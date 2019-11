Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid: el SUV de clase ë-Confort

Referencia en confort gracias a su suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, sus asientos Advanced Comfort y sus 20 tecnologías de ayuda a la conducción, el SUV C5 Aircross supera una nueva etapa en el programa Citroën Advanced Comfort® con esta versión híbrida enchufable:

SIN COMPROMISOS: un comportamiento inspirado en el uso de las personas, con cero emisiones de CO 2 en el modo 100% eléctrico (50 km[i] de autonomía) y una autonomía ilimitada en los trayectos largos gracias a la aportación del motor de gasolina.

SILENCIO A BORDO: un viaje en modo eléctrico con absoluta serenidad a bordo de este Silent Urban Vehicle, en un ambiente relajado, sin ruidos y sin vibraciones.

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN DE GAMA ALTA: prestaciones, gracias a la combinación de un motor de gasolina PureTech 180 CV, un motor eléctrico de 80 kW y una caja automática ë-EAT8, que proporcionan 225 CV de potencia combinada y 320 Nm de par disponible de manera instantánea.

CONECTIVIDAD: un ecosistema completo, intuitivo y fácil de usar que incluye la gestión automática de los modos de conducción, una recarga fácil y un portal de servicios conectados específico.

Con su modularidad de referencia, el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid es el SUV más modular de su categoría: 3 asientos traseros individuales, deslizantes, reclinables y plegables y volumen de maletero Best in Class.

Con una autonomía de 50 kmi en modo eléctrico, emisiones de CO 2 de 39 g/kmi y un consumo de 1,7 l/100 kmi en ciclo WLTP, el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid supone una nueva etapa en la transición energética de Citroën con su propuesta de motorización híbrida enchufable que combina alta tecnología con un coste de uso competitivo.

Fabricado en la planta francesa de Rennes – La Janais, junto a las versiones térmicas de las que ya se han vendido 80.000 unidades, el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid estará disponible en España desde 34.350 €. Las primeras entregas se realizarán en el primer semestre de 2020.

“Estoy muy satisfecha de poder presentar el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid, primer paso de nuestra estrategia de electrificación. Verdadero buque insignia tecnológico de Citroën, ofrece una real polivalencia de uso: eléctrico en el día a día, térmico cuando sea necesario, receta de un confort completo para todxs.”

Linda Jackson, Directora General de Citroën

EL INICIO DE LA OFENSIVA ELÉCTRICA DE CITROËN

El Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid es el primer eslabón de la ofensiva de electrificación de Citroën, que propondrá una oferta electrificada en el 100% de la gama en el año 2025. 2020 supondrá para Citroën el paso hacia una gama que se enriquecerá, de manera complementaria a las versiones térmicas, con versiones 100% eléctricas y otras híbridas enchufables. A partir del Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid, todos los nuevos modelos lanzados por la marca dispondrán de una oferta electrificada, reflejo del compromiso de Citroën con una transición energética responsable que busca ofrecer al mayor número de personas, en el corazón del mercado, ofertas inspiradas en el uso que le dan a los vehículos, en todos los segmentos y en todos los mercados.

UNA EXPERIENCIA TOTAL DE CONFORT ACCESIBLE PARA LA MAYORÍA

Todo el atractivo de un SUV de carácter único, moderno y high-tech, que supera una nueva etapa en el programa Citroën Advanced Comfort® con esta versión híbrida enchufable:

POLIVALENCIA DE USO

Concreción de la gama alta dentro de Citroën, el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid propone una experiencia de movilidad ampliada para una verdadera polivalencia de uso: el placer de una conducción en modo eléctrico adaptado a los trayectos cotidianos,sin estrés, con 50 kmide autonomía (ciclo WLTP), y con posibilidad de acceder a las zonas urbanas restringidas, asociado a la libertad de circular en todo momento en modo térmico para los trayectos más largos.

VIAJE EN CLASE Ë-CONFORT

Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid, un Silent Urban Vehicle capaz de moverse en silencio y sin vibraciones en los trayectos cotidianos, ofrece un confort a bordo excepcional que refuerza el aislamiento que ya proporcionan de por sí los cristales delanteros laminados acústicos, la suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos® y los asientos Advanced Comfort, que recrean el efecto de alfombra voladora de los Citroën de antaño.

Todo el confort y la fluidez de la conducción eléctrica con un elevado par de 320 Nm disponible de manera instantánea y una aceleración lineal gracias a la caja automática electrificada ë-EAT8. Con una potencia total de 225 CV (motor de gasolina de 180 CV, motor eléctrico de 80 kW), el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid ofrece prestaciones dinámicas de alto nivel con un placer de conducción superior.

En su versión híbrida enchufable, el SUV C5 Aircross sigue siendo Best in Class en modularidad gracias a la inteligente implantación de la batería debajo de los asientos traseros: 3 asientos traseros individuales de idéntica anchura, deslizantes, plegables y reclinables, así como un volumen de maletero que varía de 460 a 600 l, un valor récord en la categoría de los SUV híbridos enchufables del segmento C.

El Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid es un híbrido enchufable pensado para facilitar el día a día: recarga rápida simplificada y programable, interfaces intuitivos y didácticos, ecosistema de servicios conectados específicos para una mayor tranquilidad.

EN EL CORAZÓN DEL MERCADO

Disponible desde 34.350 €, el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid se inscribe en la tradición Citroën de proponer ofertas adaptadas a los diferentes usos, en el corazón del mercado.

i Datos estimados, comunicados a título orientativo y bajo reserva de homologación en ciclo WLTP, en curso.