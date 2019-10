Un nuevo restaurante con tres estrellas en la Guía MICHELIN Great Britain & Ireland 2020

El especial motivo de orgullo de esta selección, es la promoción del establecimiento de Pierre Gagnaire Sketch (The Lecture Room & Library) en Mayfair, y de su chef Johannes Nuding, al nivel de tres Estrellas, la más alta distinción otorgada por la Guía MICHELIN.

“Nos alegramos de que en esta edición abunden las Estrellas, y hemos observado que muchos establecimientos han registrado un gran éxito desde su apertura”, declara Gwendal Poullennec, Director Internacional de la Guías MICHELIN. “Sketch accede este año al prestigioso círculo de restaurantes con tres Estrellas MICHELIN, uniéndose a los otros 4 establecimientos que ya el año pasado ostentaban esta distinción. El establecimiento londinense de Pierre Gagnaire logró su primera Estrella en 2005, y su segunda Estrella en 2013. Nuestros inspectores aprecian su cocina sofisticada y al mismo tiempo original, en la que se refleja en cada plato la excelencia, tanto en lo referido a estructura como a composición y, por encima de todo, en cuanto a sabor”, precisa Gwendal Poullennec.

3 establecimientos pasan de una a dos Estrellas: La Dame de Pic en Londres, de Anne-Sophie Pic y su chef Lucas Piscazzi; The Dining Room en Malmesbury (Neil Keating); y The Greenhouse en Dublín (Mikael Viljanen). Paralelamente, Aimsir en Celbridge (Jordan Bailey) entra directamente en esta selección de la Guía MICHELIN con dos Estrellas.

El Lake District es uno de los grandes ganadores de este selección 2020, con 3 restaurantes que consiguen su primera Estrella: el seductor Old Stamp House en Ambleside; Allium at Askham Hall en Askham, que ofrece productos de su propio huerto; y también The Cottage in the Wood, en Braithwaite.

También reciben una Estrella Interlude, en Lower Beeding, así como Pensons en Tenbury Wells, 2 restaurantes que realzan los productos locales. Por su parte, el nuevo merecedor de una Estrella en Nottingham, el restaurante alchemilla, se enfoca especialmente en productos vegetales.

6 de los nuevos restaurantes con Estrella son gestionados por parejas. Entre ellos, se encuentra el pub Royal Oak en Whatcote; el intimista Stark en Broadstairs, que admite solamente a diez comensales; The Angel en Hetton, que pertenece ahora al experimentado Michael Wignall; o Artichoke, de Laurie Gear, en Amersham.

Se observa un buen reparto geográfico de los nuevos restaurantes con Estrella en Londres, con el intimista Mâos en Shoreditch; Da Terra, situado en el restaurado Town Hall Hotel de Bethnal Green; Dysart Petersham, enclavado en una encantadora mansión de inicios del siglo XX en Richmond; y el restaurante japonés Endo at The Rotunda, en el antiguo edificio de la BBC en Shepherd’s Bush. Fuera de Londres, el restaurante indio Opheem, en Birmingham, recibe una Estrella, así como el elegante Mana, que ofrece en Manchester su primera Estrella en más de 40 años.

En Escocia se sitúan 2 nuevos restaurantes con Estrella: Condita en Edimburgo, e Isle of Eriska, implantado en una impresionante residencia de la isla con el mismo nombre. En cuanto al País de Gales, el acogedor restaurante Beach House, en Oxwich, recibe una Estrella. Por su parte, Muddlers Club, muy de moda, se convierte en el tercer restaurante con Estrella en Belfast, Irlanda del Norte.

La República de Irlanda también tiene nuevas incorporaciones, por ejemplo con el pequeño bar y bistró Bastion, en Kinsale, promovido de Bib Gourmand a la categoría de una Estrella. Tanto el moderno Variety Jones, en el centro de Dublín, como el restaurante del hotel The Oak Room, en Adare, reciben su primera Estrella.

“Es un momento formidable para la República de Irlanda, que cuenta con 5 nuevos restaurantes con Estrella, 2 de ellos con dos Estrellas”, precisa Rebecca Burr, Directora de la Guía MICHELIN Great Britain & Ireland. “Hay ahora 18 establecimientos con Estrella en el país, lo que es una justa recompensa para estos chefs jóvenes y decididos, que destacan en la gastronomía irlandesa. Dirigir un restaurante es una responsabilidad exigente que demanda tiempo, dedicación, espíritu de equipo y el respaldo de su familia. Felicito a todos los equipos y chefs que han ganado o mantenido Estrellas en esta Guía 2020”, añade Rebecca Burr.

Además de las Estrellas, en este evento se han entregado tres premios:

Premio Michelin a la Acogida y Servicio 2020 – Equipo Bonwick en The Crown at Burchetts Green.

Premio Michelin al Sumiller 2020 – Jurica Gojevic de Adare Manor, condado de Limerick.

Premio Michelin al Desarrollo Sostenible 2020 – Loam en Galway.

“Esta selección 2020 tiene también un carácter simbólico, pues marca una nueva etapa en el enorme trabajo de digitalización desplegado por nuestros equipos”, añade Gwendal Poullennec. “Los gastrónomos del mundo entero pueden ahora encontrar online y gratuitamente la totalidad de la selección de la Guía MICHELIN Great Britain & Ireland, en la web de la Guía MICHELIN, acompañada por un contenido editorial exclusivo, regularmente actualizado a lo largo del año”.

Los amantes de las buenas mesas, tanto si son británicos o irlandeses, o bien turistas que desean añadir a su estancia una experiencia culinaria de primera fila, también podrán reservar on line en algunos establecimientos, así como aprovechar ofertas exclusivas.

La selección de la guía MICHELIN Great Britain & Ireland 2020 incluye