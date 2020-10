Nuevo Hyundai Tucson: una entrevista con SangYup lee, jefe del centro de diseño global de Hyundai

Tras el reciente lanzamiento mundial del Nuevo Tucson, SangYup Lee, Director de Hyundai Global Design Center y Vicepresidente Senior de Hyundai Motor Company, ha concedido una entrevista sobre su diseño revolucionario.

El Nuevo Tucson es la cuarta generación del exitoso modelo más vendido de Hyundai. Desde su lanzamiento en 2004, se han vendido más de 7 millones de unidades en todo el mundo. El nuevo SUV compacto de Hyundai llega al mercado con un nuevo aspecto moderno e innovador que sigue la nueva identidad de diseño “Sensuous Sportiness” de la compañía.

Como Director de Hyundai Global Design Center y Vicepresidente Senior de Hyundai Motor Company, SangYup Lee es responsable de todos los diseños de Hyundai Motor. Mr. Lee está a cargo de las estrategias de diseño, así como de la dirección de las áreas de diseño interior y exterior, color y materiales.

Los modelos más recientes de Hyundai se están desarrollando según la identidad de diseño "Sensuous Sportiness" de la empresa. ¿Cómo describirías esta interesante dirección?

Actualmente estamos llevando a cabo un emocionante proceso en el que estamos revisando fundamentalmente el diseño de muchos de nuestros modelos de acuerdo con nuestra identidad de diseño, llamada "Sensuous Sportiness". Está caracterizada por la armonía entre cuatro elementos fundamentales: proporción, arquitectura, estilo y tecnología. Nuestro objetivo es elevar el valor emocional de nuestros productos a través de un diseño innovador. Para ello, definimos cuidadosamente los perfiles y el público objetivo de cada modelo de nuestra gama y les dotamos de un estilo y una identidad propios, manteniendo el estilo global de Hyundai.

El objetivo de este enfoque es aportar una belleza intrínseca a los vehículos de Hyundai creando un valor emocional y proporcionándoles un aspecto característico. En los próximos años, “Sensuous Sportiness” se implementará en todos nuestros futuros modelos. El Nuevo Tucson es el tercer modelo de Hyundai que presenta “Sensuous Sportiness” en Europa, y supone la culminación de la primera fase de este proceso. Por lo tanto, constituye nuestro principal elemento de referencia sobre esta estrategia.

¿Qué inspiró el diseño del Nuevo Tucson, en concreto?

Los cimientos para el diseño del Nuevo Tucson se establecieron hace dos años, cuando presentamos "Le Fil Rouge", nuestro concept de coupé de cuatro puertas, en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2018. Fue un punto de referencia para nuestra marca ya que fue el primer modelo de Hyundai guiado por “Sensuous Sportiness" . "Le Fil Rouge" significa el "hilo conductor" que conecta nuestro pasado con el presente y el futuro. Para nosotros, ese hilo conductor es la atrevida y audaz estrategia que se originó en el concept del Pony Coupé en 1974.

En el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2019, presentamos nuestro innovador concept SUV Vision T. De nuevo inspirado por Sensuous Sportiness, este modelo gira en torno al concepto del dinamismo, y aspira a estar a la vanguardia de los diseños de SUV. Este modelo es el precursor directo de nuestro Nuevo Tucson.

Vision T presenta un diseño impecable. Utiliza ángulos geométricos nítidos y bordes afilados para crear un sorprendente contraste entre una silueta elegante y líneas de corte masculino. El extenso capó y la superficie del techo están unidos a una larga distancia entre ejes y salientes cortos, reflejando un carácter dinámico y preparado para cualquier cosa. La parte delantera presenta un diseño de rejilla con obturador de aire paramétrico y faros integrados ocultos. Estas señales de diseño influyeron directamente en el nuevo Tucson.

¿Cómo definirías el "espíritu del Tucson"?

