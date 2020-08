Precios para España: nuevo BMW M550i xDrive y BMW M5

Los nuevos integrantes de BMW M GmbH ya están disponibles en la red de concesionarios de BMW. El acceso a la gama BMW M en la Serie 5 de BMW es el nuevo BMW M550i xDrive Berlina. Con un motor V8 de 4.395 cc, es capaz de desarrollas 390 kW/ 530 CV de potencia y 750 Nm de par máximo. Esto permite una aceleración de 0-100 km/h en 3,8 segundos y una velocidadmáxima limitada de 250 km/h.

Estéticamente, el BMW M550i xDrive Berlina se ha adaptado a su dinamismo y propiedades de refrigeración. Además incorpora detalles en Cerium Grey como las carcasas de los retrovisores, el marco de los riñones y el anagrama de modelo en la trasera. El paquete deportivo M se enfatiza con un pequeño alerón en la parte superior de la tapa del maletero. El cambio automático deportivo Steptronic de 8 velocidades con levas en el volante es de serie así como las tipografías específicas en el cuadro de instrumentos y molduras de entrada. El BMW M550i xDrive incluye Launch Control para las aceleraciones más rápidas posibles desde parado.

BMW M GmbH ha convertido a sus BMW M5 y BMW M5 Competition mejor que nunca en berlinas de elevado rendimiento. El motor V8 de 4,4 litros con tecnología BMW M TwinPower Turbo desarrolla 441kW/600 CV en el BMW M5 y 460 kW/625 CV en el BMW M5 Competition. La caja de cambios automática M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic se ofrece de serie, al igual que la tracción total M xDrive, que también incluye un ajuste 2WD para una tracción trasera pura.

Con unos nuevos amortiguadores, que proceden del BMW M8 Gran Coupé, y con una nueva puesta a punto del chasis, el BMW M5 Competition ofrece una conducción y dinamismo al límite aún mejores, con unos niveles de confort superiores. El BMW M5 Competition es siete milímetros más bajo que el BMW M5 e incluye ajustes específicos de suspensión y muelles. Esta configuración tiene en cuenta la potencia extra de su motor y se nota claramente al rodar en circuito.

El BMW M5 acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,4 segundos y alcanza los 200 km/h en tan solo 11,1 segundos. El BMW M5 Competition supera una fracción antes ambas marcas: 100 km/h en 3,3 segundos y 200 km/h en 10,8 segundos.

Precios para España

Versión Potencia Tracción Precio M550i xDrive 530 CV xDrive 107.150 € M5 600 CV M xDrive 141.100 € M5 Competition 625 CV M xDrive 151.100 €

Consumo y emisiones de CO2

The new BMW M5 (fuel consumption combined: 10.6 – 10.5 l/100 km [26.6 – 26.9 mpg imp]; CO 2 emissions combined: 242 – 239 g/km).