Porsche amplía su gama de deportivos eléctricos con el Taycan 4S

El pasado mes de septiembre tuvo lugar el estreno mundial del nuevo deportivo eléctrico de Porsche, que se celebró simultáneamente en tres continentes. Ahora se presenta la tercera versión de esta berlina, el Taycan 4S. El nuevo modelo está disponible con dos tamaños de batería: con la Performance consigue hasta 390 kW de potencia (530 caballos) y con la Performance Plus hasta 420 kW (571 CV). Tras la llegada de los Taycan Turbo S y Taycan Turbo, el Taycan 4S se convierte en la variante de entrada de este modelo. La batería Performance de una sola capa y con una capacidad total de 79,2 kWh viene de serie, mientras que la batería Performance Plus de doble capa del Taycan Turbo S y del Taycan Turbo está disponible como opción. Ésta tiene una capacidad total de 93,4 kWh.

Obviamente, la potencia y autonomía de ambas es diferente. Con la batería Performance, el Taycan 4S genera 390 kW de potencia máxima (530 CV). Equipado con la batería Performance Plus, llega hasta los 420 kW (571 CV). En ambas variantes el Taycan 4S acelera de 0 a 100 km/h en 4,0 segundos. La velocidad máxima de 250 km/h también es idéntica para los dos. En el caso de la batería Performance, la autonomía de es 407 kilómetros, una cifra que pasa a los 463 kilómetros, la mayor de la gama Taycan, con la Performance Plus (siempre según el ciclo de homologación WLTP). Las capacidades de carga máxima (pico) son 225 kW (Performance) y 270 kW (Performance Plus).

Innovadora propulsión y rendimiento dinámico

Aceleración impactante, capacidad de tracción típica de un deportivo y una sorprendente disponibilidad de potencia continua son algunas de las características más relevantes del nuevo modelo Taycan 4S. El motor síncrono de imanes permanentes situado en el eje trasero tiene una longitud de 130 milímetros y, por tanto, es exactamente 80 milímetros más corto que el de los Taycan Turbo S y Taycan Turbo. El inversor controlado por impulsos que se usa en el eje delantero del Taycan 4S funciona con hasta 300 amperios de intensidad de corriente, y el del eje trasero lo hace con hasta 600 amperios.

Con los dos motores síncronos de imanes permanentes de los ejes delantero y trasero (en otras palabras, tracción integral), así como con la transmisión de dos velocidades situada en el eje posterior, la arquitectura de propulsión se compone de los mismos elementos técnicos principales que en los otros modelos de la gama. También es idéntica la gestión de carga inteligente y su extraordinaria aerodinámica. Con un coeficiente c d de 0,22, esta aerodinámica tiene una contribución significativa en el bajo consumo de energía y en la elevada autonomía. El diseño limpio y purista del exterior, con el ADN Porsche, también es típico del Taycan, igual que su diseño interior único, en el que destaca un panel ancho para una o dos pantallas.

Diseño exterior purista con ADN Porsche

Con su diseño limpio y purista, el Taycan señala el inicio de una nueva era. Al mismo tiempo, mantiene el inconfundible ADN Porsche. El frontal tiene un aspecto especialmente ancho y plano, con unas aletas muy pronunciadas. La silueta está marcada por la deportiva línea de techo que va descendiendo hacia atrás. También son características las esculpidas secciones laterales. Su elegante habitáculo, el estilizado pilar C y los hombros pronunciados de las aletas dan como resultado una trasera poderosa, típica de la marca. También hay elementos innovadores como el logotipo Porsche con efecto de vidrio, que se ha integrado en la banda de luces de la parte posterior.

Las características distintivas del Taycan 4S en comparación con el Turbo y el Turbo S incluyen las llantas de 19 pulgadas Taycan S Aero, optimizadas aerodinámicamente, y las pinzas de freno pintadas de rojo. El faldón delantero con una nueva geometría, los estribos laterales y el difusor trasero en negro garantizan una mayor diferenciación visual. Los faros LED con Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) son de serie.

Diseño interior único, con un panel ancho para las pantallas

El habitáculo también marca el comienzo de una nueva era con su estructura limpia y una arquitectura completamente nueva. El cuadro de instrumentos curvado e independiente es el punto más alto del salpicadero, justo en el eje central de la vista del conductor. Una pantalla central de información y entretenimiento de 10,9 pulgadas y otra opcional para el copiloto se combinan para formar una banda de vidrio integrada en un panel negro.

El Taycan 4S viene de serie con un interior acabado parcialmente en cuero, así como con asientos delanteros confort con ocho posibilidades de ajuste eléctrico.

Además, Porsche ofrece por primera vez la posibilidad de elegir un habitáculo donde no hay elementos de cuero. Ese interior está hecho de innovadores materiales reciclados que subrayan el concepto sostenible de este deportivo eléctrico.

Sistemas de chasis conectados de forma centralizada

Porsche controla de forma centralizada todos los sistemas de chasis del Taycan. El Porsche 4D Chassis Control integrado analiza y sincroniza dichos sistemas de chasis en tiempo real. El Taycan 4S lleva de serie la suspensión neumática adaptativa con tecnología de tres cámaras, que incluye el control electrónico de la amortiguación PASM (Porsche Active Suspension Management).

El Taycan 4S monta en el eje delantero unos discos de freno de fundición de acero con ventilación interna y pinzas fijas de seis pistones. El diámetro de los discos es de 360 milímetros delante y de 358 milímetros en el eje posterior. Para este último se emplean pinzas de cuatro pistones que, al igual que las delanteras, van pintadas en rojo.

Ya se pueden realizar pedidos del Taycan 4S, que llegará a los Centros Porsche oficiales de Europa en enero de 2020. El precio final en España es de 108.337 euros.