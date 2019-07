Potencia tu momento: El futuro de la dinámica de conducción en BMW

En el futuro, los conductores podrán elegir entre ser conducidos o conducir por sí mismos. Con el BMW Vision M NEXT, el Grupo BMW revela su visión sobre el futuro del placer de conducir para aquellos que disfrutan poniéndose al volante.

Este modelo ofrece un anticipo del futuro electrificado de la marca BMW M al centrar la atención en un conductor activamente comprometido en la conducción. Las tecnologías inteligentes que incorpora proporcionan una asistencia completa, aunque cuidadosamente dirigida, para convertirlos en el conductor definitivo.

La nueva plataforma de infoentretenimiento #NEXTGen de BMW Welt acoge el estreno mundial exclusivo del BMW Vision M NEXT. Este evento independiente de soluciones de movilidad personal "made by the BMW Group" va a ser una nueva fecha habitual del calendario de ferias de automóviles / tecnología y eventos comerciales enfocados al futuro en todo el mundo, en los que la empresa ya participa.

Los últimos avances tecnológicos del Grupo en los campos del diseño, conducción autónoma, conectividad, electrificación y servicios serán presentados aquí, junto a espectaculares estrenos mundiales como el del BMW Vision M NEXT.

"El BMW Vision M NEXT nos da un vistazo al futuro de la conducción deportiva", afirma Adrian van Hooydonk, Vicepresidente Senior de BMW Group Design. “Mientras que el BMW Vision iNEXT ilustraba cómo la conducción autónoma va a transformar la vida a bordo de nuestros vehículos, el BMW Vision M NEXT demuestra cómo la tecnología de vanguardia también puede hacer que la experiencia de conducir sea más pura y emocionalmente más atractiva.

En ambos modelos, la atención se centra firmemente en las personas que viajan a bordo del coche. El diseño y la tecnología hacen que las experiencias de 'EASE' y 'BOOST' sean más naturales e intensas".

Los conceptos de experiencia EASE y BOOST

Los BMW Vision iNEXT y BMW Vision M NEXT Vision son las versiones prototipo de los conceptos de experiencia futura de BMW ‘EASE’ y ‘BOOST’. ‘EASE’ abarca todas las experiencias durante un viaje cuando el vehículo asume la tarea de conducir. Aquí, el vehículo se transforma en un espacio habitable sobre cuatro ruedas, donde los pasajeros pueden sentirse seguros y protegidos.

Desde el descanso y la relajación, pasando por la conversación, interacción y entretenimiento en el coche, hasta la máxima concentración, las experiencias que se ofrecen con el concepto ‘EASE’ son tan variadas como las necesidades de los ocupantes.

‘BOOST’, por su parte, representa la experiencia definitiva de conducción activa. Los conceptos ‘EASE’ y ‘BOOST’ están sustentados en igual medida por los componentes básicos del futuro del Grupo BMW, que comprenden las siguientes áreas de innovación: conducción autónoma, conectividad, electrificación y servicios (ACES, por sus siglas en inglés).

El Diseño presta a estas áreas una expresión visual y hace que la tecnología subyacente sea algo con lo que usted pueda interactuar (D+ACES).

Un diseño exterior que exuda el ADN de los BMW más deportivos

"El BMW Vision M NEXT es un deportivo híbrido que hace una declaración muy clara y segura, tanto en términos de apariencia como de interacción", dice Domagoj Dukec, Vicepresidente de BMW Design. Un diseño exterior que agita las emociones anuncia claramente el potencial de rendimiento de este BMW Vision Vehicle, tomando prestadas en el proceso elementos clave de diseño de deportivos BMW, tanto clásicos como contemporáneos.

El BMW VisionM NEXT se inspira en el emblemático BMW Turbo y en el innovador híbrido enchufable BMW i8, y adopta una interpretación futura de elementos clave de diseño, como el bajo perfil, la silueta en forma de cuña, las puertas de alas de gaviota y la llamativa paleta de colores.

