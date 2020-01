Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, el SUV híbrido enchufable de clase ë-Confort, primicia en el salón Bruselas 2020

Una gama renovada, amplia y coherente, con 6 modelos lanzados en menos de 2 años que comparten un diseño distintivo y audaz y un confort de referencia fruto del programa Citroën Advanced Comfort®.

El SpaceTourer The Citroënist Concept, un concept moderno y conectado, que apuesta por la movilidad extendida con la bicicleta “Rider The Citroënist by Martone”. Un auténtico espacio de vida y de trabajo para disfrutar del ocio y compartirlo desde el primer momento.

1. DEBUT MUNDIAL DEL NUEVO SUV C5 AIRCROSS HYBRID, SUV HÍBRIDO ENCHUFABLE “INSPIRED BY YOU ALL”

Desde hace 100 años, Citroën democratiza el automóvil. En 2020, Citroën democratizará el automóvil electrificado. Citroën inicia su ofensiva eléctrica desvelando su nuevo posicionamiento “Inspired by You All” y con la presentación de su buque insignia tecnológico: el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid, el Silent Urban Vehicle híbrido enchufable de classe ë-Confort, que abre la puerta a una gama ampliada que, además de motores térmicos de altas prestaciones y vehículos eléctricos ya disponibles, se enriquece, desde 2020, con nuevas versiones 100% eléctricas e híbridas enchufables.

En 2020, Citroën hará los vehículos de bajas emisiones accesibles a todxs, con 6 modelos electrificados en la gama. Todos los nuevos modelos lanzados por la marca dispondrán, a partir de ahora, de una versión electrificada, confirmación del compromiso de la marca con una transición energética responsable y que busca ofrecer al mayor número posible de clientxs versiones de gran volumen adaptadas según el uso de cada unx en todos los segmentos y en todos los mercados.

Referencia en confort con su suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, sus asientos Advanced Comfort y sus 20 tecnologías de ayudas a la conducción, el SUV C5 Aircross supera una nueva etapa en el programa Citroën Advanced Comfort® con esta versión híbrida enchufable:

SIN COMPROMISOS: inspirado en las necesidades de las personas, con cero emisiones de CO2 en el día a día, con el modo 100% eléctrico (50 kmi de autonomía) y una autonomía ilimitada para desplazamientos más largos con la presencia del motor de gasolina.

SILENCIO A BORDO: un viaje en modo eléctrico con toda tranquilidad a bordo de este Silent Urban Vehicle, en un ambiente relajado y sin ruido, sin vibraciones.

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN DE GAMA ALTA: prestaciones electrizantes gracias a la combinación de un motor de gasolina PureTech 180, un motor eléctrico de 80 kW y una caja de cambios automática ë-EAT8, que entregan, conjuntamente, una potencia de 225 CV y 320 Nm de par disponible de manera instantánea.

INTUITIVO: un ecosistema completo, intuitivo y fácil de usar, que incluye la gestión automática de los modos de conducción, una recarga fácil y un portal de servicios conectados específicos.

Con su modularidad de referencia, el Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid es el más modulable de su segmento: 3 asientos traseros individuales, deslizantes, reclinables y plegables y volumen de maletero Best in Class que oscila entre 460 y 600 litros.

Con una autonomía de 50 kmi en modo 100% eléctrico, emisiones de CO 2 de 39 g/kmi y un consumo de 1,7 l/100 kmi en ciclo WLTP, el SUV C5 Aircross Hybrid supone una nueva etapa en la transición energética de Citroën al proponer una motorización híbrida enchufable que combina tecnología y coste de uso competitivo.

El Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid se fabrica en Francia, en la planta de Rennes – La Janais, junto a las versiones térmicas de las que ya se han vendido más de 100.000 unidades. Las primeras entregas se realizarán a finales del primer semestre de 2020.

La versión híbrida enchufable del SUV C5 Aircross, ya a la venta, es el primer modelo híbrido enchufable de Citroën dentro de la Core Model Strategy que permitirá que, en 2025, el 100% de la gama disponga de una versión electrificada, con una nueva oferta electrificada cada año.

Las ofertas de movilidad electrificada extendida de Citroën responden a las expectativas de particulares o profesionales que buscan una movilidad responsable y de coste de uso contenido.

2. AMI ONE CONCEPT, LA MOVILIDAD URBANA CON TODA LIBERTAD “INSPIRED BY YOU ALL”

Citroën presenta con el Ami One Concept su visión de la movilidad urbana, respondiendo a los nuevos usos y a los retos de la transición energética. Objeto revolucionario, protector y a la moda, ultra-compacto y 100% eléctrico, permite a 2 personas desplazarse libremente en ciudad.

El Ami One Concept sitúa el mundo digital en el centro de una experiencia de movilidad más accesible, fácil y tranquila. Accesible para todxs (sin carné), adaptado a cada unx (experiencia “a la carta” de 5 minutos a 5 años) y gestionado a través de una aplicación específica, Ami One Concept atraerá las miradas al stand de Citroën.

3. UNA GAMA MODERNA, AMPLIA Y COHERENTE

Citroën expone una gama renovada, dinámica, amplia y coherente con 6 importantes lanzamientos desde 2016. Un despliegue exitoso ya que la marca logró en 2018 su mejor resultado de ventas en Europa de los últimos siete años gracias a sus recientes lanzamientos: el C3, best-seller de Citroën con más de 730.000 ventas, el SUV Compacto C3 Aircross con más de 260.000 ventas, el Berlingo con 180.000 ventas o el SUV C5 Aircross que suma más de 100.000 ventas en Europa en menos de un año. Todos estos modelos comparten un diseño distintivo y un confort de referencia.

La dinámica de producto también ha recibido el impulso del carácter icónico de la marca que en 2019 celebró su Centenario. Desde 1919, Citroën ha demostrado su audacia, su creatividad y su vinculación con la evolución de la sociedad.

Orgullosa de su patrimonio y de sus numerosos modelos que han marcado la historia del automóvil, Citroën es una marca que seducirá a todxs lxs visitantes de este salón del automóvil.

4. SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT, EL OCIO SIN LÍMITES

Moderno y lleno de carácter, inspirado por la búsqueda de libertad y de compartir, el SpaceTourer The Citroënist Concept es un auténtico espacio de vida y de trabajo itinerante para vivir el ocio sin límite y en conexión permanente con el mundo digital.

Su nombre evoca el compromiso de lxs fans de la marca de la que retoma el ADN: una silueta gráfica con carácter y una promesa de movilidad a todo confort. La libertad de movimiento se amplía mediante un modelo de bicicleta exclusivo “Rider The Citroënist by Martone”, desarrollado junto a Martone, y que reinterpreta los detalles estéticos del vehículo.

5. LA MAISON CITROËN, ESPACIO VITAL “INSPIRED BY YOU”

Citroën ha desarrollado “La Maison Citroën” que sitúa a lxs visitantxs en el centro del dispositivo. Más que un stand, este espacio vital tan atractivo como acogedor por los materiales utilizados es la expresión arquitectural del diseño Citroën y del programa Citroën Advanced Comfort®. Se adapta a los nuevos modos de consumo y promete al gran público vivir una inmersión completa en el universo Citroën.

Vidéo 3D du stand : https://youtu.be/hSbcp6O888Q