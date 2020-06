Nuevos equipamientos y una tecnología innovadora en las áreas de infoentretenimiento refuerzan el estatus del nuevo MINI Countryman dentro del segmento de compactos de gama alta. Además, una de las principales novedades en el nuevo MINI Countryman está en su interior. El nuevo cuadro de instrumentos completamente digital de serie le proporciona una modernidad necesaria al conjunto del sistema de conducción del interior del coche.

Su robusto concepto de vehículo, un interior amplio y versátil con cinco asientos y el sistema de tracción a las cuatro ruedas ALL4 opcional, lo convierten en un coche polifacético que inspira el entusiasmo típico de MINI no solo en el tráfico diario, sino también en viajes de larga distancia e incluso en terrenos sin asfaltar.

El carácter del nuevo MINI Countryman se refleja en una variante del modelo híbrido enchufable y en los nuevos servicios digitales MINI Connected. Además, el deseo de individualización y la posibilidad de personalización se transmite más que nunca con opcionales adicionales y los Accesorios Originales MINI.

Con el nuevo MINI Countryman, la marca británica sigue persiguiendo su conquista de otros grupos objetivos. Incluso en su primera generación, el MINI Countryman fue un pionero.

Como primer modelo con una longitud exterior de más de cuatro metros, cuatro puertas, un gran portón trasero, cinco asientos y tracción a las cuatro ruedas, sentó las bases del exitoso avance de la marca hacia el segmento de compactos de gama alta. El MINI Countryman representa ahora casi el 30 % de las nuevas matriculaciones de la marca en todo el mundo.

El lanzamiento de la actual generación de modelos supone de nuevo una importante optimización en términos de espacio, versatilidad, funcionalidad y comodidad de conducción. Además, el MINI Countryman se ha convertido en un pionero en la movilidad sin emisiones al estilo característico de la marca.

El modelo híbrido enchufable MINI Cooper SE Countryman ALL4 (consumo promedio de combustible: 1,7 – 2,0 l/100 km; consumo promedio de energía: 13,1 – 14,0 kWh/100 km; emisiones promedio de CO 2 : 40 – 45 g/km) combina una eficiencia revolucionaria y una tracción a las cuatro ruedas específica de los híbridos enchufables con la diversión de conducir en modo exclusivamente eléctrico.

Además de la propulsión híbrida enchufable, el nuevo MINI Countryman estará disponible con tres motores de gasolina y tres motores diésel que incorporan la última tecnología MINI TwinPower Turbo.

Los motores han experimentado un amplio desarrollo y cubren un espectro de potencia que va desde 75 kW/102CV hasta 140 kW/190 CV (consumo promedio de combustible: 4,1 – 6,3 l/100 km; emisiones promedio de CO 2 : 107 – 144 g/km), además de cumplir ya la norma de emisiones Euro 6d, que no será vinculante hasta 2021. Tres de ellos se pueden combinar con el sistema ALL4 de tracción a las cuatro ruedas si se desea.

Nuevo MINI Countryman: resumen de las novedades

Distintivo diseño del frontal con nueva parrilla.

Faros LED y luces antiniebla LED de serie.

Luces traseras LED con diseño Union Jack.

Nuevos acabados de carrocería, nueva opción Piano Black Exterior.

Nuevas llantas de aleación ligera

La última generación de motores, todos los modelos cumplen la norma de emisiones Euro 6d.

Modelos adicionales con caja de cambios Steptronic de 8 velocidades de serie.

Nuevo cuadro de instrumentos digital con pantalla en color de 5 pulgadas de serie.

Instrumento central de nueva concepción de 8,8” (22,35 cm) y con diseño Piano Black de brillo intenso disponible como extra opcional.

Volante deportivo de cuero de serie en todas las variantes del modelo.

Nueva gama de equipamientos de cuero y superficies interiores.

Nueva versión del MINI Yours Interior Style.

MINI Connected con nuevas funciones.

Amplia gama de accesorios originales MINI.

Proporciones distintivas, carisma potente

Gracias a sus proporciones inconfundibles, el nuevo MINI Countryman se reconoce al instante como el modelo más grande de la marca. La estructura en tres partes de la carrocería típica de MINI se interpreta de una forma especialmente llamativa gracias a la línea del techo específica del modelo.

La estatura vertical del vehículo y la mayor distancia al suelo sugieren un espacio interior generoso, un carácter robusto y características de conducción inspiradoras, tanto en carretera como fuera de ella.