Las inconfundibles proporciones deportivas de este modelo se componen de superficies caracterizadas por la claridad y el minimalismo. La parte delantera y trasera están acabadas en el tono mate-neon Thrilling Orange, lo que produce un fuerte contraste con la pintura seda mate Cast Silver metalizada. Este uso de los contrastes de colores le da al Vision Vehicle un aire de modernidad y enfatiza su dinamismo inherente.

La experiencia real de conducción en el BMW Vision M NEXT es tan cautivadora como su imagen exterior. El potente sistema de propulsión híbrido enchufable PHEV ofrece la posibilidad de elegir entre tracción a las cuatro ruedas eléctrica y tracción trasera pura, ya sea con propulsión eléctrica o con la potencia de un motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros.

La potencia del sistema, de 441 kW (600 CV), permite conseguir una velocidad máxima de 300 km/h y que el BMW Vision M NEXT acelere de 0 a 100 km/h en sólo tres segundos.

También hay un modo BOOST+ que introduce energía extra con sólo pulsar un botón. La autonomía máxima cuando se conduce en modo totalmente eléctrico es de 100 km, más que suficiente para completar la mayoría de los recorridos habituales exclusivamente con energía eléctrica.

Gracias a ello, el BMW Vision M NEXT es un deportivo que también resulta adecuado para su uso en centros urbanos, donde pueden entrar en vigor zonas de cero emisiones en el futuro.

El frontal: una visión moderna de los iconos del diseño clásico

El expresivo diseño de la parte frontal ofrece una interpretación moderna y segura de los iconos clásicos de BMW. La característica parrilla de riñones de BMW está flanqueada a ambos lados por elementos triangulares en Thrilling Orange, que sirven para acentuar las tomas de aire en los laterales y los faros.

Estos elementos se combinan con la entrada de aire en forma de cuchilla debajo de la parrilla, que crea una estética de competición de vanguardia. Las suaves curvas exteriores de las aberturas de los riñones recuerdan a la entrada de aire de una turbina y otorgan al frontal un dinamismo añadido, mientras que el gradiente de color utilizado para el interior de los dos riñones crea una sensación de profundidad.

Las aberturas de la parrilla están cubiertas por una capa transparente con un patrón iluminado grabado con láser que parece flotar en el interior, un toque muy sofisticado que da énfasis a esta parte del automóvil.

Los faros de BMW Vision M NEXT están situados en los bordes exteriores del frontal y más arriba que la parrilla de riñones. Colocados uno encima del otro, y no uno al lado del otro, los elementos que los forman representan una interpretación muy distintiva del clásico frontal de cuatro ojos de BMW.

En estos faros debuta la tecnología de iluminación Laser Wire, en la que las fibras de vidrio recubiertas de fósforo se utilizan para producir elementos luminosos con una forma nueva, súper delgada y extremadamente precisa. Todo ello subraya aún más el carácter futurista de este Vision concept.

El perfil: dinamismo pionero

La baja silueta del BMW Vision M NEXT, su forma de cuña, las ascendentes líneas de sus flancos y el trazo diagonal de un color naranja contrastante, le confieren una dramática fuerza de impulso hacia delante, incluso cuando está parado. Los faldones laterales de color negro, hechos de fibra de carbono reciclada, hacen que el coche se vea aún más bajo en la carretera.

Esta deportiva silueta enmarca un reducido número de líneas nítidas que recorren las superficies claramente esculpidas. Las formas de los protuberantes hombros también sirven para crear el efecto de la icónica curva Hofmeister, que no está incorporada en el diseño de las ventanillas laterales, como es habitual en BMW.

El diseño está roto por una abertura en forma de rejilla que se va estrechando desde la superficie de la ventanilla hasta la zaga, dando al coche una apariencia más alargada. Una segunda mirada revela otro punto culminante del flujo del aire. Esta abertura, situada justo delante de las ruedas traseras, está diseñada para canalizar cuidadosamente el aire hacia la parte trasera para mejorar aún más la aerodinámica.

Los espacios entre los brazos de las llantas, que transmiten una ingeniería precisa, y el diseño tridimensional de estos últimos, dan como resultado un peso reducido, una rigidez máxima y una menor resistencia aerodinámica, optimizando así la transferencia de potencia a la carretera.

