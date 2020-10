Nuevo Suzuki Across: una jugada maestra

Suzuki amplía su gama SUV por la parte superior con el nuevo Across PHEV Híbrido Enchufable, un producto premium que enriquece su gama de modelos y que con sus bajas emisiones reduce de forma considerable la media de gramos de CO2 por fabricante que exige la Unión Europea. Una jugada maestra que aporta mucho a Suzuki en Europa.

Suzuki es el décimo fabricante del mundo por volumen de producción (más de tres millones de unidades anuales) gracias a su trabajo, tradición y fuerte implantación en mercados tan potentes como la India y en la zona asiática. Y qué decir de Toyota, un gigante del automóvil.

Entre ambas marcas hay acuerdos de colaboración muy importantes para sus intereses comerciales, y parte de este acuerdo, “joint venture” o intercambio de acciones, es que Suzuki pueda comercializar algunos modelos basados en productos de Toyota bajo su logotipo, con el objetivo de conseguir unos beneficios muy importantes más allá de la venta en sí del automóvil.

Las multas que se “cuecen” en la Unión Europea a cuenta de la media de emisiones de los automóviles comercializados por cada fabricante no son ninguna tontería, hablamos de cientos de millones de euros. Este es uno de los principales motivos por el que un enamorado de la marca Suzuki puede disfrutar de un coche como el Across.

“Estamos en la presentación nacional del Suzuki Across”, explica Juan López Frade, Presidente de Suzuki Ibérica, “el Across es el primer vehículo que llega a Europa como consecuencia del acuerdo que firmaron hace un año y medio Toyota y Suzuki a nivel mundial. En este acuerdo, hay un intercambio de productos. Toyota ya está comercializando en la India productos Suzuki y, como digo, en Europa es el primer coche que llega, al que seguirán otros en los próximos meses”.

Suzuki ha realizado un sencillo, aunque esmerado trabajo de personalización para dar forma al Across, lo que afecta especialmente al diseño frontal. Al Across no le falta detalle, de hecho solo hay una versión en la gama y esta es tope de equipamiento.

Un SUV lujoso, perfectamente acabado, tecnológicamente sobresaliente, totalmente conectado, con unos consumos casi ridículos y unos sobresalientes 75 km de autonomía en modo eléctrico, que le hacen el compañero perfecto para el día a día.

En este modo eléctrico, el Across puede circular a una velocidad de hasta 135 km/h sin que el motor térmico se active. Usando esta tecnología, un usuario medio puede pasar semanas enteras con un mismo depósito de combustible si se preocupa de recargar siempre que pueda la batería para abastecer el motor eléctrico.

El Across sorprende por su dotación tecnológica y por su forma de desplazarse, por potencia y dinamismo. El motor es un bloque de gasolina de 2,5 litros apoyado por dos propulsores eléctricos, uno ubicado en el tren anterior y otro en el posterior.

En total, entre todos hablamos de una potencia máxima combinada de ¡306 CV!, cifras de un auténtico deportivo. El motor térmico desarrolla una potencia de 185 CV mientras que el motor eléctrico del tren anterior aporta 182 CV y el trasero otros 54 CV. Con semejante dotación técnica solo en el apartado de motores no es de extrañar que el 0 a 100 km/h lo haga en seis segundos y alcance con facilidad su velocidad máxima, limitada eléctricamente a 180 km/h

Cada uno de los motores tiene funcionalidades diferentes. El motor térmico se encarga básicamente de mover el coche y recargar las baterías. El eléctrico delantero mueve el coche en modo exclusivamente eléctrico, además de apoyar al motor de gasolina para disfrutar de la máxima entrega de potencia. El motor eléctrico trasero se encarga de la tracción total y aportar motricidad en cualquier momento cuando haya un desfase de giro entre las ruedas.

El Across cuenta con un sofisticado sistema de tracción total denominado 4WD E-Four que se encarga de distribuir la potencia de los tres motores entre los dos ejes en función de la necesidad de tracción de cada eje. En condiciones normales el 100% del par se entrega al tren delantero, pero se puede trasladar hasta el 80% al tren trasero en caso de necesidad.

“El Suzuki Across es un Toyota RAV 4 modificado, básicamente, en la parte delantera, que lo hace un vehículo más en la línea de Suzuki. Tenemos muchísima ilusión con este coche, sabiendo que es la primera vez que Suzuki se mete en un segmento alto de vehículos SUV, pero este modelo nos va a ayudar a que bajemos nuestra media de emisiones que exige la Unión Europea. Por último, quiero señalar que solamente vamos a sacar una versión, que es la que tenemos ahora aquí, que es la tope de gama, con un precio de 53.000 euros. Sabemos que es un precio relativamente alto, pero con toda la tecnología y equipamiento que tiene, está más que justificado”.

El Suzuki Across 2.5L PHEV GLX AWD ya está a la venta en la red de concesionarios de la marca por 53.700 euros. Eso sí, el comprador tiene la posibilidad de optar a las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible MOVES II, destinadas a la compra de un automóvil nuevo.

Lo mejor sin duda más allá de lo bien que va, la tecnología y el equipamiento es también esa calificación de “Cero Emisiones” de la DGT que le aporta una gran ventaja para desplazarse incluso en las ciudades con circulación más restringida.