El aspecto exterior del MINI ALL4 opcional y los carriles longitudinales para la baca subrayan aún más la versatilidad del nuevo MINI Countryman. Paralelamente, las características exteriores optimizadas desde el punto de vista aerodinámico incluidas en el acabado John Cooper Works añaden un toque más deportivo.

El diseño ha sido modificado con precisión en la parte delantera del vehículo haciendo aún más hincapié en el poderoso carisma del nuevo MINI Countryman. El nuevo diseño del paragolpes, ahora totalmente en el acabado de la carrocería, garantiza un aspecto especialmente bien definido y exclusivo. La parrilla de nuevo diseño presenta los contornos hexagonales típicos de MINI y está rodeada por un delgado marco cromado de una sola pieza.

Su entrada de aire está subdividida por tres molduras horizontales en el MINI One Countryman, el MINI Cooper Countryman, el MINI One D Countryman y el MINI Cooper D Countryman. La parrilla del nuevo MINI Cooper S Countryman y del nuevo MINI Cooper SD Countryman se caracteriza por una estructura de rejilla hexagonal con un logotipo "S" rojo y una única moldura en cromo.

Punto destacado: Faros LED ahora de serie

El nuevo diseño de la parte delantera incorpora los faros LED de serie en el nuevo MINI Countryman: aquí, la última versión de estas luces presenta un diseño particularmente exclusivo que pone de relieve la tecnología utilizada.

Los contornos distintivos, ligeramente redondeados asimétricamente de los faros se acentúan con una banda luminosa continua que asume la función de la luz de conducción diurna y del intermitente. La luz de giro incluida en los faros LED proporciona una iluminación intensa de las zonas laterales de la carretera al girar la dirección.

El equipamiento de serie del nuevo MINI Countryman incluye también luces antiniebla LED, con una banda luminosa en el semicírculo superior de cada luz antiniebla que sirve como luz de estacionamiento.

Los faros LED autoadaptables con distribución variable de la luz y función Matrix para la luz de carretera están disponibles como opcionales. Además de la luz de giro, también proporcionan iluminación en curva, adaptando automáticamente su efecto a la situación del tráfico y las condiciones meteorológicas.

En la conducción urbana y con limitaciones de la visibilidad debido a condiciones meteorológicas, el área lateral de la calzada se ilumina con mayor intensidad gracias a la luz de giro atenuada. En la conducción por autopista, se puede aumentar seleccionando el alcance de la luz de carretera.

Además, los faros LED autoadaptables en el nuevo MINI Countryman incorporan ahora una función antideslumbramiento automática para la luz de carretera. Para ello, la luz de carretera se encuentra dividida en cuatro segmentos que pueden activarse y desactivarse de forma independiente entre sí y adaptarse a la situación de la carretera a velocidades superiores a 70 km/h.

En cuanto la cámara delantera del nuevo MINI Countryman detecta un vehículo que circula en sentido contrario o un vehículo que circula delante, el espacio que ocupa el vehículo solo se ilumina con la luz de cruce, mientras que los otros segmentos de luz de carretera siguen iluminando el resto de la calzada de forma normal. De este modo, la luz de carretera con función Matrix puede aumentar el alcance de la visión y, al mismo tiempo, evitar cualquier efecto deslumbrante en otros usuarios de la calzada.

Nuevo diseño del faldón trasero y luces LED con diseño Union Jack

Con el nuevo diseño del paragolpes, el faldón trasero también contribuye a un aspecto particularmente potente y contemporáneo del nuevo MINI Countryman. Las luces traseras verticales con marco cromado ofrecen un exclusivo e inconfundible realce que evoca los orígenes de la marca británica.

Todas las funciones de iluminación incorporan ahora la exclusiva tecnología LED de serie, mientras que la estructura gráfica de la fuente de luz sigue el gráfico del Union Jack. Gracias a sus llamativas líneas, el motivo de la bandera proporciona un rasgo distintivo, tanto durante el día como por la noche.

Aspecto llamativo: dos innovadores acabados de la carrocería, Piano Black Exterior y nuevas llantas de aleación

La gama de acabados de la carrocería abre nuevas posibilidades para ofrecer un aspecto característico, incluyendo los nuevos colores White Silver metalizado y Sage Green metalizado. Dependiendo de la variante del modelo, el techo y las cubiertas de los retrovisores del nuevo MINI Countryman pueden estar acabados en negro, blanco o plata como alternativa al color de la carrocería.

