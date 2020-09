Nuevo SUV Peugeot 5008, diseñado para ir más allá

Diseño audaz

Para ir un paso por delante en términos estilísticos, el frontal del nuevo SUV PEUGEOT 5008 ha evolucionado su estilo de siempre tan distintivo y único. Este diseño audaz establece los códigos para una nueva modernidad, al tiempo que proporciona más categoría y subida de gama .

La nueva parrilla sin marco simboliza un estilo más moderno y mantiene un diseño fluido. En palabras de sus diseñadores, se extiende con aletas bajo los faros para conectar todos los elementos . Y, por último, el capó ahora luce con orgullo el logotipo del modelo, al igual que en toda la gama PEUGEOT.

Para enfatizar su carácter , en el nuevo paragolpes se incluyen, desde el nivel de equipamiento de acceso, entradas de aire laterales enmarcadas en color negro brillante y embellecedores pintados .

Los GT / GT Pack lucen una parrilla específica, con un patrón de diseño escalable para enfatizar la mejora estilística de las versiones GT.

Los faros delanteros se han rediseñado transmitiendo más agresividad y distanciándose aún más de los códigos actuales. Incluyen tecnología LED desde el nivel de acceso y se amplían con DRL en forma de colmillo con punta cromada . Esta firma lumínica está perfectamente alineada con el estilo actual de PEUGEOT y es identificable a primera vista.

En los niveles GT / GT Pack los faros Full LED ofrecen un aspecto aún más tecnológico y distintivo, gracias a la extensión de la firma lumínica y la función de iluminación estática en curva (EVS), que optimiza la visibilidad a velocidades de hasta 90 km / h.

Destaca la nueva función "Modo Niebla", que reemplaza a los faros antiniebla. Está integrado en los faros Full LED y enciende las luces de cruce con intensidad reducida cuando se activan las luces antiniebla traseras.

En la zona posterior los nuevos y mejorados grupos ópticos incluyen tecnología Full LED (incluida la luz de marcha atrás), que muestran las garras en 3D para una firma de luz impactante. Los intermitentes son secuenciales.

Las luces están cubiertas con un cristal ahumado transparente , que se extiende a cada lado sobre la tapa del maletero negra, lo que ayuda a ensanchar visualmente la zona trasera del coche.

El nivel GT Pack ofrece las nuevas llantas de aluminio "San Francisco" de 19 pulgadas con efecto diamantado para hacer este acabado aún más exclusivo. Además, se han actualizado los anagramas GT (en las aletas delanteras y el portón del maletero).

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 estará disponible en los siguientes colores :

Azul Célebes (nuevo color)

Cooper metalizado (color nuevo)

Blanco Nacarado

Gris Artense

Gris Platino

Negro Perla Nera

Rojo Ultimate

Para los clientes más exigentes, que buscan mayor dinamismo y elegancia, se ofrece en los niveles de acabado GT y GT Pack tope de gama la nueva opción "Black Pack" .

Los siguientes elementos de diseño son más oscuros :

Parrilla delantera / León 'Dark Chrome'

Logotipos de Peugeot / 3008 / GT en negro satinado

Embellecedores paragolpes en negro brillante

Molduras de aletas delanteras en negro brillante

Barras de techo en negro satinado

Acabado de techo en negro brillante

Spoiler de techo en negro brillante

Umbral del parachoques trasero en negro brillante

Limpiaparabrisas de goma negra

Parte inferior de las puertas en negro

Llantas de 19 "con barniz de Bruma Negra y 'Washington' Black Pack especial ónix negro

Nuevo i-Cockpit®

El éxito del PEUGEOT 5008 también se debe a su espectacular interior. En el nuevo SUV PEUGEOT 5008 el PEUGEOT i-Cockpit® cambia para ser aún más moderno y de alta gama:

Instrumentación digital de 12,3 pulgadas , totalmente personalizable y configurable, con una pantalla digital con tecnología "Normalmente Black" que representa imágenes de alta calidad con mayor legibilidad y contraste.

