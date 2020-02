Opel Grandland X Híbrido Enchufable con tracción total eléctrica

El Opel Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 -el primer vehículo eléctrico híbrido enchufable de la marca alemana-, ya se encuentra en los concesionarios de Opel. El elegante Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 combina la potencia de un motor de gasolina 1.6 turbo y dos eléctricos para ofrecer una potencia máxima conjunta de 300 CV (221 kW). Consumo combinado de combustible WLTP1: 1,3-1,4 l/100 km y de 2932 g/km de CO2; NEDC2: 1,5-1,6 l/100 km y 34-36 g/km de CO2).

El primer híbrido enchufable de Opel ya está disponible en España con unas tarifas mensuales de leasing atractivas, desde 399 euros. El coche con tracción total se puede comprar con el muy equipado acabado ULTIMATE por 43.800 euros (PVP IVA incluido en España). Los compradores del Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 en España pueden beneficiarse del Plan MOVE para vehículos electrificados.

El Opel Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 forma parte de la estrategia del fabricante alemán para cumplir los objetivos de CO2. Junto al nuevo Opel Corsa-e contribuye a la electrificación de toda la gama de productos de la marca para 2024.

Potente rendimiento híbrido: con dos motores eléctricos y uno de combustión

El sistema de propulsión del Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 se compone de:

un motor de 1,6 litros de gasolina con cuatro cilindros, turbo e inyección directa, especialmente adaptado a su aplicación híbrida, certificado por WLTP y conforme a la norma Euro 6d.

Un sistema de tracción eléctrica con dos motores eléctricos -el delantero de 110 CV (81 kW) y el trasero de 113 CV (83 kW)-, tracción a las cuatro ruedas y una batería de iones de litio de 13,2 kWh.

El motor eléctrico delantero está acoplado a una transmisión automática electrificada de ocho velocidades. El segundo motor eléctrico, el inversor y el diferencial están integrados en el eje trasero eléctrico para proporcionar tracción a las cuatro ruedas cuando sea necesario.

El Opel Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 puede recorrer hasta 59 kilómetros en modo 100% eléctrico de acuerdo al ciclo de conducción WLTP1 (entre 67 y 69 km según NEDC2).

Los estudios han demostrado que en Alemania el 80% de todos los desplazamientos diarios se encuentran por debajo de los 50 km, por lo que para la mayoría el Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 puede ser un coche de cero emisiones durante todo el tiempo de uso.

El Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 ofrece cuatro modos de conducción: "Eléctrico", "Híbrido", "Tracción Total" y "Sport", lo que permite al conductor adaptar la respuesta del coche a su gusto o condiciones de conducción específicas.

Por ejemplo, en modo "Híbrido" el coche selecciona automáticamente el método de propulsión más eficiente, con la posibilidad de cambiar a "Eléctrico" para desplazarse con cero emisiones al llegar al centro de la ciudad.

El modo "e-Save" permite almacenar la energía eléctrica en la batería de alta tensión para usarla más tarde, por ejemplo, para la conducción en zonas habilitadas en exclusiva para vehículos eléctricos. El modo "Sport" proporciona la conducción más dinámica posible al combinar la potencia del motor de combustión y de los eléctricos. En modo "Tracción Total" se consigue la máxima tracción sobre cualquier tipo de carretera.

Además de popularizar los sistemas de propulsión más recientes e innovadores, el Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 muestra cómo Opel siempre tiene presente las necesidades de los clientes. Por ejemplo, la batería se emplaza bajo los asientos traseros para optimizar el espacio tanto en el habitáculo como en el maletero.

Como la electricidad es más barata que la gasolina, los conductores pueden ahorrar dinero al recargar regularmente la batería en lugar de repostar combustible. En función de los precios locales y las distancias recorridas, esto puede reducir significativamente el coste de uso del vehículo.

El tiempo de carga depende del tipo de cargador utilizado. Además del cable suministrado con el coche para la carga en una toma de corriente doméstica, Opel ofrecerá dispositivos para carga rápida en estaciones públicas y los wallboxes instalados en los hogares. Por ejemplo, la batería se puede cargar por completo en unas dos horas desde un wallbox de 7,4kW.

Para que los procesos de carga sean aún más cómodos el Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 se beneficia de las soluciones específicas para vehículos electrificados suministradas por Free2Move Services, la marca de movilidad de Groupe PSA. Estas soluciones son fáciles de usar a través de la aplicación "myOpel".

La oferta incluirá una tarjeta de carga, que dará acceso a más de 130.000 puntos de recarga en Europa, y un planificador de viajes, que sugiere las mejores rutas en función de la autonomía restante del coche y muestra la ubicación de las estaciones de carga a lo largo de la ruta. La navegación conectada a través del sistema de infoentretenimiento Navi 5.0 IntelliLink se encarga de encontrar las rutas y dirigirnos a la estación de carga elegida.

La aplicación "myOpel" permite comprobar el estado de carga de la batería o programar el momento de carga en el wallbox de casa. Los propietarios del Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 también pueden programar el climatizador o la calefacción a distancia desde su casa.

El Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 también ofrecerá el nuevo servicio OpelConnect. Sus útiles funciones, como la navegación online con información del tráfico en tiempo real, la comprobación de los datos clave del vehículo a través de una aplicación, la conexión directa con la asistencia en carretera y la llamada de emergencia, proporcionan al conductor y a los pasajeros una gran tranquilidad en sus desplazamientos.

El botón rojo permite acceder a la ayuda en cuestión de segundos. Si se despliegan los pretensores de los cinturones de seguridad o los airbags, la llamada de emergencia se activa automáticamente.

Recuperación de energía en la frenada

Con el fin de mejorar aún más la eficiencia, el Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 cuenta con un sistema de frenado regenerativo para recuperar la energía producida durante la frenada o desaceleración.

Para aprovechar aún más el sistema eléctrico de alto voltaje, el Grandland X Híbrido Enchufable 4x4 está equipado con un compresor de aire acondicionado y calefacción eléctrico.

1 Los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 se han determinado de acuerdo al método de prueba WLTP (R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1151).

2 Los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 se han determinado de acuerdo al método de prueba WLTP, y los valores relevantes se traducen de nuevo a NEDC para poder comparar con otros vehículos, de acuerdo a las regulaciones R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 y R (EU) No. 2017/1151.

Sobre Opel

Opel, uno de los mayores fabricantes de automóviles europeos, fue fundada por Adam Opel en Rüsselsheim, Alemania, en 1862. La compañía comenzó a construir automóviles en 1899. Opel forma parte de Groupe PSA desde agosto de 2017. Junto con su filial británica Vauxhall, la compañía desarrolla su negocio en más de 60 países de todo el mundo en los que en 2018 se han vendido más de un millón de vehículos.

Actualmente, Opel está implementando su estrategia de electrificación para asegurar su éxito sostenible y garantizar que se satisfagan las futuras demandas de movilidad de los clientes. En 2024, todos los modelos de turismos ofrecidos en Europa ofrecerán una versión electrificada. Esta estrategia es parte del plan estratégico de la empresa PACE! con el que Opel volverá a ser rentable, se convertirá en eléctrica y será global de forma sostenida.