La opción Piano Black Exterior, también nueva y disponible para todas las variantes del nuevo MINI Countryman, garantiza un aspecto especialmente llamativo: aquí, los marcos de los faros, las luces traseras, la parrilla y los elementos de los intermitentes laterales (o las molduras de los intermitentes laterales), están acabados en color negro de brillo intenso en lugar de cromo, al igual que las manecillas de las puertas y el anagrama del modelo en la tapa del maletero.

La gama de Accesorios Originales MINI ofrece otras características de identificación en color negro de brillo intenso, como el logotipo MINI y las inscripciones “Cooper S” y “ALL4” en Piano Black.

Dependiendo de la variante del modelo, el nuevo MINI Countryman está equipado de serie con llantas de aleación ligera de 16 o 17 pulgadas, con llantas de aleación ligera de hasta 19 pulgadas disponibles como extras opcionales y como parte del programa de Accesorios Originales MINI.

Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con diseño Channel Spoke Black son nuevas en la gama de opciones de fábrica, al igual que las llantas de aleación ligera de 19 pulgadas en la variante de diseño Turnstile Spoke 2 tonos.

Interior: amplio espacio y mayor margen para el estilo individual

El nuevo MINI Countryman es versátil tanto en su conducción como en su interior. En la parte trasera hay tres asientos completos. Alternativamente, la segunda fila de asientos también puede utilizarse para aumentar la capacidad de transporte. Al plegar el asiento trasero en una división 40:20: 40, el espacio de almacenamiento puede ampliarse de 450 a 1.390 litros.

La personalización del interior orientada al estilo personal del cliente es todavía más atractiva gracias a la incorporación de nuevas opciones y a una gama de productos más desarrollada. Las variantes de cuero Chester Indigo Blue y Chester Malt Brown se han añadido recientemente a la selección de opciones de tapicería de los asientos.

El Colour Line para la sección inferior del cuadro de instrumentos y las molduras de las puertas, que antes estaba disponible como una sola opción, ahora forma parte integral del acabado de cuero diseñado para adaptarse a la gama de colores correspondiente.

Los modelos MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper SD Countryman y MINI Cooper SE Countryman ALL4 vienen ahora de serie con superficies interiores en Piano Black para el puesto de conducción y los marcos de las puertas. Se combinan con franjas de acentuación en la variante British Oak oscuro.

Una nueva versión de las exclusivas superficies interiores MINI Yours está disponible opcionalmente para todas las variantes del modelo. El MINI Yours Interior Style Shaded Silver opcional transmite un estilo elegante y deportivo. Esto se garantiza combinando un marco del puesto de conducción iluminado en la variante Shaded Silver con los marcos de las puertas en Dark Silver y franjas de acentuación en Hazy Grey.

Motores con tecnología MINI TwinPower Turbo optimizada y control de emisiones para cumplir la norma de emisiones Euro 6d

Una cartera de motores ampliamente desarrollada permite al nuevo MINI Countryman lograr un equilibrio aún más favorable entre el placer de conducir y el consumo de combustible. Además de una mayor optimización de los niveles de CO 2 , también se han mejorado de manera consistente otros aspectos del rendimiento en materia de emisiones mediante la adopción de las medidas pertinentes, incluyendo filtros de partículas para motores de gasolina y SCR con inyección AdBlue para motores diésel. Esto significa que todas las variantes de modelo del nuevo MINI Countryman cumplen ahora la rigurosa norma de emisiones Euro 6d.

La tecnología MINI TwinPower Turbo se utiliza en los motores de gasolina de 3 cilindros del nuevo MINI One Countryman y el nuevo MINI Cooper Countryman, así como en el motor de gasolina de 4 cilindros del nuevo MINI Cooper S Countryman, y ahora incluye un colector de escape integrado en la culata junto con el turbocompresor.

Entre otras cosas, garantiza una refrigeración muy eficaz de los gases de escape y del sistema de turbocompresor. Al mismo tiempo, la refrigeración del cárter puede reducirse cuando la demanda es baja en el rango de carga parcial mediante una nueva válvula de refrigeración dividida. Además, la inyección directa del motor de gasolina funciona a una presión máxima que ha aumentado de 200 a 350 bar.

Al igual que los motores de gasolina, los motores diésel también tienen un nuevo generador de arranque con eficiencia optimizada. En los motores de 3 cilindros del nuevo MINI One D Countryman y de 4 cilindros del nuevo MINI Cooper D Countryman y del nuevo MINI Cooper SD Countryman, la tecnología MINI TwinPower Turbo consta de un sistema de turbocompresor con recirculación de gases de escape e inyección directa Common Rail.

