Alfa Romeo Giulia y Stelvio 2020: mejorar lo bueno

Desde hace 109 años los automóviles fabricados por Alfa Romeo han puesto sobre el tapete que la belleza existe. Aunque la belleza sea un término relativo, sujeto a interpretación en función de los gustos personales o de las modas, lo cierto es que el diseño de los Alfa Romeo de siempre se ha caracterizado por ser merecedor o portador del adjetivo bello. Son automóviles que suelen gustar a todo el mundo, de la misma forma que una escultura de la Grecia clásica. Además, los diseños de la marca italiana son tremendamente personales; eso si, siempre respetando el característico ADN de Alfa.

El lanzamiento en 1996 del Alfa Romeo 156 supuso todo un revulsivo. Su innegable carga de atractivo concentraba toda la esencia de la firma del biscione a la vez que inauguraba una nueva era en lo concerniente a estilo. A esta nueva corriente se sumaron posteriormente los modelos que le sucedieron, el Alfa Romeo 159 y el actual Alfa Romeo Giulia. Tres miembros de una saga de berlinas del segmento D caracterizadas por un diseño tremendamente bello, atractivo y asimismo personal. Personal porque no se puede decir que sea continuista como ocurre con otras marcas, en las que llegado el relevo generacional de un modelo cuesta a veces distinguirlo de su predecesor en ese a veces desmesurado afán de preservar la imagen de marca.

Bello y personal diseño

Comprobar lo expuesto es tan sencillo como recordar los antecesores del Alfa Romeo Giulia, los mencionados anteriormente Alfa 159 y Alfa 156, respectivamente. Cada uno de ellos lucía su propio y personal diseño plasmado en unas carrocerías bastante distintas, aunque hermanadas profundamente por un fuerte lazo como es el inconfundible frontal Alfa además de por unas formas muy limpias tanto en el lateral como en la parte trasera. Esta filosofía estilística la sigue a rajatabla la berlina Giulia y el todocamino Stelvio. Precisamente en su frontal, el tradicional “scudetto” sigue siendo el epicentro del diseño de todo el conjunto de la carrocería. De este escudo, que acoge en su parte superior el logo de la marca, parte la V en relieve del capó que va hasta los montantes delanteros. El discreto abultamiento que deja tras de si el logo de la marca resulta muy evocador, se le conoce tradicionalmente como cometa. Completan tan armónico conjunto las clásicas bigoteras que flanquean al escudo. Estos tres característicos elementos, escudo y bigoteras, que identifican de inmediato a todos los Alfa también se conocen con la denominación de trilobulado.

El Alfa Romeo Giulia se lanzó al mercado en la primavera de 2016, mientras que el SUV Alfa Romeo Stelvio, desarrollado sobre la plataforma del Giulia, debutó comercialmente en 2017. Las mejoras que experimentan ambos modelos de cara a 2020 no afectan al diseño exterior, dotado de una gran carga de atractivo, de la misma manera que tampoco experimentan cambios los motores. Pero lo cierto es que tanto el Giulia como el Stelvio continúan siendo toda una referencia en el apartado dinámico, con un deportivo tacto de conducción tan exquisito como inigualable. Las principales novedades se centran en el equipamiento, en el interior, en la introducción de nuevos colores, en la reestructuración de los niveles de acabado y en las ayudas a la conducción.

Interior renovado

El interior, presidido por sendos salpicaderos de deportiva factura, sube varios puntos en calidad fruto de sutiles pero perceptibles cambios. La consola central es nueva, se ha rediseñado para acoger compartimentos portaobjetos de mayor tamaño. Mejoran su presentación, transmitiendo una imagen de mayor calidad y robustez, tanto la palanca de cambios, que ahora va recubierta de cuero, como el mando giratorio de control del sistema multimedia.

Estas ligeras mejoras se han llevado a efecto para acallar las voces críticas, quedando ya todo el conjunto del interior con un sobresaliente nivel de acabado. Hay que reseñar que el sistema multimedia incorpora una nueva pantalla táctil de 8,8 pulgadas, por lo que dicho sistema puede operarse mediante la propia pantalla táctil o bien a través de los mandos de la consola central. También se ha conseguido que su manejo resulte más intuitivo y sencillo gracias a la reestructuración de los distintos menús.

Otros elementos que se añaden son una superficie de carga inalámbrica para móviles en la consola central, bajo el reposabrazos, mientras en el cuadro de instrumentos la nueva pantalla TFT central que va entre los dos relojes es de 7 pulgadas.

