar equipos personalizados para las necesidades de aventura individuales de cada propietario. Los compradores de Bronco Sport también pueden optar por cualquiera de los cuatro paquetes de accesorios de estilo de vida con temas de Bicicleta, Nieve, Agua y Camping.



Una ventana trasera de vidrio de vuelta, piso bajo de área de carga, portaequipajes con capacidad para facilitar la acampada en la carpa del techo y picos de guardabarros delanteros que permiten al conductor ver las esquinas del vehículo fácilmente desde detrás del volante muestran que este SUV compacto está diseñado específicamente para la aventura.



EL Bronco Sport puede ayudar rápidamente con la configuración del campamento base gracias a una innovadora mesa de trabajo deslizable, que forma parte del sistema de gestión de carga configurable en cinco direcciones disponible, más un inversor exclusivo de 400 vatios y lámparas de compuerta trasera.



Para que la limpieza sea indolora, las series Badlands y First Edition ofrecen suelos de goma lavables en toda la cabina y el área de carga, superficies de asiento de tela fáciles de limpiar e interruptores de control sellados con silicona. Para el almacenamiento de equipos mojados, helados o embarrados, un contenedor de almacenamiento se encuentra debajo del asiento del lado de pasajero de la segunda fila.

Inteligente, además de resistente, el vehículo cuenta con un sistema SYNC® 3 con una pantalla táctil de 8 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™. Otras características tecnológicas disponibles incluyen Ford+Alexa y radio satelital SiriusXM™.



El conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor del Ford Co-Pilot360™ viene de serie en toda la gama, incluyendo: Asistente Precolisión con Freno Automático de Emergencia con Detección de Peatones, la Alerta de Colisión Frontal y Soporte Dinámico de Frenos, Sistema de Información de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema de Mantenimiento de Carril, Luices Lartas Automáticas y una cámara trasera.

La tecnología Ford Co-Pilot360 Assist+ disponible incluye Control de Crucero Adaptivo con Stop-and-Go y Centrado de Carril, Asistente de Maniobra Evasiva y navegación con pantalla táctil activada por voz. La tecnología Ford Co-Pilot360 Assist 2.0 disponible agrega un Control de Crucero Adaptivo Inteligente con Stop-and-Go, Centrado de Carril y Reconocimiento de Señales de Velocidad.