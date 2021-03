El programa “Ideas SEAT”, renovado y digitalizado, ahorra 7,2 millones de € en costes

El programa “Ideas SEAT” invita a todos los trabajadores a plantear soluciones para mejorar la eficiencia de procesos y recibió más de 3.000 propuestas en 2020

Las optimizaciones abarcan cualquier ámbito, desde producto, instalaciones o procesos, así como progresos en sostenibilidad y cuidado del medioambiente

El programa “Ideas SEAT”, que invita a todos los trabajadores de la compañía a proponer mejoras en su día a día que permitan optimizar tareas, procesos y cualquier otro aspecto de su entorno laboral, recopiló en 2020 más de 3.000 iniciativas. De éstas, las casi 850 que ya se están poniendo en marcha, han permitido ahorrar 7,2 millones de euros a SEAT S.A.

El programa “Ideas SEAT”, renovado y digitalizado desde hace dos años, es una apuesta decidida de la compañía por promover la innovación y el talento interno, dando voz a los profesionales para plantear mejoras para su trabajo cotidiano, ya que son ellos quienes mejor conocen su entorno y su potencial. Los empleados presentan sus propuestas en una plataforma digital y, posteriormente, éstas pasan un proceso de análisis por expertos para estudiar su validez y aplicabilidad. Finalmente, la compañía premia a los creadores con un incentivo económico, que en la edición de 2020 alcanzó los 0,9 millones de euros.

En cada edición, SEAT S.A. invita a alcanzar objetivos de optimización en cualquier ámbito, desde producto, instalaciones o procesos; hasta cuestiones más cotidianas, así como progresos en sostenibilidad y cuidado del medioambiente. Este último ámbito es el que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años. En 2020, las ideas con mayor potencial de ahorro se dieron en las áreas de Producción, concretamente en Chapistería, seguida de Energía e Instalaciones, y Logística.

Xavier Ros, vicepresidente de Recursos Humanos y Organización de SEAT S.A., destaca que “pese a la complejidad de la situación derivada por la pandemia, los trabajadores de nuestra compañía han continuado promoviendo y compartiendo su permanente voluntad de mejora y su espíritu innovador. Su actitud es un impulso adicional para superar los retos de la compañía y del momento actual, que permite detectar en el origen posibles ideas de mejora que pueden tener un impacto positivo colectivo”.

En la selección de las mejores iniciativas, se han tenido en cuenta criterios como la aportación de valor y su potencial de ahorro económico. Al mismo tiempo, se han reorientado aquellas iniciativas que no era posible traducir en beneficios tangibles tal cual estaban planteadas, pero que sí que podían ser aplicables, en alguna otra faceta, lo que a modo de sinergia ha incrementado el valor añadido para otras propuestas.

Sostenibilidad, tecnología y algoritmos en la industria 4.0

En esta edición, la idea que más ahorro ha generado ha sido la del diseño de un algoritmo de alerta que fortalece el sistema de seguimiento de albaranes para piezas de suministro JIT (Just In Time, por sus siglas en inglés, o aquellas de las que no existe stock y que se suministran en cuestión de horas). Asimismo, destacan otras iniciativas de carácter sostenible, como la sustitución de bombas de aceite por bombas de vacío sin emisiones en los sistemas de refrigeración de las instalaciones productivas, o la introducción de un nuevo algoritmo que prioriza el uso de agua para mantenimiento según las necesidades reales, frente al anterior uso automático por horas.

La innovación de los empleados como activo

Los trabajadores de SEAT S.A tienen un papel central en el impulso de la innovación en la compañía, tanto en la optimización de procesos y formas de trabajar, como en el desarrollo de nuevos servicios y productos innovadores que puedan pasar a formar parte en el futuro del portfolio de la compañía. Con esta finalidad, SEAT S.A creó hace 2 años el Innovation Day, un evento inspiracional enfocado en reconocer y fomentar el espíritu innovador entre los empleados de la compañía, que complementa y amplía el proyecto “Ideas SEAT”. Fruto del Innovation Day, han surgido proyectos como la creación de piezas de coches hechas con gas y arroz para conseguir unos vehículos con menos plástico y más sostenibles; aplicaciones de realidad virtual y realidad inmersiva para reducir tiempos y optimizar los procesos de diseño y fabricación de los coches; o un programa de simulación de imágenes de alto realismo, que se utiliza en Diseño. Además, la compañía está ultimando la puesta en marcha de la plataforma SEAT INNOVA, que aspira a convertirse en un punto de encuentro para el networking e inspiración, conectando a trabajadores de distintas áreas y presentando en detalle proyectos innovadores, a la vez que permite participar en retos, talleres y charlas vinculados a todas las áreas de la empresa.

