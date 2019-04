Nuevo Suv Citroën C5 Aircross, vida interior para todos y para todxs

Un factor que, unido a sus espacios portaobjetos inteligentes y funcionales y a sus tres asientos traseros independientes, deslizantes y escamoteables, le han convertido en el aula ideal para que la coach de organización Vanesa Travieso pueda impartir una clase magistral sobre cómo disfrutar de la tranquilidad que aporta el orden a bordo en situaciones propensas al caos como hacer la compra semanal, realizar una pequeña mudanza o salir de vacaciones.

Como máximo embajador del programa Citroën Advanced Comfort®, cuenta con los últimos avances técnicos y tecnológicos desarrollados por la marca para asegurar la máxima comodidad a las personas que viajan a bordo, como la suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos® o los asientos Advanced Comfort®.

Por su polivalencia y su vocación aventurera, los SUV están conquistando cada vez más cuota de mercado.

Sin embargo, tradicionalmente, los SUV del segmento C se han caracterizado por una escasa habitabilidad, una modularidad limitada o un maletero reducido… hasta la llegada del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross: el más confortable, tanto para la persona que conduce como para el resto de pasajerxs, y el más modulable, con el mayor maletero del segmento, espacios para guardar objetos inteligentemente situados y tres asientos traseros independientes del mismo tamaño, deslizantes y escamoteables.

Gracias a sus hasta 81 diferentes posibilidades de configuración interior, el Nuevo SUV Citroën C5 Aircross ofrece vida interior para todo y para todxs.

Ya sea para realizar la compra en el día a día o para escapadas de vacaciones, cada persona y las cosas que cada unx necesite transportar pueden encontrar un sitio adecuado a bordo.

Unas posibilidades que no pasan inadvertidas para profesionales del orden como Vanesa Travieso, coach de organización y discípula de la conocida gurú Marie Kondo, que ha elegido al Nuevo SUV Citroën C5 Aircross para impartir una de sus clases magistrales sobre el orden.

El nuevo modelo de Citroën, máximo exponente del innovador programa Citroën Advanced Comfort®, ha logrado sumar conceptos como bienestar, comodidad, tecnología y modularidad a un universo tradicionalmente espartano como el de los SUV.

A ello contribuyen elementos como su Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, su aislamiento acústico, su amplio espacio interior, la luminosidad, las funciones de ayuda a la conducción o los materiales, que logran crear la impresión de que se está viajando en una burbuja de seguridad y confort.

Una sensación que se ve reforzada por una modularidad sin precedentes en un SUV de esta categoría, que permite disfrutar de la tranquilidad que genera poder tener la carga o equipaje perfectamente ordenado.

Los asientos Advanced Comfort, exclusivos Citroën, son un elemento esencial para generar estas sensaciones entre lxs pasajerxs.

Además de ser un referente de comodidad en el mercado gracias a su acogedor efecto acolchado, su mullido y su sujeción, fruto de su espuma texturizada y su capa de napa de alta densidad, en la fila trasera son independientes, del mismo tamaño, se puedan reclinar en 5 posiciones, deslizar 150 mm hacia adelante o hacia atrás o abatirse hasta formar un suelo totalmente plano.

Además de los asientos, que permiten dar prioridad al volumen de carga o la habitabilidad dependiendo de las necesidades de cada momento, el propio maletero del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross es la otra gran base de su modularidad.

Su configuración única permite disponer de dos alturas de carga, disfrutar de un suelo plano hasta la fila delantera o, incluso, rebajar el umbral de carga para poder guardar cómodamente objetos pesados o aparatosos, una tarea en la que también sirve de gran ayuda el portón trasero manos libres.

De este modo, partiendo de los 580 litros VDA bajo bandeja se puede llegar a los 720 litros, si los asientos se llevan hasta su tope delantero. Si se abaten, el volumen puede alcanzar hasta 1.630 litros.

Esta flexibilidad demuestra sus grandes ventajas en el día a día. Por ejemplo, se dispone de 466 litros para cargar la compra semanal, con los asientos traseros retrasados hasta el máximo y con su respaldo en posición vertical, la bandeja de maletero en posición alta y la traviesa de maletero montada.

Si la compra ha sido especialmente abundante o se ha tenido que cargar con mochilas o equipamiento deportivo, el maletero se puede ampliar hasta los 674 litros, adelantando 2 de los asientos al máximo, utilizando la posición baja de la bandeja de maletero y desmontando la traviesa de separación.

Si hay que transportar un mueble particularmente aparatoso, se puede disponer de 1.400 litros de capacidad en pocos segundos sólo con plegar totalmente los asientos traseros y retrasarlos al máximo y usando la bandeja de maletero en posición alta.

Las posibilidades no terminan aquí. En viajes largos se pueden atrasar y reclinar al máximo los asientos traseros y desmontar la traviesa de maletero.

Este confort extra permite conservar 580 litros de maletero para todo tipo de equipaje. Si las vacaciones vienen acompañadas de planes que incluyen esquíes o tablas de surf, se puede escamotear sólo el asiento central, manteniendo los otros dos en el mismo estado que en el ejemplo anterior, se obtienen 697 litros… y así hasta 81 combinaciones diferentes.

Vanesa Travieso: el orden como filosofía de vida

Los antiguos ya decían “Serva Ordinem et ordo servabit te” (guarda el orden y el orden te guardará). En todas las épocas y culturas, el orden se ha considerado como un ejemplo de armonía, eficiencia y sensatez. “Ordenar y organizar, libera”, asegura Vanesa Travieso, Coach de Organización y experta en situaciones que suelen provocar caos y pérdida de enseres, como las mudanzas o las reformas en viviendas.

Para esta defensora de las virtudes del orden, formada con la gran gurú internacional de la especialidad, Marie Kondo, el hogar debe ser un lugar sagrado, en el que todas las personas deben disfrutar sintiéndose a gusto y felices con lo que les rodea, un objetivo que se logra mediante una organización milimétrica y la adopción de hábitos para mantenerla y no caer en el caos. Una filosofía que encuentra en el Nuevo SUV Citroën C5 Aircross y su modularidad un laboratorio perfecto para aplicar estas ideas sobre cuatro ruedas.

Vanesa Travieso comparte sus consejos y sus conocimientos sobre orden y organización, entre otros, en su web www.ponorden.com y en su cuenta de Instagram @ponorden.