Creemos que el Nuevo Tucson es un pionero, no sólo para Hyundai, sino para todo el segmento C-SUV. El Tucson ofrece una avanzada experiencia de diseño combinada con tecnología de vanguardia, que ha estado ausente en este segmento. Esto lo convierte en un referente de tendencias, más que en un seguidor. Creemos que su originalidad sin precedentes proporciona un valor de diseño único y especial en el mercado del C-SUV.

Para nosotros, el nuevo Tucson representa un hito importante en nuestro recorrido de diseño, y sirve como punto de referencia para todos los futuros modelos de Hyundai. Subraya nuestra visión de cómo los coches deben ser diseñados y vividos hoy en día: no como conceptos, sino como vehículos de producción.

¿Cuáles son los aspectos más destacados del diseño exterior del Nuevo Tucson?

El Nuevo Tucson supone una revolución en el diseño de Hyundai, ya que reinventa el concepto de cómo puede ser un coche familiar. Gracias a unas proporciones más deportivas y dinámicas, posibles gracias a la nueva plataforma, el Nuevo Tucson consigue un aspecto muy moderno sin comprometer la funcionalidad.

En el frontal, hemos implementado luces ocultas de la marca “Parametric Jewel”. Esta innovación en el diseño incorpora la tecnología de luces de última generación en la parrilla del patrón de las luces paramétricas de Tucson, que forma la llamativa arquitectura de luces del coche. Parecen ser de un material de cromo oscuro cuando se apagan, y se iluminan notablemente al encenderse. ¿Puedes imaginarte estas luces en tu espejo retrovisor? La identidad de este coche será incuestionable.

Las superficies cinceladas de tipo cubista confieren al Nuevo Tucson un carácter vanguardista, audaz y atrevido. Una línea de carácter fuerte y nítida ofrece el contraste perfecto entre el intenso volumen y los amplios paragolpes traseros y delanteros. Mientras tanto, los dinámicos pasos de rueda angulares del estilo Bertone acentúan la superficie de la parrilla con luces paramétricas. Utilizamos una llamativa forma cromada de apertura de luz diurna para maximizar la nueva percepción deportiva y de excelencia del Tucson, asegurando al mismo tiempo su practicidad.

La parte trasera del coche cuenta con notables innovaciones de diseño. Por ejemplo, cuenta con las luces paramétricas ocultas en la parrilla. Para perfeccionar aún más sus referencias de alta tecnología, el nuevo Tucson muestra un emblema de vidrio Hyundai, así como un limpiaparabrisas trasero oculto que realza su aspecto pulcro.

La dinámica paramétrica es una característica clave en el diseño del Nuevo Tucson. ¿Qué significa esto y qué ventajas ofrece como diseñador?

La dinámica paramétrica se refiere al uso de algoritmos geométricos que maximizan la tecnología digital como elementos de diseño. En lugar de los tradicionales dibujos o bocetos, utiliza líneas, caras, ángulos y formas que han sido creados a través de datos digitales para crear una llamativa estética de diseño sin precedentes.

Un buen ejemplo de esto es la nueva rejilla paramétrica de patrones de joyas de la que acabo de hablar. Esto enfatiza la forma tridimensional según el ángulo y la luz reflejada que parece una joya encerrada en una forma geométrica. Además, gracias a la arquitectura integrada, fuimos capaces de integrar completamente en la rejilla las luces del coche. Aplicando la tecnología de medio espejo, se asemeja al cromo de la parrilla cuando no está encendida, pero cuando se enciende, muestra la función de la luz. Creo que es una característica realmente impresionante con un atractivo oculto para nuestros clientes.

También hemos utilizado la tecnología dinámica paramétrica para transferir la superficie de la joya a los lados y a la parte trasera del vehículo. La luz trasera oculta también consiste en patrones paramétricos, como un bisel y puntos negros. Esto le da un toque emocional y fascinante, como las estrellas en el cielo por la noche.

Por último, ¿qué nos puedes contar acerca de las características clave del diseño interior del Nuevo Tucson?