El sistema de turbocompresor de dos etapas utilizado con anterioridad exclusivamente en el motor diésel más potente optimiza ahora la respuesta del motor de 4 cilindros del MINI Cooper D Countryman, con inyectores que suministran combustible a las cámaras de combustión a una presión de hasta 2500 bar.

ALL4 como opción para tres variantes de motor, y una característica de serie del modelo híbrido enchufable

El sistema de tracción a las cuatro ruedas ALL4 proporciona un aumento notable en términos de tracción, estabilidad de conducción y agilidad. Como alternativa a la transmisión de potencia característica de la marca en las ruedas delanteras, este sistema está disponible opcionalmente para tres variantes de modelo del nuevo MINI Countryman. Gracias a su control electrónico rápido y preciso, el sistema garantiza una distribución de la fuerza basada en las necesidades entre las ruedas delanteras y traseras en todas las superficies y condiciones meteorológicas.

El nuevo MINI Cooper SE Countryman ALL4 está equipado de serie con un sistema de tracción a las cuatro ruedas específico para híbridos. Esto se consigue gracias a la interacción controlada con precisión entre un motor de gasolina de 3 cilindros que transmite su potencia a las ruedas delanteras con un motor eléctrico síncrono que actúa sobre las ruedas traseras.

Juntos, ambos sistemas generan una potencia total de 162 kW (220 CV). La última tecnología eDrive disponible para los modelos híbridos enchufables de BMW Group incluye también una batería de iones de litio de alto voltaje con un contenido bruto de energía de 9,6 kWh, lo que proporciona al nuevo MINI Cooper SE Countryman ALL4 una autonomía eléctrica máxima de 55 a 61 kilómetros.

Caja de cambios Steptronic de 8 velocidades de serie en dos variantes más del modelo

El nuevo MINI Cooper SE Countryman ALL4 incluye de serie una caja de cambios Steptronic de 6 velocidades. Mientras tanto el MINI Cooper D Countryman ALL4 incorpora ahora de serie una caja de cambios Steptronic de 8 velocidades, al igual que los modelos MINI Cooper S Countryman ALL4 y MINI Cooper SD Countryman ALL4.

También está disponible opcionalmente para el MINI Cooper D Countryman. Para todas las demás variantes del modelo, una caja de cambios Steptronic de 7 velocidades con doble embrague está disponible opcionalmente, que sustituye al cambio manual de 6 velocidades de serie.

Como opción adicional, los motores de gasolina y diésel más potentes también pueden transmitir su par a una caja de cambios Steptronic Sport de 7 velocidades con doble embrague o a una caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades. Esto permite realizar cambios de velocidad especialmente rápidos y un mayor dinamismo de cambio.

El nuevo MINI Countryman está disponible en nueve variantes del modelo:

MINI One Countryman: 75 kW/102 CV, 0 – 100 km/h en 12,0 segundos (12,3 segundos), velocidad máxima: 180 km/h (180 km/h), consumo de combustible de 5,6 – 5,9 litros/100 km (5,5 – 5,7 litros/100 km), nivel de emisiones de CO 2 : 127 – 134 g/km (124 – 129 g/km) (datos preliminares y disponible a partir de Marzo 2021).

MINI Cooper Countryman: 100 kW/136 CV, 0 – 100 km/h en 9,7 segundos (9,7 segundos), velocidad máxima: 205 km/h (205 km/h), consumo de combustible de 5,6 - 5,9 litros/100 km (5,3 - 5,6 litros/100 km), nivel de emisiones de CO 2 : 129 – 135 g/km (120 – 129 g/km).

MINI Cooper S Countryman: 131 kW/178 CV, 0 – 100 km/h en 7,5 segundos (7,4 segundos), velocidad máxima: 225 km/h (225 km/h), consumo de combustible de 6,3 - 6,5 litros/100 km (5,7 - 6,0 litros/100 km), nivel de emisiones de CO 2 : 144 – 148 g/km (130 – 136 g/km).

MINI Cooper S Countryman ALL4: 131 kW/178 CV, 0 – 100 km/h en 7,3 segundos, velocidad máxima: 222 km/h, consumo de combustible: 6,2 – 6,5 litros/100 km, emisiones de CO 2 : 142 – 149 g/km.