La arquitectura tridimensional abierta de los radios maximiza la refrigeración de los grandes discos de freno en la parte delantera, mientras que sus inserciones optimizan la eficiencia aerodinámica en la parte trasera. Las ruedas traseras del BMW Vision M NEXT miden 22 pulgadas de diámetro, una pulgada más que las delanteras (de 21 pulgadas), lo que acentúa aún más la forma de cuña del automóvil.

La zaga: baja, ancha y extremadamente dinámica

La ancha y baja parte trasera hace una declaración de intenciones estilística con un carácter claramente deportivo. Su esquema de colores divide la escultural zaga en dos secciones. La parte superior, en Thrilling Orange, crea un vínculo visual con las zonas coloreadas de los flancos, lo que aumenta aún más la impresión de anchura.

La zona inferior está realizada en fibra de carbono reciclada e incorpora un difusor optimizado aerodinámicamente. El diseño de la luneta trasera se inspira en el BMW M1. Las lamas de tres piezas están fabricadas en vidrio y resaltan el enfoque horizontal del diseño de la parte trasera.

Las ópticas traseras emplean la misma tecnología Laser Wire que se utiliza para los faros delanteros. Sus lentes de cristal enmarcan la parte trasera con un contraste de color a ambos lados, lo que pone de relieve su anchura y presencia deportiva. Dentro de cada óptica hay una única y finísima fibra de vidrio, que produce el electrocardiograma abstracto de un latido del corazón, moldeado con la máxima precisión.

La reinterpretación bidimensional del distintivo par de ruedas BMW de los BMW Turbo y BMW M1 -un regalo para los aficionados de BMW- les da la impresión de flotar en las lentes transparentes de las luces traseras. La reinterpretación bidimensional de la característica pareja de emblemas de los BMW Turbo y BMW M1 -un regalo para los aficionados de BMW- transmite la impresión de que están flotando en las lentes transparentes de las luces traseras.

El interior: centrado en el conductor

La tecnología de reconocimiento facial permite que este automóvil se abra automáticamente a medida que el conductor se acerca a él. Al presionar el sensor táctil se abren las puertas del ala de gaviota, descubriendo un habitáculo que fusiona al conductor y al vehículo en uno solo.

El elegante y minimalista interior gira en torno al conductor, tanto desde el punto de vista estilístico como tecnológico. El conjunto parece cortado de un solo molde, con elementos funcionales como las rejillas de ventilación integradas, que casi no se ven. La geometría del interior es deliberadamente sencilla en su naturaleza para que el conductor pueda dedicar toda su atención a la experiencia de conducción.

Los respaldos de los asientos forman parte de una escultura con un diseño fluido. Están tapizados en una espuma con memoria de forma, que se amolda al cuerpo, y lo amortigua y sostiene de forma óptima. Los reposacabezas parecen flotar por encima de los respaldos de los asientos, lo que aumenta la sensación de ligereza. La extremadamente cómoda posición de conducción sumerge al conductor en la experiencia al volante.

BOOST Pod: los ojos en la carretera, las manos en el volante

"Todo el interior está enfocado en el Pod BOOST. El diseño tiene un aspecto deliberadamente discreto para que el conductor pueda concentrarse completamente en la experiencia de conducción", explica Domagoj Dukec. El Pod BOOST, que ocupa un lugar destacado en el interior, es el punto de contacto entre el conductor y el vehículo.

Este sistema reúne todas las opciones de control e información a través de tres niveles visuales diferentes en el campo de visión directo del conductor. El primer plano está formado por el volante, dispuesto horizontalmente y con dos pequeñas pantallas. A continuación, en la línea de visión del conductor, se encuentra una pantalla de cristal curvado, un nuevo elemento cuya superficie transparente se extiende alrededor del volante como una visera.

La pantalla de realidad aumentada en el parabrisas constituye el tercer plano. De esta forma, todo sucede directamente en el campo visual del conductor. Los ajustes de conducción pueden modificarse en el volante, mientras que información como las revoluciones, la velocidad, la gestión de la energía, la frecuencia cardíaca del conductor y la disponibilidad del modo BOOST+ se reparten entre un total de cinco áreas de información en la pantalla de cristal curvado situada detrás del volante.