El tráfico, especialmente en las zonas urbanas, a menudo puede ser estresantes para los conductores. Por lo tanto, nos hemos esforzado en crear un ambiente interior que mejore el confort y la relajación. El diseño interior del Nuevo Tucson se inspiró principalmente en la tranquilidad que transmiten las grandes cascadas de agua. Esto se aprecia especialmente en los botones de control, que se extienden hacia la parte inferior de forma unificada.

El espacio interior del Nuevo Tucson es donde el usuario interactúa de manera natural y fluida con la tecnología y el espacio futuristas. Es muy especial, sobre todo en el caso del panel de instrumentos, que ha sido diseñado de forma innovadora. Por lo general, el panel de instrumentos es muy grande en los modelos de la competencia, por ello queríamos hacerlo ligero y plano para así ofrecer a los clientes una visión más amplia.

En el cluster, no hay un Head Up Display en la parte superior. Como no hay HUD, nos centramos en la innovadora y cómoda vista desde el asiento del conductor y aplicamos una tecnología que no refleja la pantalla en el parabrisas por la noche a través de una película especial antideslumbrante.

Los conductos de ventilación se elevaron para aligerar el panel de instrumentos. Una almohadilla negra está conectada a la ventilación y a la pantalla inferior. La doble cabina enfatiza la deportividad en el espacio independiente del conductor, haciéndolo espacioso y práctico.

Para mejorar la experiencia en el coche de manera que sea aún más agradable y relajante, instalamos luces de ambiente con 64 colores configurables y diez niveles de brillo para adaptarse a cualquier estado de ánimo.

Para lograr un aspecto moderno y futurista, nos aseguramos de que todo sea accesible en diferentes niveles y esté conectado con atractivas formas. Para ello, prescindimos por completo de los mandos físicos: todas las funciones se controlan mediante el tacto. Los materiales utilizados en el vehículo son de una calidad excepcional.

Esto nos permite lograr una imagen interior muy uniforme que continúa desde la parte delantera a la trasera del vehículo, lo que hace que sea de gran calidad y moderno. Para enfatizar la apertura del interior, aplicamos una línea de revestimiento decorativa plateada desde el salpicadero central hasta la puerta trasera. Esto da la sensación de que se expande sin límites.

Acerca del Nuevo Hyundai Tucson

El Nuevo Tucson es la cuarta generación del modelo más vendido de Hyundai en Europa. Es el primer todoterreno de Hyundai que se desarrolla según la nueva identidad de diseño “Sensuous Sportiness” de la compañía, combinando elegantes y dinámicas proporciones con suntuosas superficies. Además de la tecnología de vanguardia y un paquete de seguridad líder en su clase, ofrece la línea de motores electrificados más completa del segmento de los SUV compactos, incluyendo opciones híbridas, híbridas enchufables, gasolina/diésel y gasolina/diésel híbridos ligeros de 48 voltios.

Acerca de Hyundai Europa HQ

Hyundai Motor Europa se estableció formalmente en el año 2000 con su oficina principal en Offenbach (Alemania). Actualmente Hyundai vende automóviles en 41 países europeos a través de 3.000 puntos de venta y en 2019 logró la matriculación de 563.018 vehículos, lo que supone un aumento del 3,8 por ciento en comparación con 2018, una tasa superior a la media del mercado. El año 2019 fue el quinto año consecutivo con un resultado récord en las ventas. El 75 por ciento de los vehículos que Hyundai vende en la región son modelos diseñados, fabricados, probados y construidos en Europa para satisfacer las necesidades de los clientes europeos, atendidos por la amplia infraestructura europea de la empresa. Esto incluye dos fábricas en la República Checa y Turquía. A finales de 2020 Hyundai ofrecerá una de las gamas de productos más jóvenes, ya que casi todos los modelos tendrán menos de 1 año y medio. También para entonces más del 75 por ciento de la gama de Hyundai en Europa estará disponible en versión electrificada.

Hyundai ofrece su exclusivo paquete de garantía de kilometraje ilimitado de cinco años para todos los coches nuevos vendidos en la región, proporcionando a los clientes una garantía de cinco años sin límite de kilometraje, cinco años de asistencia en carretera y cinco años de mantenimiento del vehículo.