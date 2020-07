Nuevo ŠKODA OCTAVIA G-TEC, la alternativa ecológica y económica

El nuevo ŠKODA OCTAVIA G-TEC está diseñado para funcionar con gas natural comprimido (GNC) respetuoso con el medio ambiente. El OCTAVIA G-TEC está equipado con un motor 1.5 TSI que genera 96 kW (130 CV) y dispone de una autonomía de 500 km* en ciclo WLTP cuando funciona únicamente con este tipo de carburante. Los tres tanques instalados en los bajos almacenan un total de 17,33 kg de GNC. Un depósito de gasolina de 9 litros garantiza la movilidad en regiones sin la infraestructura de repostaje adecuada. El nuevo OCTAVIA G-TEC se lanzará en toda Europa este otoño.

El 1.5 TSI del OCTAVIA G-TEC está diseñado para funcionar con gas natural y tiene 96 kW (130 CV) de potencia. Este tipo de carburante quema de forma limpia, resultando en emisiones de CO 2 en modo GNC que son cerca de un 25% inferiores que cuando funciona con gasolina; además, emite significativamente menos óxido de nitrógeno (NO x ) y no produce partículas de hollín.

El motor es muy eficiente gracias a, entre otras cosas, el control variable de las válvulas de entrada, según lo que se conoce como el proceso de combustión Miller. Esto permite un consumo de entre 3,4 y 3,6 litros a los 100 kilómetros en ciclo WLTP en modo GNC, y de 4,6 litros a los 100 km en modo gasolina.

Con una capacidad de GNC de 17,33 kg, el OCTAVIA G-TEC tiene una autonomía de 500 km* en ciclo WLTP en modo gas natural. Cuando usa su depósito de gasolina de 9 litros, el OCTAVIA G-TEC puede cubrir 190 km* adicionales, dándole una autonomía total de más de 700 km*. El cambio del modo GNC al modo gasolina ocurre de forma automática, sin que sea necesaria la intervención del conductor.

El vehículo solo accede al suministro de gasolina en determinadas situaciones, como cuando el motor se enciende después de haber llenado hasta el tope el depósito de GNC, cuando la temperatura exterior es inferior a los -10 grados Celsius, o cuando los tanques de gas están tan vacíos que la presión se sitúa por debajo de los 11 bares.

El OCTAVIA G-TEC viene con una configuración específica del Virtual Cockpit y puede identificarse fácilmente gracias a una insignia en la parte trasera. El maletero del hatchback tiene una capacidad de 455 litros, y la capacidad del maletero del COMBI es de 495 litros.

En modo GNC, las emisiones de CO 2 son un 25% inferiores a las de un motor de gasolina convencional, incluso cuando funciona con gas natural. Usando un 20% de GNC bio, como es habitual en Alemania, por ejemplo, la huella de carbono del coche puede mejorarse hasta entre un 35 y un 40%.

Usando mezclas de carburante con un porcentaje aún más alto de GNC bio, extraído de residuos de plantas y deshechos biológicos, se generan mejoras de hasta del 90%. Esto significa que los viajes en estas circunstancias tienen un impacto climático prácticamente neutro. Puede alcanzarse la plena neutralidad usando metano sintético, que se produce a partir de energía verde, mediante un proceso de energía a gas natural. Sin embargo, este proceso todavía está en desarrollo.

*Esta información es provisional y está sujeta a cambios.