La nueva pantalla táctil central tiene un tamaño de 10 ” . La pantalla es de alta definición e incluye la serie siete elegantes teclas tipo piano como "botones de acceso" directo y permanente a las principales funciones de confort: radio, aire acondicionado, navegación conectada en 3D y comandos por voz, configuración del vehículo, teléfono , aplicaciones y luces de emergencia.

Todos los motores de combustión interna equipados con caja de cambios automática ofrecen ahora de serie el selector de modos de conducción, que emplazado en la consola central permite al conductor elegir entre: Normal, Sport y Eco .

Para subrayar la modernización del i-Cockpit, la subida en gama se refleja en el interior con nuevos acabados , que se suman al nivel de calidad y atractivo percibido en el habitáculo:

Nueva tapicería de cuero napa roja en los GT / GT Pack.

Nueva tapicería Mistral Black PET / Alcántara® en los GT / GT Pack.

Nueva tapicería Mistral en cuero napa con costuras Tramontana disponible en todos los acabados.

Nueva tapicería textil mid-PET en ALLURE / ALLURE Pack.

Incorpora nuevas decoraciones:

Nueva madera de lima oscura y elevalunas con inserciones cromadas en los GT / GT Pack,

Nuevo retrovisor espejo "sin marco" en los GT / GT Pack.

Las dimensiones exteriores del nuevo SUV PEUGEOT 5008 se encuentran entre las más contenidas de los SUV del segmento C. Toda la longitud adicional se utiliza para una mayor amplitud interior, con lo que se logra un óptimo aprovechamiento del espacio.

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 ofrece las siguientes configuraciones interiores :

Tres asientos independientes, idénticos, regulables en longitud e inclinación y abatibles en la segunda fila.

Dos asientos independientes, plegables y extraíbles en la tercera fila.

La posibilidad de abatir el respaldo del asiento del acompañante hacia adelante (para cargar objetos largos de hasta 3,20 m).

Un volumen de maletero muy grande; desde 780 dm³ (VDA 210) hasta 1940 dm³ (VDA 214).

Tecnologías inteligentes

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 incluye todas las ayudas a la conducción de última generación como parte de su gama de tecnologías de a bordo:

Night Vision, único en el segmento de los SUV compactos, detecta seres vivos (peatones / animales) delante del vehículo por la noche o con visibilidad reducida. El alcance del sistema garantiza la detección hasta 200-250 m, más allá del alcance de la luz de carretera, con una visualización central de la vista infrarroja en la instrumentación digital y, por lo tanto, en el campo de visión del conductor.

Regulador de velocidad adaptativo con función Stop and Go (caja de cambios automática EAT8), permite iniciar la marcha automáticamente si la parada es inferior a 3 segundos. De lo contrario, una simple presión en el pedal del acelerador o en el extremo de la manilla del regulador lo pone de nuevo en movimiento. La función está disponible desde 0 km / h. Se ofrece como parte del paquete Drive Assist Plus.

Asistente de posición en el carril (vinculado al regulador de velocidad adaptativo con función Stop and Go), el sistema permite al conductor elegir la posición en el carril y requiere que éste mantenga las manos en el volante. Disponible como parte del paquete Drive Assist Plus.

Frenado automático de emergencia de última generación (detecta peatones y ciclistas, de día y de noche, entre 5 y 140 km / h según versión) con aviso por riesgo de colisión.

Reconocimiento de señales de tráfico ampliado (parada, dirección única, prohibido adelantar, etc.).

Además, el nuevo SUV PEUGEOT 5008 sigue ofreciendo una gama completa de dispositivos de asistencia a la conducción:

Regulador de velocidad adaptativo que, con caja de cambios manual, ajusta la distancia entre vehículos hasta los 30 km / h.

Visiopark 1 con cámara de visión trasera de 180 °.

Visiopark 2 con cámaras de visión de 360 ​​°.

Park Assist , asistente activo para aparcamiento en línea o en batería.

Alerta activa de cambio involuntario de carril (o lateral de la carretera) con corrección de trayectoria.

Aviso de alerta del conductor , para detectar el estado de alerta del conductor durante largos tiempos de conducción ya velocidades superiores a 65 km / h mediante el análisis de los micro-movimientos del volante.

Cambio automático entre luces de cruce y de carretera.

Reconocimiento y recomendación de señales de velocidad.