Alfa Connected Services

Tampoco descuidan los Alfa Romeo Giulia y Stelvio 2020 un área tan importante actualmente como es la conectividad. A este respecto están equipados con Alfa Connected Services, una herramienta que ofrece conectividad avanzada a bordo unida a un conjunto de servicios encaminada a aumentar tanto la seguridad como el confort. Entre los paquetes disponibles figuran, My Assistant, My Remote, My Car o My Navigation. My Assistant a través del botón SOS, del mando de la radio o de la aplicación móvil permite efectuar una llamada de emergencia solicitando petición de asistencia a un centro de llamadas en caso de emergencia o avería. En caso de accidente la llamada se realiza automáticamente.

De la mano de My Remote se dispone de una gran variedad de servicios que permiten, mediante una aplicación para el móvil, el control remoto de varias funciones del coche, la conexión a Alexa o Google Home, conocer la ubicación del vehículo o la monitorización de parámetros específicos, como la velocidad o la zona por la que se circula, con alertas si no se cumplen los límites establecidos. De la búsqueda de destinos concretos, puntos de interés, alertas de tráfico, información meteorológica y radares en tiempo real se encarga My Navigation, que también añade un servicio que autoriza al conductor enviar el destino al navegador desde su móvil o el portal web.

Especial atención merecen los asistentes a la conducción, que posibilitan un nivel 2 de conducción autónoma. Las principales tecnologías que monta son las siguientes: Control de crucero activo con ayuda en atascos y en autopista, Frenada automática de emergencia, Ayuda de mantenimiento de carril y Asistente de ángulo muerto. El control de crucero activo regula tanto la velocidad como la distancia con los vehículos que circulan delante, aconsejando al conductor ajustar la velocidad si hubiera un límite captado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. En atascos el sistema de ayuda puede funcionar hasta 60 km/h, manteniendo el vehículo en mitad del carril a base de controlar su posición longitudinal y lateral. Para ello actúa automáticamente sobre el acelerador, frenos y dirección. El resultado es una conducción parcialmente autónoma (nivel 2 SAE).

Con respecto al Asistente de ángulo muerto es activo, es decir, puede accionar automáticamente la dirección para corregir la trayectoria, y así evitar una colisión si el conductor no tuviera en cuenta el aviso del dispositivo. La Ayuda de mantenimiento de carril incluye corrección además del correspondiente aviso, interviniendo activamente sobre la dirección para mantener el coche en su carril.

Gama reestructurada

Ambas gamas, Giulia y Stelvio, reestructuran sus respectivos niveles de equipamiento haciendo referencia a nombres históricos. De esta forma, el nivel de equipamiento Super pasa a ser el de acceso. En el caso del Giulia contempla llantas de 17 pulgadas así como nuevos tapizados de tela, mientras que en el Stelvio las llantas son de 18 pulgadas. Las versiones Ti (Turismo Internazionale) son las más equipadas. Tanto los Giulia como Stelvio Ti incluyen llantas de 19 pulgadas (20 pulgadas el Stelvio), inserciones de madera y asientos de piel. Los niveles de acabado Sprint y Veloce están enfocados especialmente hacia la deportividad. Giulia y Stelvio Sprint ofrecen tapicería mixta en piel y tela, inserciones de aluminio y llantas de 18 pulgadas (19 pulgadas para el Stelvio). Por último, el nivel Veloce tiene sus propios asientos deportivos específicos de piel con reglaje eléctrico y calefactados, así como llantas de 19 pulgadas (20 pulgadas en el Stelvio).

Hay que destacar la nueva paleta de colores, dividida en cuatro categorías: Competizione, que hace claros guiños a la tradición deportiva de la marca, Metal, Solid y Old Timer. Esta última evoca los colores tradicionales de Alfa Romeo. Dentro de la categoría Competizione se encuadran, el Blanco Trofeo y el Rojo Competizione. La Metal contempla, entre otros, los nuevos colores Verde Visconti (novedad en el Giulia) Azul Anodizzato y Blanco Lunare. La gama Solid incluye el color Blanco, Rojo Alfa así como el Negro (exclusivo del Giulia). Por último, la gama Old Timer incorpora los refinados Ocre Junior GT y Rojo Villa d’Este 6C, disponibles a lo largo de 2020.

Con respecto a los motores no hay cambios, están disponibles los mismos. En gasolina se ofrecen, el 2.0 (200 CV) y el 2.0 (280 CV), ambos de 4 cilindros en línea. La oferta diésel se centra en propulsores de 4 cilindros en línea y 2,2 litros de cilindrada, con potencias muy bien escalonadas de 160 CV, 190 CV y 210 CV. A pesar de no haberse introducido modificaciones en los motores, si se ha mejorado notablemente la insonorización del habitáculo. Es de las mejoras que no se ven, pero se notan, y además mucho. Los nuevos Alfa Romeo Giulia y Stelvio llegarán al mercado español el próximo mes de enero. Todavía no se han comunicado los precios.

Video de Alfa Romeo Giulia y Stelvio 2020