El modo BOOST+ se activa pulsando un botón para liberar energía adicional. El coche avisa al conductor del momento ideal para activarlo.

La lógica de enfoque: Llevando el enfoque del conductor al siguiente nivel

"En el BMW Vision M NEXT, las tecnologías inteligentes ayudan al conductor, y le proporcionan el contenido adecuado, en el momento adecuado. El manejo es claro e intuitivo, con toda la información en el campo de visión directa del conductor. Se trata de un contrapunto deliberado al BMW Vision iNEXT, que se centra en el funcionamiento multimodal desde cualquier asiento", continúa Dukec.

De esta forma, el BMW Vision M NEXT muestra el camino a seguir para la legendaria orientación hacia el conductor de BMW. La estructuración y tecnología de la cabina han sido concebidas para ayudar a centrar la atención en la conducción y evitar distracciones.

Con esta finalidad, la información que se muestra se adapta a la velocidad del momento, basándose en los principios de la lógica de enfoque. A medida que el vehículo gana velocidad, la información se centra cada vez más en datos relacionados con la conducción y se mueve hacia la línea de visión del conductor.

Es posible comunicarse con el BMW Intelligent Personal Assistant en todo momento mientras conduce –por ejemplo para hacer una reserva en el destino con el visionario Valet Parking Service-. Gracias a ello, habrá un aparcacoches cuando lleguemos para tomar el vehículo, aparcarlo y traerlo de vuelta a la hora deseada. Todo ello, de forma sencilla y fluida, utilizando la aplicación MyBMW App.

Materiales innovadores para un ambiente lujoso y un rendimiento óptimo

"Hemos diseñado un interior moderno y lujoso gracias al empleo de materiales innovadores. Mientras que el diseño general es claro y sobrio, los detalles individuales se exhiben como accesorios de primera clase", dice Dukec. La innovadora combinación de materiales empleados en el BMW Vision M NEXT, incluyendo fibras sintéticas tejidas, titanio anodizado y superficies pintadas, no se había visto antes en un vehículo de esta forma, y resalta el carácter del vehículo con un efecto impresionante.

El uso de la piel se ha restringido al mínimo deliberadamente, por lo que sólo adorna los detalles que las manos del conductor y del pasajero tocan directamente, como el volante y los tiradores de las puertas. En cambio, el interior está dominado por un tejido de microfibra Midnight Blue cuyo aspecto y tacto son similares a los del cuero, pero que también es muy distintivo. El uso con gusto de los elementos de contraste en Thrilling Orange aporta un toque deportivo adicional.

Un toque particularmente llamativo es la línea de acento en el área del conductor, que corre hacia adelante desde el asiento hacia el BOOST Pod, indicando la línea de visión ideal sobre la carretera. La iluminación en el BOOST Pod refuerza aún más esta línea.

Las superficies metálicas en Titanium Bronze tienen un tono cálido y brillante, que se suma al ambiente exclusivo del interior. Los elegantes toques de diseño, como las guanteras apenas visibles de la puerta y la consola central, permiten que los elementos esenciales de la vida diaria permanezcan guardado de forma segura, incluso al tomar curvas a gran velocidad.

El portavasos giroscópico es capaz de compensar las fuertes fuerzas dinámicas laterales y longitudinales. Al mirar hacia arriba se ve, tanto la estructura visible de la cubierta de fibra de carbono reciclada del techo, así como el recubrimiento interior, cuyo acabado de pintura tono sobre tono con efecto de suave brillo se funde perfectamente con el resto de la gama de colores del interior.

El pasado y el futuro de la conducción dinámica

Con su fascinante combinación de diseño y experiencia de conducción, el BMW Vision M NEXT fusiona la herencia deportiva de BMW con las posibilidades del mundo del mañana, e ilustra cómo los componentes básicos D+ACES serán capaces de mejorar la forma en que el conductor experimenta la dinámica de un coche.