MINI Cooper SE Countryman ALL4: 162kW/220Hp, 0 – 100 km/h en 6,8 segundos, velocidad máxima: 196 km/h, consumo de combustible: 1,7 – 2,0 litros/100 km, consumo eléctrico: 13,1 – 14,0 kWh/100 km; nivel de emisiones de CO 2 : 40 – 45 g/km.

MINI One D Countryman: 85 kW/116 CV, 0 – 100 km/h en 11,2 segundos (11,2 segundos), velocidad máxima: 192 km/h (192 km/h), consumo de combustible de 4,1 - 4,4 litros/100 km (4,0 - 4,3 litros/100 km), nivel de emisiones de CO 2 : 107 – 116 g/km (106 – 112 g/km).

MINI Cooper D Countryman: 110 kW/150 CV, 0 – 100 km/h en 9,1 segundos (9,1 segundos), velocidad máxima: 214 km/h (213 km/h), consumo de combustible de 4,2 - 4,4 litros/100 km (4,2 - 4,4 litros/100 km), nivel de emisiones de CO 2 : 110 – 116 g/km (111 – 117 g/km).

MINI Cooper D Countryman ALL4: 110 kW/150 CV, 0 – 100 km/h en 9,0 segundos, velocidad máxima: 211 km/h, consumo de combustible: 4,6 – 4,8 litros/100 km, emisiones de CO 2 : 121 – 127 g/km.

MINI Cooper SD Countryman ALL4: 140 kW/190 CV, 0 – 100 km/h en 7,6 segundos, velocidad máxima: 224 km/h, consumo de combustible: 4,6 – 4,8 litros/100 km, emisiones de CO 2 : 121 – 127 g/km.

Nuevas características de equipamiento: volante deportivo de cuero y cuadro de instrumentos digital

El nuevo MINI Countryman dispone de un nuevo cuadro de instrumentos digital de serie. La pantalla con diseño Black Panel detrás del volante tiene un diámetro de 5,0 pulgadas. La gama de sistemas de audio y navegación se ha reestructurado.

Las opciones Connected Media y Connected Navigation Plus, están disponibles como alternativa a la configuración básica que incluye una pantalla a color de 8,8 pulgadas con función táctil situada en el instrumento central típico de la marca. La unidad de control circular del nuevo MINI Countryman presenta un aspecto exclusivo, con el panel de control de audio, los botones de las luces de emergencia y los sistemas de asistencia al conductor integrados ahora de forma aún más armoniosa. Paralelamente, los botones de favoritos sensibles al tacto y las superficies Piano Black de brillo intenso subrayan el carácter premium del instrumento central.

De serie dispone de función audio streaming a través de una conexión Bluetooth y un sistema de teléfono manos libres o conexión USB. La opción Connected Navigation ofrece una gama de funciones adicionales de información y entretenimiento en el nuevo MINI Countryman, además de un cómodo sistema de navegación. Esta opción también incluye la recarga inalámbrica de teléfonos móviles compatibles y una segunda conexión USB.

El nuevo MINI Countryman: siempre en línea y actualizado gracias a la interconexión inteligente

El nuevo MINI Countryman está equipado con una tarjeta SIM instalada de manera permanente en el vehículo. Esto permite el uso del sistema de llamada de emergencia inteligente, que detecta automáticamente la localización del vehículo y la gravedad del accidente, y MINI TeleServices.

La opción Connected Media incluye una amplia gama de servicios digitales MINI Connected. El nuevo MINI Countryman está siempre en línea, lo que ahora como novedad permite una integración perfecta del asistente de voz Alexa, de Amazon.

Esto proporciona acceso al servicio de Información del Tráfico en Tiempo Real, así como a la plataforma de Internet MINI Online y preparación para Apple CarPlay. MINI Connected puede utilizarse para enviar destinos de navegación desde el smartphone al vehículo. La conexión del teléfono móvil también implica la actualización automática de los mapas de navegación del vehículo.

Estilo individual para incorporación posterior: accesorios Originales MINI

Las exclusivas opciones de incorporación posterior del programa de Accesorios Originales MINI permiten adaptar la funcionalidad, la comodidad, el placer de conducir y el estilo individual del nuevo MINI Countryman con más precisión a las preferencias personales.

La selección incluye desde un soporte trasero para bicicletas, una caja portaequipajes para techo, una alfombrilla de goma para el maletero y alfombrillas para todo tipo de clima hasta proyectores de puertas LED MINI del programa MINI Yours Customised y productos John Cooper Works diseñados para disfrutar al máximo de la conducción.