Sistema activo de vigilancia del ángulo muerto (con corrección de trayectoria). Esta función está disponible a partir de 12 km / h.

Advanced Grip Control, control de tracción optimizado con 4 modos de uso (Normal, Nieve, Barro y Arena) y neumáticos específicos.

Hill Assist Descent (HADC) permite controlar de forma segura y perfecta la trayectoria del vehículo en pendientes pronunciadas.

Apertura del portón trasero manos libres.

Techoámico panorámico practicable.

Asientos con masaje multipunto.

Freno de mano eléctrico.

Los smartphone se han convertido en una parte indispensable de la vida diaria, como lo han hecho en el nuevo SUV PEUGEOT 5008. La información se integra en la pantalla central gracias a la compatibilidad MirrorScreen, incluidos los protocolos de conexión Apple CarPlay ™ y Android Auto ™ . Para cargar sus dispositivos, además de la carga inalámbrica del smartphone existe una toma USB en la primera fila y dos nuevas tomas USB en la segunda .

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 se puede equipar con un sistema Hifi FOCAL® de 515 Watt de alta gama , con sonido de alta fidelidad al estilo francés para el disfrute de los pasajeros. Otra novedad a destacar son las nuevas rejillas de los altavoces (tweeters y canal central) en bronce belem.

Motores

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 está disponible con los siguientes motores de combustión , con emisiones de CO 2 a partir de 132 g / km. Cumplen con la normativa EURO6 y están homologados según el protocolo WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros).

Gasolina:

​ Motores de 3 cilindros y 1,2 litros de cilindrada:

PureTech 130 S&S EAT8

PureTech 130 S&S 6v

Motor de 4 cilindros y 1,6 litros:

PureTech 180 EAT8

Diésel :

​ Motores de 4 cilindros y 1,5 litros de cilindrada:

BlueHDi 130 S&S EAT8

BlueHDi 130 S&S EAT8

Motores de 4 cilindros y 2 litros de cilindrada:

BlueHDi 180 S&S EAT8.

Una mejora de gama creativa y distintiva

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 simboliza un nuevo paso delante de la gama en cuanto a diseño y equipamiento. Esto facilita la lectura de la oferta comercial y enriquece los diferentes niveles de acabado.

Esta nueva estructura de gama se basa en 3 niveles de equipamiento . Cada uno de ellos se puede completar con un nivel intermedio, denominado "Pack", con el fin de satisfacer las demandas de los clientes que buscan mayor comodidad, estética o asistentes. La escala se establece como se muestra a continuación (con algunos ejemplos de equipamiento):

ACTIVE ð Llantas de aluminio de 17 pulgadas / Pack Visibilidad / Arranque manos libres / Climatizador bizona / Asistente de aparcamiento trasero / Radio digital (DAB) / Pack Safety.

ACTIVE PACK ð ACTIVE + MirrorScreen / espejos retrovisores abatibles eléctricamente / asistente de aparcamiento delantero y VisioPark 1.

ALLURE ð Llantas de aleación de 18 pulgadas / Cristales tintados / Pack Safety Plus / Navegación con pantalla de 10 "/ Tapicería de tela PET.

PACK ALLURE ð ALLURE + Acceso y arranque manos libres + Portaequipajes + Asiento del pasajero abatible + Pack de iluminación ambiental y decoraciones textiles.

GT ð llantas de aluminio específicas de 18 pulgadas / techo Black Diamond / Pack Assist Plus / faros Full LED / tapizado PET-Alcántara®.

GT Pack ð GT + llantas de aleación de 19 pulgadas / Portón trasero manos libres / Pack City 2 / FOCAL® Hifi / Pack de asientos eléctricos con función masaje.

El placer de conducción es parte del ADN del nuevo SUV PEUGEOT 5008. Su manejabilidad es sobresaliente, cuenta con un confort de conducción de gama alta, asegura un excelente placer de conducción y mantiene su perfecta maniobrabilidad en ciudad, con un radio de giro entre bordillos de 11,2 metros.

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 se comercializará en Europa a finales de 2020. Se produce en Francia, en Sochaux (25) y en Rennes (35).

Nuevo # SUVPeugeot5008 ​

